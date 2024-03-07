В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Лада Арене» 7 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). «Лада» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Из-за зимнего игрового спада тольяттинцы лишились возможности побороться за места в первой пятерке и закончили регулярку на седьмой позиции на Востоке с 78 очками на счету.

Последние матчи: На фоне слабой концовки регулярки шансы «Лады» в плей-офф — по предматчевым раскладам — почти были сведены к нулю. И в дебютной встрече тольяттинцы проиграли крупно — 1:5.

Лада — Авангард: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.303.951.80Бонус$9500

Заложить прочный фундамент для победы, но впоследствии все проиграть «Лада» умудрилась во второй встрече, в которой, ведя 0:2, уступила в овертайме — 2:3 ОТ.

Изменить хоть что-то — с такой целью команда Олега Браташа вышла на каток домашней арены. Но и с этой задачей она не справилась. Матч завершился поражением «Лады» со счетом 1:3 и вплотную приблизил ее к окончанию кубковой кампании.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Алексей Ожгихин и Иван Романов.

Состояние команды: На домашнем льду «Лада» сделала все от нее зависящее, чтобы хоть немного улучшить свое положение. Но все эти старания фаворит перекрывает за счет более классного умения завершать атаки.

«Авангард»

Турнирное положение: Финальную фазу чемпионата омичи провели в соперничестве с «Магниткой» за возможность стать лидерами Востока, но сезон команда закончила на втором месте, набрав 92 очка.

Последние матчи: В плей-офф серию «Авангард» влетел бодро, одержав крупную победу без существенных шансов для «Лады» по ходу встречи — 5:1.

Во втором матче задача для фаворита усложнилась в разы — ему досталась роль отыгрывающегося. Но с морально-волевыми качествами у омичей все было в порядке, «Авангард» вырвал победу в овертайме благодаря шайбе Николишина — 3:2 ОТ.

Существенный рывок к четвертьфиналу «Авангард» совершил в Тольятти, где дубль и ассист Буше, а также шайба Пьянова позволили состояться третьей подряд победе — 3:1.

Не сыграют: По причине травм за омичей не сыграют Роман Абросимов и Иван Телегин.

Состояние команды: На момент публикации «Авангард» остается одним из двух клубов чемпионата, который может закончить серию всухую. Кажется, для него это слишком заманчивая перспектива, способная наделить дополнительной мотивацией.

Статистика для ставок

Поражением «Лады» закончились семь домашних матчей из последних девяти.

«Авангард» проиграл в пяти предыдущих встречах в гостях из шести

В четырех очных матчах из семи в нынешнем сезоне омичи забрасывали от трех шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.00, ничья — в 3.85, а победа «Авангарда» — в 1.84.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: Несмотря на в целом достойные попытки, «Ладе» так и не удалось зацепиться за нужный ей результат. «Авангард» умело справляется с временными проблемами на льду и намерен это повторить, если такая необходимость возникнет в четвертой игре.

Ставка: «Авангард» победит за 1.84.

Прогноз: В двух матчах из трех омичи клали в ворота тольяттинцев по 3+ шайбы, да и в целом весь сезон играли результативно. Кажется, во встрече, которая может обеспечить выход в 1/4, «Авангард» не станет себя сдерживать в атаке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.81.