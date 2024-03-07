«Лада»
Турнирное положение: Из-за зимнего игрового спада тольяттинцы лишились возможности побороться за места в первой пятерке и закончили регулярку на седьмой позиции на Востоке с 78 очками на счету.
Последние матчи: На фоне слабой концовки регулярки шансы «Лады» в плей-офф — по предматчевым раскладам — почти были сведены к нулю. И в дебютной встрече тольяттинцы проиграли крупно — 1:5.
Лада — Авангард: коэффициенты букмекеров
Заложить прочный фундамент для победы, но впоследствии все проиграть «Лада» умудрилась во второй встрече, в которой, ведя 0:2, уступила в овертайме — 2:3 ОТ.
Изменить хоть что-то — с такой целью команда Олега Браташа вышла на каток домашней арены. Но и с этой задачей она не справилась. Матч завершился поражением «Лады» со счетом 1:3 и вплотную приблизил ее к окончанию кубковой кампании.
Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Алексей Ожгихин и Иван Романов.
Состояние команды: На домашнем льду «Лада» сделала все от нее зависящее, чтобы хоть немного улучшить свое положение. Но все эти старания фаворит перекрывает за счет более классного умения завершать атаки.
«Авангард»
Турнирное положение: Финальную фазу чемпионата омичи провели в соперничестве с «Магниткой» за возможность стать лидерами Востока, но сезон команда закончила на втором месте, набрав 92 очка.
Последние матчи: В плей-офф серию «Авангард» влетел бодро, одержав крупную победу без существенных шансов для «Лады» по ходу встречи — 5:1.
Во втором матче задача для фаворита усложнилась в разы — ему досталась роль отыгрывающегося. Но с морально-волевыми качествами у омичей все было в порядке, «Авангард» вырвал победу в овертайме благодаря шайбе Николишина — 3:2 ОТ.
Существенный рывок к четвертьфиналу «Авангард» совершил в Тольятти, где дубль и ассист Буше, а также шайба Пьянова позволили состояться третьей подряд победе — 3:1.
Не сыграют: По причине травм за омичей не сыграют Роман Абросимов и Иван Телегин.
Состояние команды: На момент публикации «Авангард» остается одним из двух клубов чемпионата, который может закончить серию всухую. Кажется, для него это слишком заманчивая перспектива, способная наделить дополнительной мотивацией.
Статистика для ставок
- Поражением «Лады» закончились семь домашних матчей из последних девяти.
- «Авангард» проиграл в пяти предыдущих встречах в гостях из шести
- В четырех очных матчах из семи в нынешнем сезоне омичи забрасывали от трех шайб и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.00, ничья — в 3.85, а победа «Авангарда» — в 1.84.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.
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Прогноз: Несмотря на в целом достойные попытки, «Ладе» так и не удалось зацепиться за нужный ей результат. «Авангард» умело справляется с временными проблемами на льду и намерен это повторить, если такая необходимость возникнет в четвертой игре.
Ставка: «Авангард» победит за 1.84.
Прогноз: В двух матчах из трех омичи клали в ворота тольяттинцев по 3+ шайбы, да и в целом весь сезон играли результативно. Кажется, во встрече, которая может обеспечить выход в 1/4, «Авангард» не станет себя сдерживать в атаке.
Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.81.