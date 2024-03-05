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    «Авангард» успешно стартует в гостях?

    «Лада» — «Авангард». Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Авангард»
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    Райан Спунер
    В третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Лада Арене» 5 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). «Лада» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2024 года
    Лада
  • КХЛ. Кубок Гагарина
    •  Лада 18:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Лада»

    Турнирное положение: На пике формы, когда никто из конкурентов еще не был готов к подобному, тольяттинцы располагались в первой тройке таблицы Востока, но в дальнейшем начался спад, который казался чем-то естественным.

    Регулярный сезон «Лада» завершила на седьмой строчке конференции, набрав 78 очков. Всего 2 балла отделили ее от шестого «Трактора» и 4 — от зоны топ-5, которую замкнул «Автомобилист».

    Лада — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На фоне зимнего спада, который особенно заметным стал в конце января, «Лада» оказалась явным аутсайдером серии с «Авангардом». К ее сожалению, эта роль в данный момент соответствует происходящему.

    В дебютной игре плей-офф команда Олега Браташа без шансов была разгромлена (1:5). Близки к успеху гости оказались во второй встрече, когда повели 2:0, но омичи не только перевернули ход событий, но и вырвали победу. В итоге «Лада» потерпела поражение в овертайме (2:3 ОТ), в Тольятти она возвращается ни с чем — 0:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Алексей Ожгихин и Иван Романов пропустят матч из-за травм.

    Состояние команды: После катастрофического начала серии «Лада» так и не смогла выровнять положение, имея для этого возможность. Теперь дома ее ждет максимально ответственная игра, провал в которой, вероятно, будет означать завершение сезона днями позже.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Заключительная часть регулярного чемпионата омичей была обусловлена борьбой с «Металлургом» Мг — а моментами и с «Салаватом» — за первую позицию.

    Однако серия неудачных матчей на финише и проигранная очная встреча опустили «Авангард» на вторую строчку в таблице Востока. В 68 матчах он набрал 92 очка, отстав на 3 балла от «Магнитки».

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: Серия с «Ладой» — и домашняя ее фаза — подразумевали относительно легкий старт, который «Авангард» подтвердил результативной победой в первой встрече (5:1).

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    Но за ярким шоу в одни ворота последовала упорная борьба, в ходе которой команда Михаила Кравеца уступала 0:2, а благодаря успешному третьему периоду перевела матч в овертайм, где на 7-й минуте вырвала победу (3:2 ОТ). Так, в серии уверенно повел Омск — 2:0.

    Не сыграют: Роман Абросимов и Иван Телегин пропустят первый матч в Тольятти.

    Состояние команды: На морально-волевых омичам удалось дожать тольяттинцев во второй игре. Теперь в гости они едут в выигрышном положении. Тем не менее сбавлять темп фавориту этой пары по-прежнему рано, да и вряд ли он на это пойдет.

    Статистика для ставок

    • «Лада» проиграла дома в шести матчах из последних восьми

    • «Авангард» едет в Тольятти с 5-матчевой серией поражений на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 3.66, ничья — в 4.20, а победа «Авангарда» — в 1.92.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Удвоив преимущество в тяжелейшей игре 3 марта, «Авангард» не намерен останавливаться в Тольятти. Безусловно, «Лада» окажет еще большее сопротивление на домашнем льду, но у омичей достаточно инструментов, с помощью которых они могут избежать давления и добиться третьей подряд победы.

    Ставка: «Авангард» победит за 1.92.

    Прогноз: Во второй игре омичи нанесли 53 броска в створ, но на фоне первой встречи реализация оставляла желать лучшего (5,66%). Учитывая, что именно это во много создало проблемы, Кравеца намерена за короткий срок доработать данный компонент.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.00.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Авангард» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» успешно стартует в гостях?
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