Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Спартак» — «Северсталь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: На длинной дистанции регулярного сезона столичная команда долгое время оставалась претендентом на первое место, однако по итогу чемпионата оказалась четвертой в таблице Запада, набрав 88 очков.

В плей-офф «Спартак» вышел на «Северсталь» — такого же открытого соперника, который любит играть в атаку. На «Мегаспорт Арене» красно-белые одержали верх (3:2) и повели в серии — 1:0.

Последние матчи: На финальном рубеже сезона «Спартак» провел четыре подряд матча на домашнем катке, где поделил пополам количество побед и поражений.

В частности, команда Алексея Жамнова крупно влетела «Ак Барсу» (0:3), затем выдала искрометную игру против «Торпедо» (7:3) и «Северстали» (5:3), а в финальном аккорде — уступила «Динамо» Минск (2:4).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Патрик Рыбар и Джоуи Кин не сыграют из-за травм.

Состояние команды: В паре, в которой нет ярко выраженного фаворита, «Спартак» сделал то, что должен был — выдал хороший в плане реализации матч и добился важнейшей победы на старте, получив возможность развить успех на домашней площадке.

«Северсталь»

Турнирное положение: На фоне ресурсов и возможностей представителей первой четверки Запада череповецкая команда в регулярке достигла своего предела — заняла пятое место с 80 очками в активе.

Свой путь в Кубке «Северсталь» начала на «Мегаспорт Арене», где в дебютном же матче со «Спартаком» устроилась на 0:3 в первом периоде, а затем предприняла безуспешную попытку отыграться (2:3). Пробный рубеж остался за москвичами.

Последние матчи: Февральская статистика «Северстали» состояла в основном из побед. Неделями ранее в Череповце не приходилось думать о поражениях в течение 5 матчей подряд.

Но закончить сезон на волне успеха команде Андрея Козырева не дали команды первого эшелона. В частности, «Северсталь» поочередно проиграла «Динамо» Москва (2:3), «Спартаку» (3:5) и «Салавату Юлаеву» (3:4).

Не сыграют: Этот матч из-за повреждений пропустят Дмитрий Шугаев и Иван Подшивалов.

Состояние команды: В который раз «Северсталь» сыграла на пределе своих умений в матче с первоклассным соперником. Однако ее усилий оказалось мало. Тем не менее из-за поражения крепкая череповецкая команда не развалится, ее борьба будет продолжаться.

Статистика для ставок

В четырех последних домашних матчах «Спартака», включая две игры с «Северсталью», был пробит тотал больше 4.5

Четыре последние встречи «Северстали» в гостях закончились ее поражением

«Спартак» ни разу в нынешнем сезоне не проиграл «Северстали» дома. В рамках каждой встречи он забивал по три и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.95, а победа «Северстали» — в 3.25.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 4.5 — за 2.48.

Прогноз: В предыдущем матче красно-белые форы в 3 гола на старте хватило для победы, хотя по ходу встречи были трудности. При этом от второго подобного по событийности матча «Спартак» вряд ли откажется.

Такой по развитию событий игры — лишь с минимальными правками — он и будет добиваться на своей территории.

Ставка: «Спартак» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.05.

Прогноз: В первой встрече команда Жамнова вместила три шайбы в один период, после чего сконцентрировалась на удержании.

В этот раз «Спартак» предпочел бы отказаться от нервной концовки. Но сделать это можно исключительно за счет его главного оружия — мощных атакующих звеньев.

Ставка: «Спартак» забьет в каждом периоде за 3.30.