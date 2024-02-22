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    «Амур» готов зажечь на катке «Магнитки»?

    «Металлург» Мг — «Амур». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Амур»
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    Александр Щемеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 22 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Февраля 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Впервые за длительный период «Магнитка» сменил статус лидера на догоняющего. В 65 матчах она набрала 89 очков и опустилась на второе место в таблице Восточной конференции.

    При равенстве проведенных встреч «Металлург» Мг отстает от первого «Авангарда» на один балл. В спину ей дышит и «Салават Юлаева», дистанция между которым — 3 очка. Уфимцы имеют 65 игр матчей в активе.

    Последние матчи: Несколько предыдущих недель «Металлурга» Мг омрачились поражениями, самое важное из которых было зафиксировано на льду «Авангарда» 17 февраля (0:3).

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    Прервать цикл неудач и оправиться после проигранной битвы лидеров команде Андрея Разина удалось в последнем матче, в котором «Металлург» Мг вырвал победу у «Ак Барса» за 5 минут до финальной сирены (2:1), имея значительный перевес по основным статистическим метрикам, включая броски в створ 39:29.

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Металлурга» нет игроков, которые могли бы пропустить этот матч.

    Состояние команды: На финишной прямой сезона «Металлург» Мг, в целом демонстрируя неплохие результаты и хорошую игру, продолжает борьбу за лидерство. На этом фоне он постарается победить в оставшихся матчах и отнять очки у «Авангарда» в очной встрече.

    «Амур»

    Турнирное положение: По итогам 65 матчей хабаровский клуб снял все вопросы, связанные с выходом в плей-офф. На текущий момент в активе хабаровчан 70 набранных очков, с которыми он занимает восьмое место в таблице Востока.

    От «Нефтехимика» «Амур» ушел в отрыв на 4 балла с учетом игры в запасе по отношению к нижнекамцам. Кроме того, перед ним замаячила возможность подняться на седьмую строчку, от которой его отделяют всего 2 балла на фоне форменного спада «Лады».

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    • Последние матчи: После безумного матча с «Металлургом» Мг, в котором была одержана победа 7:6, «Амур» набирал минимум один балл в каждой следующей игре.

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    На текущий момент его победная серия разрослась до семи матчей, что для команды Андрея Мартемьянова стало исключительным достижением по ходу сезона. В двух последних встречах «Амур» дома разобрался с «Барысом» (4:1, 2:1), взяв под уверенный контроль не только счет, но и события на льду.

    Не сыграют: В Магнитогорске «Амуру» не помогут защитник Кэмерон Ли, а также нападающие Евгений Грачев, Сергей Лапин и Петр Хохряков из-за травм.

    Состояние команды: Спад «Нефтехимика» на финише регулярки избавил «Амур» от переживаний, связанных с выходом в плей-офф. При этом омичи перед стартом кубковой кампании набрали превосходную форму, которую будут поддерживать до начала ключевого раунда.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг одержал 9 побед в 10 последних домашних играх

    • «Амур» выиграл в 8 матчах из 9 последних

    • Только в одной встрече из 7 последних хабаровчане пропустили больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.70, а победа «Амура» — в 4.41.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Амур

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  • 1.704.404.60Бонус$9500
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    Прогноз: В последней очной игре команды забросили в общей сложности 13 шайб. И с учетом кондиций, в которых находятся оба клуба, вполне логично, что и предстоящая встреча окажется результативной. Причем речь впервые за долгое время идет не о разгроме «Амура», а о равном противостоянии.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.90.

    Прогноз: На данном этапе сезона «Амур» чувствует прилив энергии, который совсем недавно был обусловлено высокой мотивацией. Сейчас команда Мартемьянова играет по-хорошему агрессивно, не стесняясь делать акцент на атаке. Это может стать одним из факторов успеха на гостевом катке.

    Ставка: «Амур» победит с форой +1 за 1.94.

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    «Металлург» Мг — «Амур»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» готов зажечь на катке «Магнитки»?
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