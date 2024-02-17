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    «Спартак» сумеет справиться с «Ак Барсом»?

    «Спартак» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ак Барс»
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    «Спартак» в матче с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Столичный клуб продолжает бороться за место в зоне первой тройки, войти в которую по итогам сезона в сложившейся ситуации будет крайне тяжело.

    В 64 матчах «Спартак» набрал 84 очка и занял четвертую строчку в таблице Западной конференции. От «Локомотива», занимающего третье место, он отстает на 3 балла при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В рамках февральской кампании «Спартак» одержал четыре победы подряд, что на фоне предыдущих провалов стало хорошей сменой курса.

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    В рамках этой серии команда Алексея Жамнова одержала верх над над «Автомобилистом» (3:0), «Авангардом» (5:3), «Барысом» (4:1) и «Локомотивом» (5:1). Единственное в этом месяце поражение «Спартак» потерпел днями ранее на льду «Северстали» (2:4).

    Не сыграют: Из-за травм предстоящий матч пропустят вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, а также нападающие Иван Морозов и Андрей Локтионов.

    Состояние команды: В заключительном этапе регулярки интриги в отношении «Спартака» все меньше. Однако в преддверии плей-офф красно-белые пытаются набрать оптимальные кондиции, сражаясь параллельно за третье место.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Нынешний регулярный сезон «Ак Барс» намерен закончить в первой четверке. Для этого он делает все от него зависящее, чтобы оторваться от преследователей.

    В 63 встречах казанцы набрали 78 очков, а дистанция между пятым «Автомобилистом» составляет 2 балла с учетом игры в запасе на фоне екатеринбургской команды.

    Последние матчи: Концовку сезона «Ак Барс» проводит без сенсационных по его меркам победных серий: казанцы выдают небольшие успешные отрезки, но и без провальных матчей не обходится.

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    • В частности, две встречи из пяти последних закончились поражением команды Зинэтулы Билялетдинова. Последний такой матч прошел на катке «Салавата Юлаева» (1:2) в рамках «Зеленого дерби». Однако за выездом в Уфу последовали домашние победы над «Нефтехимиком» (3:0) и «Металлургом» Мг (2:1).

    Не сыграют: Дмитрий Яшкин не поможет «Ак Барсу» в матче на «Мегаспорт Арене».

    Состояние команды: Тот факт, что казанцы заканчивают регулярку за пределами первой тройки, уже говорит о неком провале с учетом состава и возможностей команды. Тем не менее в плей-офф «Ак Барс» намерен доказать конкурентоспособность и готовность побороться за очередной финал.

    Статистика для ставок

    • После затяжного январского кризиса «Спартак» оформил 7 побед в 9 матчах

    • Ни один гостевой матч «Ак Барса» с октября 2023 года не доходил до овертайма

    • Ни в одном домашнем матче в этом году «Спартак» не забивал больше 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.00, а победа «Ак Барса» — в 3.28.

    Поставить на тотал больше 5 можно за 1.81, на тотал меньше 5 — за 1.93.

    Прогноз: Несмотря на поражение в последнем матче, «Спартак» находится в отличном игровом тонусе. Это больше не та команда, которая страдала в январе. В нынешних кондициях красно-белые сумеют разделаться с гостями из Казани.

    Ставка: «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.90.

    Прогноз: Если же отбросить в сторону исход, то можно просто насладиться результативным хоккеем, который, вероятно, соперники организуют на «Мегаспорт Арене».

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.

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    «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» сумеет справиться с «Ак Барсом»?
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