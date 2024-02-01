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    «Детройт» разберется с аутсайдером конференции?

    «Детройт» — «Оттава». Ставка (к. 2.28), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Оттава»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 01 Февраля 2024 года

    «Детройт»

    «Детройт» внезапно преобразился после нового года и сейчас прочно обосновывается на одной из позиций «Уайлд Кард».

    Лалонду удалось изменить детали долгосрочной стратегии клуба на сезон, и очки начали набираться с периодичностью в полтора раза больше.

    Все игроки клуба одинаково полезны, и сейчас забрасывают шайбы не только Ларкин и Дебринкет. В каждой игре есть новые герои и звезды матча.

    Все прогнозы на НХЛ

    В очередном матче против «Вегаса» у хозяев льда есть неплохие шансы не только побороться за очки, но и одержать уверенную победу при верно избранном на игру плане.

    «Оттава»

    «Оттава» смогла победить только в последнем матче за три проведенных поединка, но выигрыш у «Нэшвилла» не дался легко.

    Команда пока что отвечает на вопросы, поставленные перед самой собой. В настоящий хоккей с какими-то перспективами она начнет играть только в следующем регулярном сезоне.

    Мартин постепенно разгребает «авгиевы конюшни», но работы придётся ещё проделать немеряно.

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    В предстоящем матче против «Детройта» у гостей шансов на успех не очень много, поскольку игрового ресурса у хозяев куда больше.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.59, на гостей — 2.78.

    Прогноз: «Детройт» вполне может выйти победителем из предстоящего матча.

    Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка в этой встрече совсем не исключена.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» разберется с аутсайдером конференции?
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