В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» внезапно преобразился после нового года и сейчас прочно обосновывается на одной из позиций «Уайлд Кард».

Лалонду удалось изменить детали долгосрочной стратегии клуба на сезон, и очки начали набираться с периодичностью в полтора раза больше.

Все игроки клуба одинаково полезны, и сейчас забрасывают шайбы не только Ларкин и Дебринкет. В каждой игре есть новые герои и звезды матча.

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В очередном матче против «Вегаса» у хозяев льда есть неплохие шансы не только побороться за очки, но и одержать уверенную победу при верно избранном на игру плане.

«Оттава»

«Оттава» смогла победить только в последнем матче за три проведенных поединка, но выигрыш у «Нэшвилла» не дался легко.

Команда пока что отвечает на вопросы, поставленные перед самой собой. В настоящий хоккей с какими-то перспективами она начнет играть только в следующем регулярном сезоне.

Мартин постепенно разгребает «авгиевы конюшни», но работы придётся ещё проделать немеряно.

В предстоящем матче против «Детройта» у гостей шансов на успех не очень много, поскольку игрового ресурса у хозяев куда больше.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.59, на гостей — 2.78.

Прогноз: «Детройт» вполне может выйти победителем из предстоящего матча.

Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка в этой встрече совсем не исключена.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.