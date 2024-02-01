«Детройт»
«Детройт» внезапно преобразился после нового года и сейчас прочно обосновывается на одной из позиций «Уайлд Кард».
Лалонду удалось изменить детали долгосрочной стратегии клуба на сезон, и очки начали набираться с периодичностью в полтора раза больше.
Все игроки клуба одинаково полезны, и сейчас забрасывают шайбы не только Ларкин и Дебринкет. В каждой игре есть новые герои и звезды матча.
В очередном матче против «Вегаса» у хозяев льда есть неплохие шансы не только побороться за очки, но и одержать уверенную победу при верно избранном на игру плане.
«Оттава»
«Оттава» смогла победить только в последнем матче за три проведенных поединка, но выигрыш у «Нэшвилла» не дался легко.
Команда пока что отвечает на вопросы, поставленные перед самой собой. В настоящий хоккей с какими-то перспективами она начнет играть только в следующем регулярном сезоне.
Мартин постепенно разгребает «авгиевы конюшни», но работы придётся ещё проделать немеряно.
В предстоящем матче против «Детройта» у гостей шансов на успех не очень много, поскольку игрового ресурса у хозяев куда больше.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.59, на гостей — 2.78.
Прогноз: «Детройт» вполне может выйти победителем из предстоящего матча.
Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка в этой встрече совсем не исключена.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.