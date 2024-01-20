В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Лада Арене» 20 января. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 54 матчей «Лада» осталась на пятом месте в Восточной конференции с 63 очками. Дистанция между четвертым «Автомобилистом» увеличилась до трех баллов при одинаковом количестве проведенных встреч.

Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Ладу» охватила очередная фаза расстройства, обусловленная пятью подряд поражениями.

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Однако встреча 13 января с соседом по таблице — «Автомобилистом» — позволила прервать этот неприятный цикл (4:3 ОТ). В следующем матче команда Олега Браташа разгромила «Барыса» (3:0), а в четверг устроилась на крупное поражение от «Ак Барса» (1:5).

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Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Лада» не демонстрирует выдающихся результатов, хотя продолжает борьбу за высокие позиции в таблице Востока перед началом плей-офф кампании.

«Витязь»

Турнирное положение: «Витязь» провел 52 матча, в которых набрал 40 очков. В таблице Западной конференции он занял девятое место, опередив двух других неудачников — «Куньлунь» и «Сочи», в то время как разрыв между зоной плей-офф составляет 11 баллов.

Последние матчи: Январский этап регулярного сезона начался для «Витязя» с новой порции разочарований: подмосковный клуб потерпел четыре подряд поражения, не набрав ни одного очка.

После этой серии максимально неожиданной оказалась гостевая победа над «Локомотивом» (2:1). В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина уступила «Спартаку» (1:2), а в последнем — добилась сенсационной победы на катке «Торпедо» (2:1).

Не сыграют: Нападающий Скотт Уилсон — травма.

Состояние команды: В нынешних условиях «Витязь» способен навязать борьбу компании аутсайдеров конференции за девятую строчку, хотя и это вряд ли будет большим утешением для подмосковного клуба.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 1.87, ничья — в 4.20, а победа «Витязя» — в 3.76.

Возвращение в состав нескольких хоккеистов улучшило общую форму «Лады», которая продолжает бороться за место в верхней части зоны плей-офф, стараясь демонстрировать свою лучшую игру с теми соперниками, которые позволяют это делать.

Для нынешних тольяттинцев «Витязь» — это удобная мишень, и в матче такой категории им просто необходимы важнейшие на фоне высокой конкуренции на Востоке 2 балла.

В домашней встрече команда Олега Браташа превзойдет одного из аутсайдеров чемпионата . Наши прогноз и ставка — «Лада» победит за 1.87.

На своем катке «Лада» может позволить себе провести яркий во всех смыслах матч, который завершился бы высокой по меркам Востока результативностью. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.85.