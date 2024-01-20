ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297
  • 02:15
    • «Атлетико» вырвал победу у «Реала» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
  • 23:55
    • «Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    «Лада» не потеряет очки в игре с «Витязем»?

    «Лада» — «Витязь». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 20 января 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ладу Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Лада» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Волгин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Лада Арене» 20 января. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Января 2024 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 16:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 54 матчей «Лада» осталась на пятом месте в Восточной конференции с 63 очками. Дистанция между четвертым «Автомобилистом» увеличилась до трех баллов при одинаковом количестве проведенных встреч.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Ладу» охватила очередная фаза расстройства, обусловленная пятью подряд поражениями.

    Коэффициенты матча Лада — Витязь

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.853.25Бонус$9500
    •

    Однако встреча 13 января с соседом по таблице — «Автомобилистом» — позволила прервать этот неприятный цикл (4:3 ОТ). В следующем матче команда Олега Браташа разгромила «Барыса» (3:0), а в четверг устроилась на крупное поражение от «Ак Барса» (1:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

    Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Лада» не демонстрирует выдающихся результатов, хотя продолжает борьбу за высокие позиции в таблице Востока перед началом плей-офф кампании.

    «Витязь»

    Турнирное положение: «Витязь» провел 52 матча, в которых набрал 40 очков. В таблице Западной конференции он занял девятое место, опередив двух других неудачников — «Куньлунь» и «Сочи», в то время как разрыв между зоной плей-офф составляет 11 баллов.

    Последние матчи: Январский этап регулярного сезона начался для «Витязя» с новой порции разочарований: подмосковный клуб потерпел четыре подряд поражения, не набрав ни одного очка.

    После этой серии максимально неожиданной оказалась гостевая победа над «Локомотивом» (2:1). В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина уступила «Спартаку» (1:2), а в последнем — добилась сенсационной победы на катке «Торпедо» (2:1).

  • «Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне
  • КХЛ 2023/24: обзор 18-й игровой недели
  • 15/01/2024

    • Не сыграют: Нападающий Скотт Уилсон — травма.

    Состояние команды: В нынешних условиях «Витязь» способен навязать борьбу компании аутсайдеров конференции за девятую строчку, хотя и это вряд ли будет большим утешением для подмосковного клуба.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 1.87, ничья — в 4.20, а победа «Витязя» — в 3.76.

    Возвращение в состав нескольких хоккеистов улучшило общую форму «Лады», которая продолжает бороться за место в верхней части зоны плей-офф, стараясь демонстрировать свою лучшую игру с теми соперниками, которые позволяют это делать.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Для нынешних тольяттинцев «Витязь» — это удобная мишень, и в матче такой категории им просто необходимы важнейшие на фоне высокой конкуренции на Востоке 2 балла.

    В домашней встрече команда Олега Браташа превзойдет одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит за 1.87.

    На своем катке «Лада» может позволить себе провести яркий во всех смыслах матч, который завершился бы высокой по меркам Востока результативностью. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Махач — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тампа — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бостон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Синнер — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Фриц — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Юта — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ван Аш — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лада» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» не потеряет очки в игре с «Витязем»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры