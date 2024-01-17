В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: По итогам 51 встречи СКА остался на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. От первого «Локомотива» его отделяют 4 балла при равенстве сыгранных матчей.

Последние матчи: В пяти предыдущих встречах СКА потерпел три поражения. В неудачных играх его соперниками были команды, которые на данном этапе регулярки близки к своей лучшей форме.

Коэффициенты матча СКА — Амур 1X2Новым игрокам 1.504.905.80Бонус$9500

В частности, команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» Мг (1:2 ОТ), после чего были размашистые победы над «Витязем» (4:0) и «Спартаком» (5:2), а также потеря двух очков в выездной встрече с «Северсталью» (2:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Защитники Андрей Педан, Степан Фальковский, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: Недавние промахи и более уверенные результаты прямых конкурентов ослабили позиции СКА в гонке лидеров конференции, но нынешний разрыв не такой большой, и санкт-петербуржцы явно не вышли из игры.

«Амур»

Турнирное положение: В 50 играх «Амур» набрал 50 очков, опустившись при этом на десятое место в таблице Восточной конференции. На 5 баллов клуб из Хабаровска отстает от восьмой «Сибири», которая провела на две встречи больше.

Последние матчи: На прошлой неделе «Амур» провел серию домашних матчей, которую по многим параметрам провалил. Всего в одной встрече из четырех он добился победы.

Та самая удачная игра состоялась 8 января, а соперником была «Сибирь» (4:0). Во втором матче с прямым конкурентом команда Андрея Мартемьянова получила пропорциональный ответ (1:4). В двух следующих встречах «Амур» уступил «Авангарду» (2:3, 1:3).

Не сыграют: Защитник Кэмерон Ли, нападающие Алекс Бродхерст, Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.

Состояние команды: Еще пару недель назад «Амур» имел значительные успехи в продвижении к зоне плей-офф, однако несколько поражений подряд существенно усложняют задачу. Вероятно, команду Андрея Мартемьянова накрыл очередной спад, который на фоне тяжелейшего календаря может затянуться надолго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Амура» — в 5.75.

На фоне борьбы за место в плей-офф «Амур» выдал откровенно слабую серию, которая, вероятно, только увеличится по итогам встречи в Санкт-Петербурге.

Команда Романа Ротенберга не отказывается от цели вырваться в лидеры Запада, поэтому такие матчи она рассматривает только в контексте обязательных двух очков , особенно когда речь идет о домашних играх.

В «Ледовом» «Амур» будет очевидным аутсайдером, которому едва ли хватит сил на сенсацию. Наши прогноз и ставка — СКА забьет в каждом периоде за 2.60.