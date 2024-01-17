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    СКА уверенно разберется с «Амуром» на своем льду

    СКА — «Амур». Ставка (к. 2.60) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Амур»
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    Борна Рендулич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 17 Января 2024 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •

    СКА

    Турнирное положение: По итогам 51 встречи СКА остался на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. От первого «Локомотива» его отделяют 4 балла при равенстве сыгранных матчей.

    Последние матчи: В пяти предыдущих встречах СКА потерпел три поражения. В неудачных играх его соперниками были команды, которые на данном этапе регулярки близки к своей лучшей форме.

    Коэффициенты матча СКА — Амур

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    В частности, команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» Мг (1:2 ОТ), после чего были размашистые победы над «Витязем» (4:0) и «Спартаком» (5:2), а также потеря двух очков в выездной встрече с «Северсталью» (2:3).

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    Не сыграют: Защитники Андрей Педан, Степан Фальковский, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: Недавние промахи и более уверенные результаты прямых конкурентов ослабили позиции СКА в гонке лидеров конференции, но нынешний разрыв не такой большой, и санкт-петербуржцы явно не вышли из игры.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 50 играх «Амур» набрал 50 очков, опустившись при этом на десятое место в таблице Восточной конференции. На 5 баллов клуб из Хабаровска отстает от восьмой «Сибири», которая провела на две встречи больше.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Амур» провел серию домашних матчей, которую по многим параметрам провалил. Всего в одной встрече из четырех он добился победы.

    Та самая удачная игра состоялась 8 января, а соперником была «Сибирь» (4:0). Во втором матче с прямым конкурентом команда Андрея Мартемьянова получила пропорциональный ответ (1:4). В двух следующих встречах «Амур» уступил «Авангарду» (2:3, 1:3).

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    • Не сыграют: Защитник Кэмерон Ли, нападающие Алекс Бродхерст, Александр Хохлачев, Петр Хохряков — травмы.

    Состояние команды: Еще пару недель назад «Амур» имел значительные успехи в продвижении к зоне плей-офф, однако несколько поражений подряд существенно усложняют задачу. Вероятно, команду Андрея Мартемьянова накрыл очередной спад, который на фоне тяжелейшего календаря может затянуться надолго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Амура» — в 5.75.

    На фоне борьбы за место в плей-офф «Амур» выдал откровенно слабую серию, которая, вероятно, только увеличится по итогам встречи в Санкт-Петербурге.

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    Команда Романа Ротенберга не отказывается от цели вырваться в лидеры Запада, поэтому такие матчи она рассматривает только в контексте обязательных двух очков, особенно когда речь идет о домашних играх.

    В «Ледовом» «Амур» будет очевидным аутсайдером, которому едва ли хватит сил на сенсацию. Наши прогноз и ставка — СКА забьет в каждом периоде за 2.60.

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    СКА — «Амур»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уверенно разберется с «Амуром» на своем льду
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