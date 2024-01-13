«Динамо» Москва
Турнирное положение: По итогам 50 матчей «Динамо» Москва, с 70 очками в активе, удалось закрепиться на втором месте в Западной конференции. По дополнительным пунктам столичный клуб отстает от «Локомотива».
Последние матчи: В этом месяце «Динамо» Москва оформило четыре победы из четырех возможных. В трех встречах его результативность пробивала отметку в 4+ шайбы.
Коэффициенты матча Динамо — Торпедо
В дебютной игре 2024 года команда Алексея Кудашова не оставила шансов «Куньлуню» (7:1), после чего разделалась со «Спартаком» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1) и ЦСКА (4:2).
Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.
Состояние команды: Несмотря на провалы, которые порой преследуют «Динамо» небольшими сериями, команда продолжает погоню за лидером Запада, демонстрируя в целом убедительные результаты на дистанции.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» приняло участие в 49 матчах. Набрав 51 очко, команда из Нижнего Новгорода по-прежнему занимает пятую позицию в таблице Запада, опережая на 5 баллов шестой ЦСКА.
Последние матчи: В пяти предыдущих встречах «Торпедо» потерпело три поражения. В каждом проигранном матче нижегородцы пропускали минимум 5 голов.
В январе команда Игоря Ларионова добилась победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ), после чего уступила «Динамо» Минск (2:5) и ЦСКА. А в матче четверга торпедовцы взяли реванш у белорусов (3:0).
Не сыграют: Нападающие Василий Атанасов, Николай Коваленко — травмы.
Состояние команды: Неделями ранее торпедовцы пытались выровнять свое положение после череды неудачных отрезков. Однако за локальными успехами в декабре последовали новые провалы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.89, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 3.56.
Кондиции «Торпедо» на данном этапе вызывают вопросы. Несмотря на убедительный выезд в Минск, команда Ларионова до этого потерпела три поражения, продемонстрировав полный разлад в обороне.
В нынешних обстоятельствах динамовцы на домашнем льду будут явными фаворитами, которые вряд ли допустят промах. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 1.89.
Три встречи из последних четырех с участием столичного клуба непременно преодолевали рубеж в 6+ заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.90.