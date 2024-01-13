В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: По итогам 50 матчей «Динамо» Москва, с 70 очками в активе, удалось закрепиться на втором месте в Западной конференции. По дополнительным пунктам столичный клуб отстает от «Локомотива».

Последние матчи: В этом месяце «Динамо» Москва оформило четыре победы из четырех возможных. В трех встречах его результативность пробивала отметку в 4+ шайбы.

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В дебютной игре 2024 года команда Алексея Кудашова не оставила шансов «Куньлуню» (7:1), после чего разделалась со «Спартаком» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1) и ЦСКА (4:2).

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Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: Несмотря на провалы, которые порой преследуют «Динамо» небольшими сериями, команда продолжает погоню за лидером Запада, демонстрируя в целом убедительные результаты на дистанции.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» приняло участие в 49 матчах. Набрав 51 очко, команда из Нижнего Новгорода по-прежнему занимает пятую позицию в таблице Запада, опережая на 5 баллов шестой ЦСКА.

Последние матчи: В пяти предыдущих встречах «Торпедо» потерпело три поражения. В каждом проигранном матче нижегородцы пропускали минимум 5 голов.

В январе команда Игоря Ларионова добилась победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ), после чего уступила «Динамо» Минск (2:5) и ЦСКА. А в матче четверга торпедовцы взяли реванш у белорусов (3:0).

Не сыграют: Нападающие Василий Атанасов, Николай Коваленко — травмы.

Состояние команды: Неделями ранее торпедовцы пытались выровнять свое положение после череды неудачных отрезков. Однако за локальными успехами в декабре последовали новые провалы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.89, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 3.56.

К матчу с клубом из Нижнего Новгорода динамовцы подходят в отличной форме , оставаясь при этом в лидерской гонке, а значит, с мотивацией у столичного клуба будет все в порядке.

Кондиции «Торпедо» на данном этапе вызывают вопросы. Несмотря на убедительный выезд в Минск, команда Ларионова до этого потерпела три поражения, продемонстрировав полный разлад в обороне.

В нынешних обстоятельствах динамовцы на домашнем льду будут явными фаворитами, которые вряд ли допустят промах. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 1.89.

Три встречи из последних четырех с участием столичного клуба непременно преодолевали рубеж в 6+ заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.90.