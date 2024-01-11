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    Столичное дерби подарит много заброшенных шайб?

    ЦСКА — «Динамо» Москва. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    Антон Слепышев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 11 января. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2024 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    ЦСКА

    Турнирное положение: В нынешней кампании ЦСКА впервые за долгое время заметны новые импульсы: московская команда, хоть и все еще находится на шестом месте в таблице Запада, сократила разрыв между пятой строчкой до трех баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее ЦСКА пережил 5-матчевую серию поражений, что в текущем сезоне для него стало привычным делом. Однако несколько последних игр позволили повернуть ситуацию в другую сторону.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Динамо

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    В частности, команда Сергея Федорова добилась четырех побед. Ее соперниками в этот весьма удачный отрезок оказались «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2) — прямой конкурент в борьбе за пятое место.

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    Не сыграют: На момент публикации информации о травмированных нет.

    Состояние команды: Еще недавно казалось, что ЦСКА обречен закончить регулярку шестым. Но всего несколько успешных результатов и осечки «Торпедо» в значительной степени увеличили шансы «армейцев» на продвижение.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 49 матчах «Динамо» Москва удалось набрать 68 очков. На данный момент столичный клуб занимает второе место в таблице Запада, отставая от первого «Локомотива», который провел на игру меньше, по дополнительным пунктам.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Динамо» Москва стало жертвой серии неудач, которая, хоть и была короткой — 3 матча — состояла из нескольких игр с прямыми конкурентами.

    В январе же ситуация изменилась: команда Алексея Кудашова добилась трех побед в трех встречах. Так, динамовцы разбили «Куньлунь» (7:1), разобрались со «Спартаком» (3:2) и уничтожили «Сочи» (5:1).

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    Состояние команды: Далеко не всегда «Динамо» Москва выдерживает сумасшедший темп гонки за лидерство. И эпизодические серии поражений являются тому подтверждением. Тем не менее сейчас динамовцы вновь на ходу, борьба за первое место продолжается, хотя претендентов становится больше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 2.32, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.79.

    К очному матчу с «Динамо» ЦСКА, возможно, подходит в своих лучших кондициях. Команда Сергея Федорова умело пользуется кризисом соперников, добиваясь результативных побед.

    Однако у команды Кудашова, в отличие от предыдущих клубов, с которыми встречались «армейцы», существенных проблем на данный момент нет, поэтому им будет явно тяжелее, чем в нескольких недавних встречах.

    Динамовцы по-прежнему участвуют в гонке лидеров, ну а ЦСКА на данном этапе хорош в плане результативности, поэтому встреча на льду «ЦСКА Арены» должна пробить достойный по меркам Западной конференции верх. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.90.

    Даже на фоне такого ЦСКА шансы «Динамо» на успех в предстоящем дерби крайне высоки. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.19.

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