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    «Адмирал» в текущих кондициях не станет проблемой для «Ак Барса»?

    «Ак Барс» — «Адмирал». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Адмирал»
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    Василий Демченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2024 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: На текущий момент «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 52 очками по итогам 45 матчей. На 3 балла он отстает от шестого «Трактора», который провел на две встречи больше.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Ак Барс» провел откровенно свою серию, которая состояла из пяти поражений в шести играх. Последняя прошла в период с 21 по 28 декабря и состояла из трех матчей, в которых только раз казанцы забили больше гола.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Адмирал

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  • 1.435.206.80Бонус$9500
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    Так, команда Зинэтулы Билялетдинова уступила «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:4) и «Металлургу» Мг (1:4). И только в последнем матче 2023-го «Ак Барсу» удалось поднять себе настроение за счет победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

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    Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: Имея номинально сильнейший состав в Восточной конференции, «Ак Барс» демонстрирует результаты, которые вряд ли это отражают. Более частые и очевидные успехи прямых конкурентов заметно отделяют казанцев от первой тройки, где их ждали по итогам регулярного сезона.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмирал» опустился на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции. На текущий момент он имеет 37 очков по итогам 45 матчей и отстает на 13 баллов от зоны плей-офф, которую замыкает «Сибирь» с 50 очками.

    Последние матчи: Последней победы «Адмирал» добился на прошлой неделе в гостях. В матче, названном битвой неудачников, Либор Шулак и компания переиграли «Сочи» (5:3).

    Три следующие встречи команда Леонида Тамбиева закончила поражениями, пропустив по 4+ шайбы. Дважды «Адмирал» уступил «Нефтехимику» (3:4, 2:5) и еще в одном матче был разгромлен «Сибирью» (1:4).

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    • Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

    Состояние команды: В нынешнем состоянии «Адмирал» явно не может претендовать на место в зоне топ-8. Более того, его форма не позволит в ближайшее время даже в теории побороться за право туда приблизиться.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 1.44, ничья — в 5.20, а победа «Адмирала» — в 6.70.

    К матчу в Казани «Адмирал» подходит в ужасном физическом и ментальном состоянии. Но почти то же самое можно сказать об «Ак Барсе», который, хоть и одержал победу в «Зеленом дерби», в целом выглядит понуро.

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    В предстоящей игре «Адмирал», безусловно, постарается добиться результата за счет закрытого сверхоборонительного хоккея, из-за которого у казанцев могут возникнуть проблемы.

    Тем не менее на своем катке команда Зинэтулы Билялетдинова найдет инструменты, которые позволят справиться с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.05.

    Защитный игровой стиль «Адмирала» едва ли убережет его от поражения, но позволит хотя бы не проиграть с разгромной разницей. Наш альтернативный прогноз — «Адмирал» победит с форой +1.5 за 2.15.

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    «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» в текущих кондициях не станет проблемой для «Ак Барса»?
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