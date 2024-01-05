«Ак Барс»
Турнирное положение: На текущий момент «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции с 52 очками по итогам 45 матчей. На 3 балла он отстает от шестого «Трактора», который провел на две встречи больше.
Последние матчи: В конце прошлого года «Ак Барс» провел откровенно свою серию, которая состояла из пяти поражений в шести играх. Последняя прошла в период с 21 по 28 декабря и состояла из трех матчей, в которых только раз казанцы забили больше гола.
Коэффициенты матча Ак Барс — Адмирал
Так, команда Зинэтулы Билялетдинова уступила «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:4) и «Металлургу» Мг (1:4). И только в последнем матче 2023-го «Ак Барсу» удалось поднять себе настроение за счет победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.
Состояние команды: Имея номинально сильнейший состав в Восточной конференции, «Ак Барс» демонстрирует результаты, которые вряд ли это отражают. Более частые и очевидные успехи прямых конкурентов заметно отделяют казанцев от первой тройки, где их ждали по итогам регулярного сезона.
«Адмирал»
Турнирное положение: «Адмирал» опустился на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции. На текущий момент он имеет 37 очков по итогам 45 матчей и отстает на 13 баллов от зоны плей-офф, которую замыкает «Сибирь» с 50 очками.
Последние матчи: Последней победы «Адмирал» добился на прошлой неделе в гостях. В матче, названном битвой неудачников, Либор Шулак и компания переиграли «Сочи» (5:3).
Три следующие встречи команда Леонида Тамбиева закончила поражениями, пропустив по 4+ шайбы. Дважды «Адмирал» уступил «Нефтехимику» (3:4, 2:5) и еще в одном матче был разгромлен «Сибирью» (1:4).
Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.
Состояние команды: В нынешнем состоянии «Адмирал» явно не может претендовать на место в зоне топ-8. Более того, его форма не позволит в ближайшее время даже в теории побороться за право туда приблизиться.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 1.44, ничья — в 5.20, а победа «Адмирала» — в 6.70.
К матчу в Казани «Адмирал» подходит в ужасном физическом и ментальном состоянии. Но почти то же самое можно сказать об «Ак Барсе», который, хоть и одержал победу в «Зеленом дерби», в целом выглядит понуро.
В предстоящей игре «Адмирал», безусловно, постарается добиться результата за счет закрытого сверхоборонительного хоккея, из-за которого у казанцев могут возникнуть проблемы.
Тем не менее на своем катке
Защитный игровой стиль «Адмирала» едва ли убережет его от поражения, но позволит хотя бы не проиграть с разгромной разницей. Наш альтернативный прогноз — «Адмирал» победит с форой +1.5 за 2.15.