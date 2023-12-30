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    «Сент-Луис» готов к приему одного из лидеров Запада

    «Сент-Луис» — «Колорадо». Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Колорадо»
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    Колтон Парайко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Энтерпрайзе» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2023 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Колорадо Колорадо
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: В 34 матчах «Сент-Луис» сумел набрать 37 очков, с которыми поднялся на девятое место в Западной конференции. На один балл он отстает от седьмой «Аризоны» и восьмого «Нэшвилла», на фоне которого имеет игру в запасе.

    Последние матчи: С 15 декабря «Сент-Луис» возглавляет временно исполняющий обязанности главного тренера Дрю Баннистер. Под его руководством «Блюз» добились пяти побед в шести играх.

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Колорадо

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    Если говорить о последних матчах, то днями ранее клуб из Миссури выиграл трижды кряду. Серия «Блюз» стартовала с разгрома «Флориды» в гостях (4:1), за которым последовали домашние победы над «Чикаго» (7:5) и «Далласом» (2:1).

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    Состояние команды: После катастрофического старта сезона и последующих неприятных событий «Сент-Луис», безусловно, расцвел, и смена тренера стала одной из главных причин. Теперь команда готова навязать борьбу «Нэшвиллу» и «Аризоне» и прочим конкурентам за место в зоне плей-офф.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: В 35 играх «Колорадо» набрал 45 очков, с которыми находится на третьем месте в Западной конференции. От второго «Вегаса» клуб из Денвера отстает на 2 очка, а от лидера — «Ванкувера» — на 4 балла.

    Последние матчи: В нескольких предыдущих играх «Колорадо» встретился с главными аутсайдерами двух конференций. Однако даже в период такого «проходного» по меркам топ-клуба календаря «Эвеланш» испытывали проблемы.

    В частности, 20 декабря команда Джареда Беднара уступила «Чикаго» (2:3). В следующих матчах она обыграла «Оттаву» (6:4) и «Аризону» (4:1), а в последней встрече не справилась с «Койотис» в ответке (4:5 ОТ).

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    Состояние команды: Отсутствие продолжительных серий без поражений не мешают нынешнему «Колорадо» вести борьбу за лидерство на Западе. Несмотря на стабильные ошибки, «Эвеланш» остаются одними из сильнейших представителей конференции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.44, ничья — в 4.85, а победа «Колорадо» — в 1.93.

    Судя по предматчевым котировкам «Сент-Луис» обречен на провал. Но в реальности ситуация на текущий момент немного другая, более благоприятная для «Блюз».

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    К этой встрече «Сент-Луис» подходит в лучшей в нынешнем сезоне форме, в то время как аутсайдеры все еще остается одной из уязвимостей «Колорадо», о чем свидетельствуют недавние поражения от «Чикаго» и «Аризоны».

    Сейчас «Сент-Луис» старается не только набирать очки, но и играть в атаку, демонстрируя безумную по своим меркам результативность. Наш прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.23.

    В пяти матчах из последних семи «Блюз» забивали от трех и более голов. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2.5 за 1.88.

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    «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» готов к приему одного из лидеров Запада
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