НХЛ. «Рейнджерс» победил «Вашингтон», «Тампа-Бэй» уступила «Флориде»

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Манта — 11 (Сандин, Протас), 24:12 — 0:1. Миллер — 6 (Зибанежад, Панарин), 27:03 — 1:1. Панарин — 19 (бол., Трочек, Зибанежад), 32:08 — 2:1. Шнайдер — 3 (Линдгрен, Веси), 32:48 — 3:1. Миллер — 7 (Крайдер, Уилер), 46:54 — 4:1. Лафренье — 10 (Фокс, Миллер), 51:15 — 5:1Вратари: Шестеркин — КемперШтраф: 4 — 6Броски: 31 (7+11+13) — 26 (10+10+6)
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бин — 2 (Гонс, Тексье), 6:39 — 0:1. Палат — 5 (Хаула, Мерсер), 9:55 — 1:1. Дэнфорт — 9 (Иржичек, Фантилли), 28:28 — 1:2. Мерсер — 9 (Немец), 55:51 — 2:2. Чинахов — 10, 57:34 — 2:3. Л. Хьюз — 5 (Д. Хьюз, Мерсер), 58:35 — 3:3. Майер — 9, 62:12 — 4:3Вратари: Ванечек — МерзликинсШтраф: 6 — 6Броски: 35 (8+10+15+2) — 29 (9+8+11+1)
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Экблад — 1 (Форслинг, Барков), 4:16 — 0:1. Райнхарт — 20 (Родригес, Барков), 21:24 — 0:2. Кучеров — 24 (Хедман, Пербикс), 40:29 — 1:2. Райнхарт — 21 (мен., Барков), 43:11 — 1:3. Эйссимонт — 6 (бол., Хагель, Раддиш), 43:31 — 2:3Вратари: Василевский (58:27 — 58:44) — БобровскийШтраф: 12 — 12Броски: 29 (9+10+10) — 30 (10+9+11)
«Торонто» — «Оттава» — 2:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Оттава» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Голы: Найз — 8 (Мэттьюс), 5:41 — 1:0. Бертуцци — 6 (Райлли, Нюландер), 6:04 — 2:0. Келли — 2 (мен., Жиру), 30:17 — 2:1. Батерсон — 12 (Штюцле), 34:25 — 2:2. Батерсон — 13 (Тарасенко, Хэмоник), 43:44 — 2:3. Ткачак — 16 (п.в., Тарасенко), 57:33 — 2:4Вратари: Джонс (56:40 — 57:33, 57:50) — КорписалоШтраф: 7 — 11Броски: 36 (12+8+16) — 31 (6+14+11)
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)
Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — ДжерриШтраф: 6 — 4Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7)
«Баффало» — «Бостон» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Лорей — 3 (ван Римсдайк, Фредерик), 4:19 — 0:1. Койл — 11 (бол., Дебраск, Маршан), 13:42 — 0:2. Койл — 12 (бол., Дебраск, Пастрняк), 24:18 — 0:3. Гики — 6 (бол., Макэвой, Маршан), 33:44 — 0:4. Э. Джонсон — 3 (Пауэр, Миттельштадт), 45:11 — 1:4Вратари: Леви — СуэйменШтраф: 10 — 12Броски: 26 (8+10+8) — 25 (7+13+5)
«Миннесота» — «Детройт» — 6:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
Голы: Болди — 10 (Капризов, Эрикссон Эк), 0:38 — 1:0. Кейн — 6 (Дебринкэт), 6:32 — 1:1. Юханссон — 3, 21:37 — 2:1. Дебринкэт — 16 (бол., Гостисбеер, Комфер), 42:43 — 2:2. Хартман — 10 (Юханссон, Богосян), 44:35 — 3:2. Фолиньо — 5 (Миддлтон), 45:27 — 4:2. Юханссон — 4 (Росси), 46:42 — 5:2. Спронг — 9 (Эдвинссон, Берггрен), 48:00 — 5:3. Капризов — 13 (Мермис), 54:15 — 6:3Вратари: Густавссон — РаймерШтраф: 4 — 4Броски: 31 (8+13+10) — 28 (9+9+10)
«Нэшвилл» — «Каролина» — 2:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:3, 0:0)
Голы: Ахо — 14 (бол., Бернс, Джарвис), 9:50 — 0:1. Бернс — 6 (бол., Ахо, Свечников), 15:08 — 0:2. Нюквист — 6 (О'Райлли), 21:18 — 1:2. Свечников — 3 (Ахо), 23:44 — 1:3. О'Райлли — 14 (бол., Сиссонс, Йоси), 25:08 — 2:3. Друри — 5 (Фаст, Ноесен), 29:56 — 2:4. Джарвис — 12 (бол., Бантинг, Ахо), 37:54 — 2:5Вратари: Сарос (Аскаров, 40:00) — КочетковШтраф: 12 — 8Броски: 37 (11+17+9) — 25 (9+10+6)
«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Нейберс — 12 (Перунович), 18:08 — 1:0. Сканделла — 2 (Капанен, Перунович), 30:53 — 2:0. Робертсон — 11 (Хинтц), 38:31 — 2:1Вратари: Хофер — Уэджвуд (58:08)Штраф: 4 — 8Броски: 30 (8+17+5) — 40 (14+11+15)
«Аризона» — «Колорадо» — 5:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Колорадо» — 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0)
Голы: Рантанен — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 18:16 — 0:1. Друэн — 5 (Колтон, Тэйвз), 21:04 — 0:2. О`Коннор — 5 (Мэнсон, Байрам), 27:56 — 0:3. Маккиннон — 19 (бол., Рантанен, Макар), 33:26 — 0:4. Крауз — 14 (Бьюгстад, Маччелли), 36:31 — 1:4. Кессельринг — 4 (Дурзи), 43:48 — 2:4. Зукер — 6 (Дурзи, Кули), 47:04 — 3:4. Дурзи — 6 (Маччелли, Крауз), 57:53 — 4:4. Макбэйн — 6 (Зукер, Дурзи), 64:40 — 5:4Вратари: Веймелка — ГеоргиевШтраф: 8 — 4Броски: 28 (9+6+7+6) — 24 (6+12+4+2)
«Чикаго» — «Виннипег» — 2:1 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бедард — 14 (Мерфи, Курашев), 15:57 — 1:0. Бэррон — 6 (Юнссон Фьелльбю, Тонинато), 23:47 — 1:1. Бедард — 15 (Власик, Бовилье), 62:15 — 2:1Вратари: Мразек — ХеллибакШтраф: 8 — 4Броски: 25 (5+7+12+1) — 38 (13+14+9+2)
«Калгари» — «Сиэтл» — 1:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сиэтл» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ямамото — 7 (Данн, Ларссон), 2:24 — 0:1. Кадри — 9 (бол., Шарангович), 8:09 — 1:1. Веннберг — 5 (Маккэн, Борген), 46:00 — 1:2Вратари: Маркстрем (58:19 — 59:17, 59:20) — ДриджерШтраф: 4 — 8Броски: 37 (7+13+17) — 21 (8+5+8)
«Анахайм» — «Вегас» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Вегас» — 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)
Голы: Лисон — 5 (Фаулер, Хенрик), 3:23 — 1:0. Драйсдейл — 1 (Мактавиш, Строум), 8:23 — 2:0. Ватрано — 16 (Мактавиш, Любушкин), 11:38 — 3:0. Терри — 9 (Киллорн, Зеграс), 12:18 — 4:0. Мартинес — 4 (Коттер), 27:23 — 4:1. Стоун — 12 (бол., Карлссон, Маршессо), 32:34 — 4:2. Лисон — 6 (Мактавиш, Фаулер), 37:45 — 5:2Вратари: Гибсон — ТомпсонШтраф: 10 — 2Броски: 26 (11+7+8) — 32 (10+13+9)
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 5:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Голы: Зеттерлунд — 10, 11:02 — 0:1. Фиала — 7 (Спенс), 22:57 — 1:1. Льюис — 5, 23:10 — 2:1. Дюбуа — 7 (Калиев, Лафферье), 32:26 — 3:1. Кемпе — 10 (Рой, Грундстрем), 43:36 — 4:1. Кемпе — 11 (Андерсон, Даути), 55:42 — 5:1Вратари: Риттих — КяхкененШтраф: 11 — 11Броски: 42 (6+17+19) — 25 (8+11+6)