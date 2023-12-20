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    «Эдмонтон» увезет 2 очка с Лонг-Айленда?

    «Айлендерс» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.26) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Эдмонтон»
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    Маттиас Экхольм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «UBS Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2023 года

    «Айлендерс»

    Турнирное положение: В 30 матчах «Айлендерс» набрали 36 очков, с которыми поднялись на шестое место в Восточной конференции. Теперь всего два балла отделяют команду от зоны первой тройки, замыкаемой «Торонто».

    Последние матчи: В первой половине декабря «Айлендерс» провели самую продолжительную в текущем сезоне личную серию без поражений, которая разрослась до четырех встреч и запомнилась высокой результативностью.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Эдмонтон

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    Так, клуб с Лонг-Айленда переиграл «Коламбус» (7:3), «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), «Торонто» (4:3 ОТ) и «Анахайм» (4:3). За циклом ярких побед последовали две неудачи в последних матчах: поочередно команда Лейна Ламберта уступила «Бостону» (4:5 Б) и «Монреалю» (3:5).

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    Не сыграют: Защитники Адам Пелеч и Райан Пулок, нападающий Мэтт Мартин — травмы.

    Состояние команды: На данном этапе кампании «Айлендерс» рушат стереотип о закрытом стиле, который строится на обороне. Сейчас команда Ламберта играет в атаку и добивается превосходных по ее меркам результатов за счет хорошей реализации.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: «Эдмонтон» набрал 27 очков в 28 матчах и в который раз опустился на 13-е место в Западной конференции. От зоны первой восьмерки канадцы из Альберты отстают на 5 баллов, но имеют две игры в запасе по отношению к восьмой «Аризоне».

    Последние матчи: В период с 24 ноября по 13 декабря «Эдмонтон» напомнил всем о том, что является одним из номинально сильнейших клубов чемпионата, а в его составе собраны одни из лучших звезд франшизы. Так, «Ойлерз» одержали восемь побед подряд.

    В семи матчах упомянутого отрезка команда Криса Кноблауха забрасывала минимум 4 шайбы. На фоне таких результатов особенно неожиданными оказались поражения в последних матчах: поочередно канадцы уступили «Тампе-Бэй» и «Флориде» (1:5).

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    • Не сыграют: Вратарь Майк Смит, нападающий Динал Холлоуэй — травмы.

    Состояние команды: После смены тренера «Ойлерз» вернулись в динамичную гонку за место в первой восьмерке, однако из-за внушительного количества потерянных очков им не удается вклиниться в топ-8, несмотря на продолжительную серию побед, которую канадцы выдали неделями ранее.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: победа «Айлендерс» оценивается в 2.93, ничья — в 4.75, а победа «Эдмонтона» — в 2.16.

    К очной игре на «UBS Арене» оба соперника подходят с серией из двух поражений. Тем не менее на дистанции они по-прежнему смотрятся уверенно, поэтому очная встреча должна порадовать своей событийностью.

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    При этом в подобном матче на передний план может выйти индивидуальный класс игроков, а у «Эдмонтона» — с Макдэвидом и Драйзайтлем — он, безусловно, выше.

    Кажется, звезды из Альберты готовы устроить безумную в плане результативности встречу с последующей победой. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.26.

    Последние две гостевые игры «Ойлерз» закончили успешно, поэтому наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» победил в матче за 2.13.

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    «Айлендерс» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» увезет 2 очка с Лонг-Айленда?
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