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    На домашнем льду «Каролина» намучается с «Вашингтоном»

    «Каролина» — «Вашингтон». Ставка и прогноз (к. 4.68) на хоккейный матч НХЛ 18 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Вашингтон»
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    Мартин Нечас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PNC-арене» 18 декабря. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Каролина»

    Если сезоном ранее «Каролина» ассоциировалась с высокой надежностью игры в обороне, то к этому моменту она разрушила данный стереотип, став одной из самых часто пропускающих команд Востока.

    Увы, разлад в защите приводит к частым поражениям, из-за которых один из сильнейших клубов лиги довольствуется восьмым местом в Восточной конференции с 34 набранными очками после 30 матчей.

    Столько же баллов имеет седьмой «Детройт» и всего одно очко разделяет «Харрикейнз», которые в декабре потерпели четыре подряд поражения, и девятую «Тампу-Бэй», проведшую на игру больше.

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    За упомянутой 4-матчевой серией неудач последовали две победные встречи, в которых соперниками «Каролины» были «Оттава» (4:1) и «Детройт» (2:1). В последнем матче команда Рода Бриндамора уступила «Нэшвиллу» (5:6 ОТ).

    «Вашингтон»

    Пожалуй, в списке элитных представителей Востока «Вашингтон» является самым бедным в плане атакующего ресурса клубом, для которого кубковая квалификация уже была бы подвигом на фоне слабой формы лидеров атаки.

    При этом в таблице у столичной команды не все так плохо. По итогам 26 матчей (без предстоящей встречи с «Нэшвиллом») «Кэпиталз» занимают десятое место в Восточной конференции с 32 очками, отставая всего на 2 балла от восьмой «Каролины» с учетом четырех игр в запасе.

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    • Как и соперники из Роли, «Вашингтон» недавно пережил привычную для себя серию поражений, в которую вошли три матча. Прервать цикл новых неудач команде Спенсера Карбери удалось благодаря высококлассной во всех смыслах игре на катке «Рейнджерс» (4:0).

    После встречи в «Сквер Гарден» «Вашингтон» заехал в Иллинойс, где разобрался с «Чикаго» (4:2), а в матче 15 декабря «Кэпс» уступили «Филадельфии» (3:4 Б). В преддверии выезда в Роли команду Карбери ждет у себя дома «Нэшвилл».

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.68, а на победу «Вашингтона» — 3.65.

    К противостоянию лицом к лицу на катке в Роли обе команды подходят в далекой от оптимальной форме, из-за чего соотношение сил в предстоящем матче окажется равным.

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    Вероятно, в этой игре соперники будут пропорционально отвечать на выпады друг друга, в сама встреча может не ограничиться основным регламентом.

    Свой последний матч «Каролина» закончила в овертайме. То же самое 15 декабря произошло с «Вашингтоном» в «Веллс Фарго Центре». Наши прогноз и ставка — ничья за 4.68.

    В пяти последних матчах из шести с участием «Харрикейнз» было заброшено от пяти и более шайб в сумме. Кажется, минимум один балл они смогут набрать на своем катке, проведя результативный матч. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.89.

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    «Каролина» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (4.68), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду «Каролина» намучается с «Вашингтоном»
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