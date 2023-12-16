НХЛ. «Рейнджерс» взял верх над «Анахаймом», «Даллас» победил «Оттаву»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1
Форвард хозяев Крис Крайдер сделал дубль, у российского нападающего «рейнджеров» Артемия Панарина две голевые передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Лисон — 4 (Любушкин), 13:30 — 0:1. Крайдер — 15 (Зибанежад), 17:06 — 1:1. Веси — 7 (Фокс, Уилер), 31:45 — 2:1. Крайдер — 16 (бол., Панарин, Фокс), 36:19 — 3:1. Зибанежад — 9 (бол., Панарин), 55:26 — 4:1. Эдстрем — 1 (Гудроу, Шнайдер), 59:57 — 5:1Вратари: Куик — ДосталШтраф: 6 — 32Броски: 39 (9+12+18) — 30 (9+12+9)
«Рейнджерс» возглавили таблицу Восточной конференции НХЛ с 41 очком в 28 матчах.
«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ
У гостей 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси. По 2 (1+1) очка на счету Райана О`Райли, Юусо Парссинена и Филипа Форсберга. У хозяев по два очка набрали Майкл Бантинг, Мартин Нечас и Стефан Ноусен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 0:1)
Голы: Пярссинен — 6 (Новак), 5:20 — 0:1. Ноесен — 9 (бол., Друри, Нечас), 10:23 — 1:1. Деанджело — 2 (бол., Бантинг), 12:13 — 2:1. Йоси — 7 (О`Райлли, Нюквист), 23:47 — 2:2. Чатфилд — 3 (Бантинг, Мартинук), 24:50 — 3:2. Ахо — 11 (Джарвис, Ноесен), 25:09 — 4:2. О`Райлли — 13 (бол., Форсберг, Йоси), 29:26 — 4:3. Нечас — 9, 29:51 — 5:3. Бэрри — 1 (Смит, Томасино), 30:18 — 5:4. Лозон — 2 (Евангелиста, Пярссинен), 50:57 — 5:5. Форсберг — 16 (Йоси, О`Райлли), 60:35 — 5:6Вратари: Раанта — ЛанкиненШтраф: 6 — 6Броски: 30 (11+7+12+0) — 30 (7+14+8+1)
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд.
«Айлендерс» — «Бостон» — 4:5 Б
Российский защитник «островитян» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков и сделал результативную передачу.
Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Бостон» — 4:5 Б (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Романов — 2 (Барзал, Хорват), 21:42 — 1:0. Хольмстрем — 9 (Пажо), 33:26 — 2:0. Гики — 4 (бол., ван Римсдайк, Маршан), 34:45 — 2:1. Пастрняк — 17 (бол., Шаттенкирк, Гики), 37:26 — 2:2. Хорват — 11 (бол., Нельсон, Райлли), 45:06 — 3:2. ван Римсдайк — 6 (бол., Шаттенкирк, Пастрняк), 50:48 — 3:3. Нельсон — 12 (бол., Хорват, Барзал), 52:01 — 4:3. Лорей — 2, 56:51 — 4:4Победный буллит: ПастрнякВратари: Сорокин — УльмаркШтраф: 6 — 8Броски: 37 (15+14+4+4) — 34 (9+10+10+5)
«Даллас» — «Оттава» — 5:4
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Дюшен. Результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оттава» — 5:4 (2:3, 1:1, 2:0)
Голы: Хэмоник — 2 (Чикран, Джозеф), 1:16 — 0:1. Батерсон — 9 (Чикран, Штюцле), 2:51 — 0:2. Павелски — 13 (бол., Хинтц, Робертсон), 11:46 — 1:2. Норрис — 8 (Жиру, Чикран), 13:20 — 1:3. Линделл — 3 (Дюшен), 13:30 — 2:3. Батерсон — 10 (Ткачак, Штюцле), 24:54 — 2:4. Харли — 7 (мен., Факса), 31:21 — 3:4. Хейсканен — 4 (Джонстон, Дадонов), 47:33 — 4:4. Дюшен — 8 (Марчмент, Сегин), 48:17 — 5:4Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 8:03) — Форсберг (58:33)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (5+10+9) — 29 (6+10+13)
«Даллас» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:0
Единственную шайбу забросил форвард хозяев Матиас Маччелли.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Маччелли — 7 (Бьюгстад, Мозер), 34:45 — 1:0Вратари: Ингрэм — Кяхкенен (56:19)Штраф: 0 — 8Броски: 24 (6+8+10) — 21 (9+5+7)
«Аризона» прервала серию из четырех поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 30 очками в 29 матчах.
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«Вегас» — «Баффало» — 2:5
У хозяев гол забил россиянин Иван Барбашев. У гостей по три очка набрали Кейси Миттельштадт и Дилан Козенс.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Баффало» — 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
Голы: Козенс — 5 (Миттельштадт), 27:42 — 0:1. Барбашев — 7 (бол., Руа), 33:44 — 1:1. Айкел — 13 (Коттер), 43:22 — 2:1. Миттельштадт — 7 (Козенс, Клифтон), 45:01 — 2:2. Бенсон — 4 (Так, Самуэльссон), 49:29 — 2:3. Так — 9 (Бенсон), 51:12 — 2:4. Миттельштадт — 8 (п.в., Козенс, Далин), 57:19 — 2:5Вратари: Томпсон (56:32 — 57:19) — ЛевиШтраф: 2 — 8Броски: 34 (14+11+9) — 27 (10+8+9)
«Вегас» прервал 4-матчевую победную серию. «Голден Найтс» с 45 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.