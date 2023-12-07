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    «Локомотив» добьется успеха в домашней игре с «Ак Барсом»

    «Локомотив» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 1.82) на хоккейный матч КХЛ 7 декабря 2023 года

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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 7 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Локомотив»

    Цикл неудачных результатов помешал «Локомотиву» закрепиться на первом месте в таблице Запада, которое он когда-то занимал. Тем не менее сейчас ситуация меняется, ярославцы готовы побороться за шанс вернуться на самый верх.

    В 37 играх «Локомотиву» удалось набрать 51 очко и закрепиться на третьем месте в Западной конференции. Сейчас он отстает на 2 балла от московских лидеров, имея на их фоне две или три встречи в запасе.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ак Барс

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    В течение прошлого месяца команда Игоря Никитина успела провести два беспроигрышных отрезка по три матча. Последний прошел в период с 21 по 27 ноября и был прерван в гостевой встрече с «Торпедо» (2:3 Б).

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    За матчем в «Нагорном» последовал выезд в «Большой», где «Локомотив» дважды успешно противостоял с «Сочи». В первой игре ярославцы оформили «сухую» победу (2:0), а во второй — добились результата в волевом стиле (3:2 ОТ).

    «Ак Барс»

    По ходу сезона «Ак Барс» пытается закрепиться в первой тройке, но подобраться вплотную хотя бы ко второй позиции в таблице Востока становится весьма проблематично на фоне интенсивной борьбы и более успешной игры конкурентов.

    После насыщенной программы вторника «Ак Барс» опустился на четвертую строчку в Восточной конференции с 48 очками после 39 матчей. От третьего «Салавата Юлаева» казанцев отделяет один балл.

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    • В ноябре команда Зинэтулы Билялетдинова пережила крайне неприятный отрезок, в период которого потерпела шесть поражений в семи матчах. Но в дальнейшем его не только удалось прервать, но и выдать победную серию.

    В четырех встречах «Ак Барс» одержал верх над «Витязем» (3:2), «Ладой» (2:0), «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (4:0). Весь этот успешный цикл был омрачен разгромным поражением на льду «Северстали» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.65.

    Матч в Череповце показал, что у «Ак Барса» осталось немало проблем, с которыми Зинэтуле Билялетдинову еще предстоит разобраться, а пока его ждет тяжелейший выезд в Ярославль, где «Локомотив» после затяжного игрового кризиса возвращается на былой уровень.

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    В большинстве последних матчей команда Игоря Никитина выигрывает в излюбленном стиле, основой которого является высокая надежность в обороне. За счет этого ярославцы смогут добиться успеха в игре с «Ак Барсом», ведь реализация казанцев по-прежнему хромает.

    На гостевом катке «Ак Барс» столкнется с трудностями при попытках найти слабые места в защите хозяев. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.82.

    В нескольких последних встречах — в двух из пяти — ярославцам удавалось добиваться результатов после завершения основного времени. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит в матче за 1.82.

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    «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» добьется успеха в домашней игре с «Ак Барсом»
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