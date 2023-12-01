В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

После серии кривых результатов, которые вынуждали одну из сильнейших по составу команд Запада торчать в середине таблицы, СКА наконец-то начал напоминать лучшую версию самого себя. И теперь перед санкт-петербуржцами появляются новые возможности.

В 35 матчах СКА набрал 44 очка и — без учета игры «Торпедо» с «Локомотивом» — поднялся на четвертую строчку в Западной конференции. На момент написания прогноза санкт-петербуржцы отстают от третьего «Локо» на 3 балла.

Коэффициенты матча СКА — Витязь 1X2Новым игрокам 1.554.805.50Бонус$9500

Перед игрой с «Витязем» команда Романа Ротенберга оформила девять побед подряд. В эту серию также вошли матчи с прямыми конкурентами, с которыми санкт-петербуржцы пересекались во второй половине ноября.

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В частности, СКА успел разделаться с «Локомотивом» (2:1), после чего добился второй в сезоне победы над ЦСКА (2:1). В следующих матчах команда Ротенберга обыграла «Спартак» (3:2), «Торпедо» (4:3 Б) и московское «Динамо» (5:3).

«Витязь»

Подмосковному клубу надоело быть крупнейшим неудачником Запада. Проделав большой объем работы, он начал демонстрировать хороший по своим меркам прогресс. И если так пойдет дальше, то команда, безусловно, сможет поучаствовать в гонке за плей-офф.

Однако сейчас «Витязь» далек даже от этой цели: в 37 встречах он набрал 30 очков, поднявшись на десятую строчку в Западной конференции. Всего 4 балла отделяют его от восьмого «Динамо» Минск, но белорусы имеют 3 игры в запасе.

В период с 10 по 16 ноября команда Дмитрия Рябыкина провела лучший персональный отрезок в текущей регулярке, который состоял из четырех побед. Прервалась эта серия в Череповце, где подмосковный клуб был разгромлен «Северсталью» (2:6).

Правда, на том же катке «Витязь» сумел дать достойный ответ (5:3). В следующем матче команда Рябыкина не справилась с «Ак Барсом» (2:3), а на этой неделе успела разгромить «Барыс» (5:2) и крупно отлететь от «Авангарда» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.90, а на победу «Витязя» — 5.25.

После сплошных неудач СКА набрал фантастическую форму , которую планирует сохранить на ближайшие недели с учетом новых перспектив, связанных с продвижением в таблице Запада.

«Витязь» — при всех своих нынешних достоинствах — в глазах санкт-петербуржцев является лишь очередной мишенью, которую он без затруднений должен поразить на своей территории.

Кажется, предстоящая встреча не преподнесет никаких сюрпризов: фаворит спокойно разберется с гостями. Наши прогноз и ставка — СКА забьет во всех периодах за 2.80.

Тем не менее санкт-петербуржцы, несмотря на свою текущую форму, не станет недооценивать соперника. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 1.87.