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    СКА выдаст очередную высококлассную игру

    СКА — «Витязь». Ставка и прогноз (к. 2.80) на хоккейный матч КХЛ 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Витязь»
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    СКА в матче с «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    СКА

    После серии кривых результатов, которые вынуждали одну из сильнейших по составу команд Запада торчать в середине таблицы, СКА наконец-то начал напоминать лучшую версию самого себя. И теперь перед санкт-петербуржцами появляются новые возможности.

    В 35 матчах СКА набрал 44 очка и — без учета игры «Торпедо» с «Локомотивом» — поднялся на четвертую строчку в Западной конференции. На момент написания прогноза санкт-петербуржцы отстают от третьего «Локо» на 3 балла.

    Коэффициенты матча СКА — Витязь

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  • 1.554.805.50Бонус$9500
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    Перед игрой с «Витязем» команда Романа Ротенберга оформила девять побед подряд. В эту серию также вошли матчи с прямыми конкурентами, с которыми санкт-петербуржцы пересекались во второй половине ноября.

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    В частности, СКА успел разделаться с «Локомотивом» (2:1), после чего добился второй в сезоне победы над ЦСКА (2:1). В следующих матчах команда Ротенберга обыграла «Спартак» (3:2), «Торпедо» (4:3 Б) и московское «Динамо» (5:3).

    «Витязь»

    Подмосковному клубу надоело быть крупнейшим неудачником Запада. Проделав большой объем работы, он начал демонстрировать хороший по своим меркам прогресс. И если так пойдет дальше, то команда, безусловно, сможет поучаствовать в гонке за плей-офф.

    Однако сейчас «Витязь» далек даже от этой цели: в 37 встречах он набрал 30 очков, поднявшись на десятую строчку в Западной конференции. Всего 4 балла отделяют его от восьмого «Динамо» Минск, но белорусы имеют 3 игры в запасе.

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    • В период с 10 по 16 ноября команда Дмитрия Рябыкина провела лучший персональный отрезок в текущей регулярке, который состоял из четырех побед. Прервалась эта серия в Череповце, где подмосковный клуб был разгромлен «Северсталью» (2:6).

    Правда, на том же катке «Витязь» сумел дать достойный ответ (5:3). В следующем матче команда Рябыкина не справилась с «Ак Барсом» (2:3), а на этой неделе успела разгромить «Барыс» (5:2) и крупно отлететь от «Авангарда» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.90, а на победу «Витязя» — 5.25.

    После сплошных неудач СКА набрал фантастическую форму, которую планирует сохранить на ближайшие недели с учетом новых перспектив, связанных с продвижением в таблице Запада.

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    «Витязь» — при всех своих нынешних достоинствах — в глазах санкт-петербуржцев является лишь очередной мишенью, которую он без затруднений должен поразить на своей территории.

    Кажется, предстоящая встреча не преподнесет никаких сюрпризов: фаворит спокойно разберется с гостями. Наши прогноз и ставка — СКА забьет во всех периодах за 2.80.

    Тем не менее санкт-петербуржцы, несмотря на свою текущую форму, не станет недооценивать соперника. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 1.87.

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    СКА — «Витязь»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на хоккей. СКА выдаст очередную высококлассную игру
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