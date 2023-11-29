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    «Филадельфия» снова не справится с «Каролиной» дома?

    «Филадельфия» — «Каролина». Ставка и прогноз (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Каролина»
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    Самуэль Эрссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Филадельфия» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2023 года

    «Филадельфия»

    В новом сезоне от «Филадельфии» никто не ждал и, вероятно, до сих пор не ждет великих свершений: команда без громких имен в составе является одним из середняков, для которого кубковая квалификация уже была бы успехом.

    По итогам 21 игры «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 23 очками. Столько же баллов набрал седьмой «Торонто», а сразу два серьезных конкурента — «Вашингтон» и «Айлендерс» — отстают от нее на одно очко.

    В период с 11 по 20 ноября «Флайерз» провели беспроигрышную серию, которая остановилась на отметке в пять матчей. Еще ни разу в текущем сезоне команда Джона Тортореллы не показывала ничего подобного.

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    Однако ситуация ухудшилась, когда дело дошло до противостояния с клубами с Нью-Йорка. В частности, «Филадельфия» проиграла «Айлендерс» (2:3) и «Рейнджерс» (1:3). В последнем матче «Флайерз» и «Айлс» снова встретились под одной крышей. На «UBS Арене» гости из Пенсильвании взяли реванш (1:0 Б).

    «Каролина»

    Несмотря на рваный старт чемпионата, «Каролина» по умолчанию включена в список главных претендентов на успешную кампанию не только в регулярке, но и в плей-офф, где она имеет все шансы побороться за победу в финале Востока.

    В 20 матчах «Каролина» набрала 24 очка, поднявшись на шестую позицию в Восточной конференции. На один балл она отстает от соперников до третьей строчки включительно и на такое же расстояние ушла в отрыв от двух преследователей, в том числе и «Филадельфию».

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    • После очного матча 16 октября на «PNC-арене», в котором «Харрикейнз» проиграли (1:3), состоялись еще четыре встречи в Роли. Трижды команда Рода Бриндамора победила.

    Удачно для «Каролины» сложились матчи с «Питтсбургом» (4:2) и «Эдмонтоном» (6:3), а вот встреча с «Тампой-Бэй» стала катастрофой локального значения: в игре с «Лайтнинг» «Харрикейнз» потерпели самое крупное в нынешнем сезоне поражение (2:8). Вернуться к победам команде Бриндамора помог соперник попроще. Безвинной жертвой стал «Коламбус» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Филадельфии» букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.40, а на победу «Каролины» — 1.99.

    В текущем сезоне соперники обменялись друг с другом гостевыми победами, а по такой логике к очередному успеху в очном противостоянии ближе «Каролина». Но в пользу «Харрикейнз» играют и другие факторы.

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    В частности, в нескольких последних матчах с другими середняками или аутсайдерами «Каролина» добилась побед, в то время как «Филадельфия», проигравшая в пяти домашних встречах из семи последних, столкнулась с проблемами, соперничая с клубами Нью-Йорка.

    Выматывающие матчи с «Рейнджерс» и особенно с «Айлендерс» отразятся на общей форме «Флайерз», которые вряд ли в нынешнем состоянии смогут справиться с одним из серьезнейших соперников чемпионата. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит за 1.99.

    В двух очных играх нынешней регулярки пять заброшенных шайб в сумме были пределом результативности. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.21.

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    «Филадельфия» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» снова не справится с «Каролиной» дома?
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