НХЛ. «Эдмонтон» забросил восемь шайб «Анахайму», «Чикаго» уступил «Сент-Луису»

«Чикаго» — «Сент-Луис» 2:4

Победу гостям принесли три очка (1+2) российского игрока Павла Бучневича, а также дубль Джейка Нейборса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) Голы: Нейберс — 6 (Бучневич, Крюг), 3:21 — 0:1. Хэйс — 4 (Кайру, Саад), 5:27 — 0:2. Донато — 4 (Филлипс, Кайсер), 14:45 — 1:2. Бучневич — 8 (бол., Томас, Крюг), 17:02 — 1:3. Нейберс — 7 (Бучневич, Томас), 53:52 — 1:4. Катчук — 1 (Донато, Кайсер), 58:58 — 2:4Вратари: Содерблум — БиннингтонШтраф: 4-4Броски: 34 (10+13+11) — 28 (8+12+8)

«Сент-Луис» набрал 23 очка и занимает седьмое место на «Западе», у «Чикаго» 12 баллов и 15-е место.

«Чикаго» — «Сент-Луис» 2:4

«Нэшвилл» — «Виннипег» 3:2

У «Предаторз» одну из шайбы забросил россиянин Яков Тренин.

«Нэшвилл» одержал четвертую победу подряд. «Виннипег» прервал серию из пяти побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Голы: Тренин — 4 (Йоси), 19:40 — 1:0. Йоси — 4 (Шервуд, Макдона), 21:26 — 2:0. Нюквист — 3 (бол., Форсберг, Йоси), 26:22 — 3:0. Моррисси — 4 (Лаури), 50:28 — 3:1. Перфетти — 7 (бол., Шайфли, Коннор), 51:10 — 3:2Вратари: Сарос — Броссуа (58:14 — 59:11, 59:26)Штраф: 4-4Броски: 27 (13+4+10) — 35 (14+9+12)

«Нэшвилл» — «Виннипег» 3:2

«Эдмонтон» — «Анахайм» 8:2

В составе победителей самым результативным стал Коннор Макдэвид, на счету которого пять (1+4) очков. Леон Драйзайтль отметился голом и передачей. По три очка набрали Зак Хайман и Дарнелл Нерс.

У «Дакс» дубль Макс Джонс. На счету Павла Минтюкова ассист, Илья Любушкин очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 8:2 (4:2, 2:0, 2:0) Голы: Джонс — 2 (Лисон, Вааканайнен), 3:32 — 0:1. Кейн — 10 (Браун, Драйзайтль), 4:36 — 1:1. Джонс — 3 (Сильферберг, Минтюков), 6:10 — 1:2. Макдэвид — 7 (Хаймэн, Нерс), 9:29 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 5 (Нерс, Макдэвид), 12:37 — 3:2. Хаймэн — 11 (Макдэвид, Дешарне), 17:50 — 4:2. Хэмблин — 2 (Эрне, Дешарне), 25:01 — 5:2. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 27:20 — 6:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Бушар), 47:11 — 7:2. Экхольм — 3 (бол., Нерс, Кейн), 55:50 — 8:2Вратари: Скиннер — Достал (Гибсон, 27:20)Штраф: 6-12Броски: 26 (10+10+6) — 23 (12+7+4)

«Эдмонтон» — «Анахайм» 8:2

«Каролина» — «Коламбус» 3:2

Автором победной шайбы стал Андрей Свечников, на счету которого также ассист. Голкипер Петр Кочетков отразил 21 бросок из 23. У «Блю Джекетс» российские игроки Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков результативными действиями не отличились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 3:2 (0:0, 0:0, 3:2) Голы: Марченко — 6 (Годро), 40:13 — 0:1. Годро — 3, 46:41 — 0:2. Котканиеми — 7 (Терявяйнен, Нечас), 50:01 — 1:2. Шей — 3 (Свечников, Джарвис), 56:51 — 2:2. Свечников — 1 (Ахо, Джарвис), 58:05 — 3:2Вратари: Кочетков — Мерзликинс (58:28 — 58:57, 59:24)Штраф: 0-4Броски: 43 (18+9+16) — 23 (8+8+7)