ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
    Все новости спорта

    «Витязь» способен на чудо в игре с «Ак Барсом»?

    «Витязь» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 1.81) на хоккейный матч КХЛ 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Яровой
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витязь»

    В течение нескольких последних недель «Витязь» сменил свой профиль. Теперь перед нами не безнадежный аутсайдер Запада, а возможный кандидат на восьмую строчку, хотя навязать борьбу «Северстали» и минскому «Динамо» будет крайне сложно.

    В 34 матчах подмосковный клуб набрал 28 очков. Да, сейчас он занимает 11-е место в конференции, но всего один балл отделяет его от девятого «Куньлуня», который провел на три игры больше. От зоны топ-8 «Витязь» отстает на 5 очков.

    В период с 10 по 16 ноября команда Дмитрия Рябыкина выдала свой лучший отрезок в текущем чемпионате. В него вошли четыре победы, которые были оформлены в основное время. При этом в трех встречах «Витязь» не пропускал больше одной шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Но в конце прошлой недели цикл без поражений был остановлен. В гостях «Витязь» крупно влетел «Северстали» (2:6). Правда, уже на следующий день команда Рябыкина дала достойный ответ череповецкому клубу (5:3).

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» — это один из восточных фаворитов, которого последние недели мучает глобальный форменный спад. И этот спад оставляет негативный след в плотной борьбе, где позиции казанцев становятся слабее.

    В 34 встречах «Ак Барс» набрал 40 очков и опустился на пятое место в Восточной конференции. Теперь. На один балл — при равенстве матчей — он отстает от «Салавата», а также по дополнительным показателям опережает «Трактор» и «Автомобилист».

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • В семи предыдущих матчах команда Зинэтулы Билялетдинова добилась всего одной победы: на своем катке она разгромила «Динамо» Москва (4:1). До игры со столичным клубом «Ак Барс» потерпел три подряд поражения, аналогичная ситуация была и после.

    В преддверии встречи с «Витязем» у «Ак Барса» сформировалась 3-матчевая серия поражений, в рамках которой он не набрал ни одного очка и забросил одну шайбу в сумме. Поочередно казанцы уступили «Салавату Юлаеву» (0:1), «Динамо» Москва (1:4) и «Куньлуню» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.81.

    Если неделями ранее вопрос о потенциальном успехе «Витязя» даже не обсуждался бы по причине его невозможности, то сейчас, кажется, есть шанс увидеть сенсацию.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Витязь» набрал превосходную по своим меркам форму, в то время как «Ак Барс» переживает игровой кризис, который виден даже из космоса. Вероятно, для подмосковного клуба это станет дополнительным стимулом проявить себя на льду против топ-соперника.

    Безусловно, команда Дмитрия Рябыкина может остаться без набранных очков, но крупно такому «Ак Барсу» она не проиграет. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой +1.5 за 1.81.

    Кроме того, покидать домашний каток без попытки побороться с проблемными казанцами на равных «Витязь» также не собирается. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сабах — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Витязь» способен на чудо в игре с «Ак Барсом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры