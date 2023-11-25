«Витязь»
В течение нескольких последних недель «Витязь» сменил свой профиль. Теперь перед нами не безнадежный аутсайдер Запада, а возможный кандидат на восьмую строчку, хотя навязать борьбу «Северстали» и минскому «Динамо» будет крайне сложно.
В 34 матчах подмосковный клуб набрал 28 очков. Да, сейчас он занимает 11-е место в конференции, но всего один балл отделяет его от девятого «Куньлуня», который провел на три игры больше. От зоны топ-8 «Витязь» отстает на 5 очков.
В период с 10 по 16 ноября команда Дмитрия Рябыкина выдала свой лучший отрезок в текущем чемпионате. В него вошли четыре победы, которые были оформлены в основное время. При этом в трех встречах «Витязь» не пропускал больше одной шайбы.
Но в конце прошлой недели цикл без поражений был остановлен. В гостях «Витязь» крупно влетел «Северстали» (2:6). Правда, уже на следующий день команда Рябыкина дала достойный ответ череповецкому клубу (5:3).
«Ак Барс»
«Ак Барс» — это один из восточных фаворитов, которого последние недели мучает глобальный форменный спад. И этот спад оставляет негативный след в плотной борьбе, где позиции казанцев становятся слабее.
В 34 встречах «Ак Барс» набрал 40 очков и опустился на пятое место в Восточной конференции. Теперь. На один балл — при равенстве матчей — он отстает от «Салавата», а также по дополнительным показателям опережает «Трактор» и «Автомобилист».
В семи предыдущих матчах команда Зинэтулы Билялетдинова добилась всего одной победы: на своем катке она разгромила «Динамо» Москва (4:1). До игры со столичным клубом «Ак Барс» потерпел три подряд поражения, аналогичная ситуация была и после.
В преддверии встречи с «Витязем» у «Ак Барса» сформировалась 3-матчевая серия поражений, в рамках которой он не набрал ни одного очка и забросил одну шайбу в сумме. Поочередно казанцы уступили «Салавату Юлаеву» (0:1), «Динамо» Москва (1:4) и «Куньлуню» (0:1).
Прогноз и ставка
На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.81.
Если неделями ранее вопрос о потенциальном успехе «Витязя» даже не обсуждался бы по причине его невозможности, то сейчас, кажется, есть шанс увидеть сенсацию.
Безусловно, команда Дмитрия Рябыкина может остаться без набранных очков, но крупно такому «Ак Барсу» она не проиграет. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой +1.5 за 1.81.
Кроме того, покидать домашний каток без попытки побороться с проблемными казанцами на равных «Витязь» также не собирается. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.86.