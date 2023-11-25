В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

В течение нескольких последних недель «Витязь» сменил свой профиль. Теперь перед нами не безнадежный аутсайдер Запада, а возможный кандидат на восьмую строчку, хотя навязать борьбу «Северстали» и минскому «Динамо» будет крайне сложно.

В 34 матчах подмосковный клуб набрал 28 очков. Да, сейчас он занимает 11-е место в конференции, но всего один балл отделяет его от девятого «Куньлуня», который провел на три игры больше. От зоны топ-8 «Витязь» отстает на 5 очков.

В период с 10 по 16 ноября команда Дмитрия Рябыкина выдала свой лучший отрезок в текущем чемпионате. В него вошли четыре победы, которые были оформлены в основное время. При этом в трех встречах «Витязь» не пропускал больше одной шайбы.

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Но в конце прошлой недели цикл без поражений был остановлен. В гостях «Витязь» крупно влетел «Северстали» (2:6). Правда, уже на следующий день команда Рябыкина дала достойный ответ череповецкому клубу (5:3).

«Ак Барс»

«Ак Барс» — это один из восточных фаворитов, которого последние недели мучает глобальный форменный спад. И этот спад оставляет негативный след в плотной борьбе, где позиции казанцев становятся слабее.

В 34 встречах «Ак Барс» набрал 40 очков и опустился на пятое место в Восточной конференции. Теперь. На один балл — при равенстве матчей — он отстает от «Салавата», а также по дополнительным показателям опережает «Трактор» и «Автомобилист».

В семи предыдущих матчах команда Зинэтулы Билялетдинова добилась всего одной победы: на своем катке она разгромила «Динамо» Москва (4:1). До игры со столичным клубом «Ак Барс» потерпел три подряд поражения, аналогичная ситуация была и после.

В преддверии встречи с «Витязем» у «Ак Барса» сформировалась 3-матчевая серия поражений, в рамках которой он не набрал ни одного очка и забросил одну шайбу в сумме. Поочередно казанцы уступили «Салавату Юлаеву» (0:1), «Динамо» Москва (1:4) и «Куньлуню» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.81.

Если неделями ранее вопрос о потенциальном успехе «Витязя» даже не обсуждался бы по причине его невозможности, то сейчас, кажется, есть шанс увидеть сенсацию.

«Витязь» набрал превосходную по своим меркам форму , в то время как «Ак Барс» переживает игровой кризис, который виден даже из космоса. Вероятно, для подмосковного клуба это станет дополнительным стимулом проявить себя на льду против топ-соперника.

Безусловно, команда Дмитрия Рябыкина может остаться без набранных очков, но крупно такому «Ак Барсу» она не проиграет. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой +1.5 за 1.81.

Кроме того, покидать домашний каток без попытки побороться с проблемными казанцами на равных «Витязь» также не собирается. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.86.