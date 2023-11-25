ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
  • 19:25
    • «Салават Юлаев» уверенно победил «Авангард»
  • 19:16
    • «Металлург» уверенно обыграл «Трактор» на своем льду
  • 15:31
    • Украина сыграет с Боснией, Грузия с Люксембургом, Казахстан с Грецией в стыковых матчах на Евро-2024
  • 18:56
    • «Барыс» победил «Автомобилист» в овертайме
  • 18:36
    • Черышев ушел с поста главного тренера «Санта-Коломы»
  • 18:16
    • Tuttomercatoweb: Икарди зимой может стать игроком «Реала»
  • 17:30
    • «Зенит» и «Спартак» тратят больше всего на зарплату в РПЛ
    Все новости спорта

    «Колорадо» справится с выездом в Сент-Пол

    «Миннесота» — «Колорадо». Ставка и прогноз (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боуэн Байрэм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Ноября 2023 года

    «Миннесота»

    В новую компанию «Миннесота» вошла с ограниченным атакующим ресурсом. Тем не менее попадание в плей-офф она рассматривает в качестве обязательной программы. Правда, ее текущие результаты существенно усложняют эту задачу.

    Перед игрой с «Колорадо» «Миннесота» опустилась на 13-е место в Западной конференции с 14 очками после 17 матчей. При этом от зоны первой восьмерки, замыкаемой «Сиэтлом», «Уайлд» успели отстать на 7 баллов.

    Коэффициенты матча Миннесота — Колорадо

    1X2Новым игрокам
  • 3.004.502.00Бонус$9500
    •

    Матч с «Айлендерс» 8 ноября был последним, в котором команда Дина Эвансона одержала победу (4:2). В пяти следующих встречах «Минни» уступила. Дважды в ее ворота соперники забросили от 4 до 8 шайб.

    Все прогнозы на НХЛ

    В гостевых матчах «Миннесота» проиграла «Рейнджерс» (1:4) и «Баффало» (2:3), после чего дома получила болезненный удар от «Далласа» (3:8). Еще в двух встречах «Уайлд» — в рамках глобальной серии — проиграли «Оттаве» (1:2 Б) и «Торонто» (3:4 ОТ).

    «Колорадо»

    Травмы и общий игровой спад стали причиной провального прошлого сезона. Очевидно, что в текущем «Колорадо» намерен это исправить. И на данном этапе регулярного чемпионата он выглядит весьма убедительно.

    В 18 матчах «Колорадо» набрал 24 очка, с которыми оказался на пятом месте в Западной конференции. Столько же баллов заработал шестой «Виннипег» при равенстве проведенных встреч, а от зоны первой тройки денверский клуб отстает на 2 очка.

  • НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Питтсбург» уступил «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 ноября
  • Сегодня

    • Неделями ранее — в период с 14 по 19 ноября — команда Джареда Беднара оформила три подряд победы, забросив от 5 шайб и более в каждой встрече. Соперниками «Эвеланш» были «Сиэтл» (5:1), «Анахайм» (8:2) и «Даллас» (6:3).

    Цикл близких к идеалу матчей прервался 21-го числа. На территории «Нэшвилла» «Колорадо» пытался оказать сопротивление, но «Предаторз» поймали кураж (3:4). В последней встрече «Эвеланш» дома разгромили «Ванкувер» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.50, а на победу «Колорадо» — 2.12.

    Одного из сильнейших представителей Запада «Миннесота» готовится принимать в ужасном состоянии: команда из Сент-Пола терпит неудачи, демонтируя тотальный провал в обороне.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Конечно, «Эвеланш» не удается избегать потерь, но в целом они выглядят сейчас уверенно, а их атакующие звенья безжалостно разбираются с соперниками, испытывающими проблемы. Кажется, в матче такого калибра «Уайлд» обречены на провал.

    В четырех встречах из пяти предыдущих команда Джареда Беднара победила, забросив от пяти и более шайб в каждой игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.94.

    Учитывая очевидный кризис «Миннесоты», в качестве альтернативы можно взять ставку — «Колорадо» победит за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Крузейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Форталеза — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» справится с выездом в Сент-Пол
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры