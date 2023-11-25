В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В новую компанию «Миннесота» вошла с ограниченным атакующим ресурсом. Тем не менее попадание в плей-офф она рассматривает в качестве обязательной программы. Правда, ее текущие результаты существенно усложняют эту задачу.

Перед игрой с «Колорадо» «Миннесота» опустилась на 13-е место в Западной конференции с 14 очками после 17 матчей. При этом от зоны первой восьмерки, замыкаемой «Сиэтлом», «Уайлд» успели отстать на 7 баллов.

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Матч с «Айлендерс» 8 ноября был последним, в котором команда Дина Эвансона одержала победу (4:2). В пяти следующих встречах «Минни» уступила. Дважды в ее ворота соперники забросили от 4 до 8 шайб.

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В гостевых матчах «Миннесота» проиграла «Рейнджерс» (1:4) и «Баффало» (2:3), после чего дома получила болезненный удар от «Далласа» (3:8). Еще в двух встречах «Уайлд» — в рамках глобальной серии — проиграли «Оттаве» (1:2 Б) и «Торонто» (3:4 ОТ).

«Колорадо»

Травмы и общий игровой спад стали причиной провального прошлого сезона. Очевидно, что в текущем «Колорадо» намерен это исправить. И на данном этапе регулярного чемпионата он выглядит весьма убедительно.

В 18 матчах «Колорадо» набрал 24 очка, с которыми оказался на пятом месте в Западной конференции. Столько же баллов заработал шестой «Виннипег» при равенстве проведенных встреч, а от зоны первой тройки денверский клуб отстает на 2 очка.

Неделями ранее — в период с 14 по 19 ноября — команда Джареда Беднара оформила три подряд победы, забросив от 5 шайб и более в каждой встрече. Соперниками «Эвеланш» были «Сиэтл» (5:1), «Анахайм» (8:2) и «Даллас» (6:3).

Цикл близких к идеалу матчей прервался 21-го числа. На территории «Нэшвилла» «Колорадо» пытался оказать сопротивление, но «Предаторз» поймали кураж (3:4). В последней встрече «Эвеланш» дома разгромили «Ванкувер» (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.50, а на победу «Колорадо» — 2.12.

Одного из сильнейших представителей Запада «Миннесота» готовится принимать в ужасном состоянии: команда из Сент-Пола терпит неудачи, демонтируя тотальный провал в обороне.

Конечно, «Эвеланш» не удается избегать потерь, но в целом они выглядят сейчас уверенно , а их атакующие звенья безжалостно разбираются с соперниками, испытывающими проблемы. Кажется, в матче такого калибра «Уайлд» обречены на провал.

В четырех встречах из пяти предыдущих команда Джареда Беднара победила, забросив от пяти и более шайб в каждой игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.94.

Учитывая очевидный кризис «Миннесоты», в качестве альтернативы можно взять ставку — «Колорадо» победит за 2.12.