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    «Торпедо» рассчитывает на вторую подряд гостевую победу

    «Адмирал» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.24) на хоккейный матч КХЛ 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Торпедо»
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    Антон Сизов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Адмирал»

    Если взглянуть на результаты на дистанции, то «Адмирал», кажется является самым безнадежным клубом чемпионата, несмотря на единичные достойные матчи против соперников из разряда потенциальных лидеров.

    В 25 играх «Адмирал» сумел набрать всего 18 очков, с которыми рухнул и застрял на последнем месте в Восточной конференции. На 5 баллов он отдалился от 11-го «Барыса» и на 11 — от зоны первой восьмерки.

    Коэффициенты матча Адмирал — Торпедо

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    В одном из последних матчей прошлого месяца «Адмирал» на своем катке ошарашил ЦСКА, добившись победы в овертайме (3:2 ОТ). Но за мимолетной сенсацией последовала очередная серия неудач, которая ограничилась четырьмя встречами.

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    Так, в упомянутый период «Адмирал» проиграл «Витязю» (3:4 Б), «Ладе» (1:3) и «Трактору» (2:3 ОТ, 1:6). Но последний матч на «Фетисов-Арене» подарил зрителям еще одно маленькое чудо: при домашней публике команда Леонида Тамбиева разгромила «Локомотив».

    «Торпедо»

    После эффектной и весьма продуктивной сентябрьской кампании результаты «Торпедо» стали невнятным: команда из Нижнего Новгорода в непредсказуемый момент может дать сбой, а потом провести очередной уверенный матч.

    Сейчас «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции с 36 очками, набранными в 28 встречах. На 2 балла нижегородцы оторвались от четвертого «Локомотива», а от третьего «Спартака» отстали на 4 очка при равенстве сыгранных матчей.

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    • В прошлом месяце команда Игоря Ларионова пережила крайне неприятный отрезок, который состоял из четырех поражений в пяти матчах, однако победы над «Автомобилистом» (4:2) и «Барысом» (2:1) позволили клубу прервать цикл обидных потерь.

    В последней октябрьской встрече торпедовцы вновь остались без очков, уступив «Авангарду» (2:3), после чего им удалось зацепиться за 2 балла на льду «Куньлуня» (3:2 ОТ). В продолжении гостевого этапа «Торпедо» проиграло «Спартаку» (3:4) и разгромило «Витязь» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.10.

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    Прогноз

    На фоне потерь очков у пары прямых конкурентов торпедовцы — после победы над «Витязем» — получают дополнительную мотивацию, которая даст им силы продолжить выездную серию на таком же высоком уровне.

    Класс и атакующий ресурс команды Игоря Ларионова позволит нижегородцам не обращать внимания на амбиции и задачи, которые ставят перед собой аутсайдеры вроде «Адмирала». Это не значит, что на «Фетисов-Арене» им будет легко, но набирать 2 очка в дежурном режиме фаворит обязан.

    Ставка

    «Адмирал» не сможет выдержать высокий темп, заданный в последней игре, на более длительном отрезке. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит за 2.10.

    Предыдущая встреча во Владивостоке была аномалией, в предстоящем матче нас ждет относительно скромная результативность. В качестве альтернативы рекомендуем ставку — тотал меньше 5 за 1.92.

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    «Адмирал» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» рассчитывает на вторую подряд гостевую победу
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