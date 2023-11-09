В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

После серии относительно неплохих матчей СКА — со своим высококлассным атакующим потенциалом — вновь накрыла волна неудач: санкт-петербуржцы допускают ненужные потери и ищут оправдания уже за пределами катка.

В турнирной таблице Западной конференции СКА опустился на восьмую строчку в 26 очками после 26 матчей. По дополнительным показателям «армейцы» опережают девятый «Сочи», проблемы которого разрослись до еще более широких масштабов.

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Очередная серия потерь стартовала именно с игры против южан 27 октября, которая состоялась в «Большом». В той встрече соперники не щадили вратарей и устроили результативное безумие. Как ни странно, но в упомянутом матче слабее оказалась команда Романа Ротенберга (4:5).

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После гостевой игры СКА вернулся домой, где уступил «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (3:5). И только матч с «Витязем» помог на время забыть о предыдущих ошибках (3:2 Б). Однако последняя встреча вновь пошатнула ментальное состояние санкт-петербуржцев, упустивших вероятную ничью со «Спартаком» за секунду до финальной сирены (2:3).

«Трактор»

После смены тренера «Трактор» планомерно выбирается из кризиса, и, вероятно, выходит на пик своей формы. Челябинцы проводят беспроигрышную серию и выдерживают темп, навязанный высокой конкуренцией на Востоке.

На данном этапе регулярки «Трактор» находится на шестой строчке в таблице конференции с 34 очками после 28 матчей. По дополнительным показателям он опережает седьмой «Автомобилист» и на 2 балла отстает от «Салавата Юлаева» и «Авангарда».

В шести последних матчах челябинцы не допустили ни одного промаха. В пяти встречах команда Алексея Заварухина разобралась со своими соперниками в основное время, а в четырех выиграла разгромно — с разницей в 3 шайбы и более.

Мощная по меркам «Трактора» серия стартовала с двух уральских дерби с «Металлургом» Мг (4:2, 5:1), после которых команда Заварухина одержала верх над «Куньлунем» (5:2), «Адмиралом» (3:2 ОТ, 6:1) и ЦСКА (4:0).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.20, а на победу «Трактора» — 3.00.

Прогноз

Кажется, предматчевые расклады оставляют СКА фаворитом исключительно благодаря былым заслугам и сильнейшему на бумаге составу, который на практике дает сбой.

И пока СКА терпит неудачи, «Трактор» находится в потрясающей форме , благодаря которой не только побеждает, но и смотрится эффектно в атаке. Для челябинцев не сыскать более подходящего момента наведаться в Санкт-Петербург, где потенциальная победа не кажется такой уж фантастической.

Ставка

Несмотря на котировки, команда Алексея Заварухина способна увезти очередные набранные баллы. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет за 1.90.

Минимум 4 шайбы забрасывали челябинцы в четырех встречах из пяти последних. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 за 1.90.