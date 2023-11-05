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    «Флорида» легко расправится с «ястребами»?

    «Чикаго» — «Флорида». Ставка (к. 1.82), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 05 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Ноября 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» совсем не впечатляет в новом сезоне и играет примерно на том же уровне, который клуб из Иллинойса показывал и в прошлом сезоне.

    Игроки в составе «ястребов» имеются очень даже приличные, но как дружный коллектив клуб Ричардсона совсем не выглядит.

    Коэффициенты матча Чикаго — Флорида

    1X2Новым игрокам
  • 3.554.801.85Бонус$9500
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    Бедард после весьма задорного старта совсем потерялся и пока что осознает, сколько и как ему нужно будет пахать, чтобы его клуб хотя бы начал претендовать на плей-офф.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящем поединке против «Флориды» на своем льду будет крайне тяжело рассчитывать на какое-то преимущество в мастерстве и общекомандном уровне подготовки.

    «Флорида»

    «Флорида» в начале сезона представляла собой бледную тень, которая боролась со своими такаканами в голове на протяжении всей прошлой регулярки.

    Очень не хотелось видеть слабых «пантер» в новом сезоне, поэтому многое зависело от лидеров клуба и того, как они заведут весь остальной коллектив.

    Хочется сказать всем ответственным спасибо, поскольку «Пантерз» образца последних сыгранных матчей напоминают самих себя на весенней стадии плей-офф.

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    Матч против «Чикаго» не будет упорным, поскольку в средней скорости подопечные Мориса на голову выше хозяев предстоящей игры.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.65, на гостей — 1.82.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Флорида» выиграет матч довольно легко.

    Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Чикаго» — «Флорида»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» легко расправится с «ястребами»?
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