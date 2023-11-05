«Чикаго»
«Чикаго» совсем не впечатляет в новом сезоне и играет примерно на том же уровне, который клуб из Иллинойса показывал и в прошлом сезоне.
Игроки в составе «ястребов» имеются очень даже приличные, но как дружный коллектив клуб Ричардсона совсем не выглядит.
Коэффициенты матча Чикаго — Флорида
Бедард после весьма задорного старта совсем потерялся и пока что осознает, сколько и как ему нужно будет пахать, чтобы его клуб хотя бы начал претендовать на плей-офф.
В предстоящем поединке против «Флориды» на своем льду будет крайне тяжело рассчитывать на какое-то преимущество в мастерстве и общекомандном уровне подготовки.
«Флорида»
«Флорида» в начале сезона представляла собой бледную тень, которая боролась со своими такаканами в голове на протяжении всей прошлой регулярки.
Очень не хотелось видеть слабых «пантер» в новом сезоне, поэтому многое зависело от лидеров клуба и того, как они заведут весь остальной коллектив.
Хочется сказать всем ответственным спасибо, поскольку «Пантерз» образца последних сыгранных матчей напоминают самих себя на весенней стадии плей-офф.
Матч против «Чикаго» не будет упорным, поскольку в средней скорости подопечные Мориса на голову выше хозяев предстоящей игры.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.65, на гостей — 1.82.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Флорида» выиграет матч довольно легко.
Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.14.