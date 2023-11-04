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    «Динамо» дополнит беспроигрышную серию восьмым матчем

    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Москва
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    Динамовцы в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Локомотив»

    Еще не так давно «Локомотив» являлся лучшим клубом КХЛ по нескольким ключевым параметрам. В частности, по набору очков и игре в обороне. Однако во второй половине октября все это было стерто в пыль, теперь ярославцы находятся на стадии регресса.

    С 32 очками, набранными в 24 встречах, «Локомотив» съехал на четвертую строчку в Западной конференции, на 2 балла отстав от третьего «Торпедо». Снизу к ярославцам подбирается ЦСКА, отстающий всего на 2 очка.

    Коэффициенты матча Локомотив — Динамо

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    Последние результаты «Локомотива» едва ли соответствуют его высокому статусу: в период с 15 по 23 октября команда Игоря Никитина потерпела четыре подряд поражения. Каждый матч был проигран в основное время. И только раз ярославцы забросили больше одной шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Малоприятный отрезок был прерван 27-го числа прошлого месяца. На своем катке «Локомотив» победил «Северсталь» в тяжелейшем матче с высокой результативностью (4:3). Но за встречей с клубом из Череповца последовала новая проблема. Дома команда Никитина уступила «Динамо» Минск (1:2 ОТ).

    «Динамо» Москва

    После не очень удачного короткого отрезка — четыре поражения в пяти матчах — динамовцы вернулись на прежний уровень: теперь столичный клуб поставил победы на поток и значительно улучшил свои позиции в турнирной таблице.

    По итогам 25 матчей «Динамо» Москва возглавляет Западную конференцию с 37 очками в активе. На один балл динамовцы опережают второй «Спартак» и на три — «Торпедо». Оба клуба провели на матч больше.

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    • Текущая беспроигрышная серия «Динамо», которая дошла до семи матчей, стартовала 16 октября. Тогда команда Алексея Кудашова на своем катке разобралась с «Сибирью» (2:1).

    В следующих четырех встречах из шести «Динамо» Москва победило в основное время. В стольких же матчах его индивидуальный тотал доходил до четырех и более заброшенных шайб. В последних двух играх команда Алексея Кудашова уничтожила «Сочи» (6:1, 5:2).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.95, а на победу «Динамо» Москва — 3.00.

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    Прогноз

    К матчу с переживающим заметный игровой спад «Локомотивом» московское «Динамо» подходит с серией из семи побед. Такой же отрезок столичный клуб выдал в сентябре, но теперь он, несомненно, сможет обновить персональный рекорд.

    Ставка

    Соперник команды Алексея Кудашова хоть и сложный, но явно находится не в той форме, чтобы доставить серьезные проблемы. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 2.10.

    В четырех встречах из пяти предыдущих динамовцы не покидали каток без 4 заброшенных шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.32.

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    «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Динамо» дополнит беспроигрышную серию восьмым матчем
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