В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Еще не так давно «Локомотив» являлся лучшим клубом КХЛ по нескольким ключевым параметрам. В частности, по набору очков и игре в обороне. Однако во второй половине октября все это было стерто в пыль, теперь ярославцы находятся на стадии регресса.

С 32 очками, набранными в 24 встречах, «Локомотив» съехал на четвертую строчку в Западной конференции, на 2 балла отстав от третьего «Торпедо». Снизу к ярославцам подбирается ЦСКА, отстающий всего на 2 очка.

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Последние результаты «Локомотива» едва ли соответствуют его высокому статусу: в период с 15 по 23 октября команда Игоря Никитина потерпела четыре подряд поражения. Каждый матч был проигран в основное время. И только раз ярославцы забросили больше одной шайбы.

Все прогнозы на КХЛ

Малоприятный отрезок был прерван 27-го числа прошлого месяца. На своем катке «Локомотив» победил «Северсталь» в тяжелейшем матче с высокой результативностью (4:3). Но за встречей с клубом из Череповца последовала новая проблема. Дома команда Никитина уступила «Динамо» Минск (1:2 ОТ).

«Динамо» Москва

После не очень удачного короткого отрезка — четыре поражения в пяти матчах — динамовцы вернулись на прежний уровень: теперь столичный клуб поставил победы на поток и значительно улучшил свои позиции в турнирной таблице.

По итогам 25 матчей «Динамо» Москва возглавляет Западную конференцию с 37 очками в активе. На один балл динамовцы опережают второй «Спартак» и на три — «Торпедо». Оба клуба провели на матч больше.

Текущая беспроигрышная серия «Динамо», которая дошла до семи матчей, стартовала 16 октября. Тогда команда Алексея Кудашова на своем катке разобралась с «Сибирью» (2:1).

В следующих четырех встречах из шести «Динамо» Москва победило в основное время. В стольких же матчах его индивидуальный тотал доходил до четырех и более заброшенных шайб. В последних двух играх команда Алексея Кудашова уничтожила «Сочи» (6:1, 5:2).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.95, а на победу «Динамо» Москва — 3.00.

Прогноз

К матчу с переживающим заметный игровой спад «Локомотивом» московское «Динамо» подходит с серией из семи побед . Такой же отрезок столичный клуб выдал в сентябре, но теперь он, несомненно, сможет обновить персональный рекорд.

Ставка

Соперник команды Алексея Кудашова хоть и сложный, но явно находится не в той форме, чтобы доставить серьезные проблемы. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 2.10.

В четырех встречах из пяти предыдущих динамовцы не покидали каток без 4 заброшенных шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.32.