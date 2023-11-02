В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Лада Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

Благодаря последним результатам «Лада» попала в сказку, о которой вряд ли сама мечтала в преддверии нового сезона. Сейчас она сенсационно лидирует в таблице Восточной конференции, продолжая интенсивную борьбу до первой ошибки с прямыми конкурентами.

На своей позиции клуб из Тольятти находится с 35 очками после 27 матчей, опережая вторую «Магнитку» и третий «Ак Барс» на один балл. Если с «Металлургом» Мг «Лада» провела одинаковое количество встреч, то казанцы имеют три игры в запасе.

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С 18 октября команда Олега Браташа набирает минимум одно очко в каждом матче. В шести таких встречах из семи тольяттинцы победили. Текущая беспроигрышная серия дошла до трех матчей и стартовала с успешного выезда на территорию «Северстали» (4:3 Б).

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После встречи в Череповце «Лада» вернулась домой, где поочередно прошлась по своим конкурентам — по «Ак Барсу» (6:3) и «Металлургу» Мг (4:3). За несколькими матчами с топ-соперниками последовала игра с худшим клубом Востока — «Адмиралом», в которой тольяттинцы также одержали верх (3:1).

«Северсталь»

«Северсталь» продолжает погоню за командами, от которых успела отстать в попытках втиснуться в зону кубковой восьмерки. И после очередной серии поражений клубу из Череповца удалось немного преуспеть в вопросе возможного продвижения.

В 23 матчах «Северсталь» заработала 24 очка, оставшись при этом на девятой строчке в Западной конференции. По дополнительным показателям и при равенстве проведенных встреч она отстает от восьмого СКА, а на один балл — от минского «Динамо» и «Сочи».

В период с 18 по 27 октября «Северсталь» потерпела четыре подряд поражения, хотя ни в одном случае не выглядела безвольно: дважды она отняла у соперников по одному баллу, а еще в двух случаях проиграла топ-командам с разницей в одну шайбу.

Покончить с циклом потерь «Северстали» удалось в матче с «Автомобилистом» (4:2). Но по-настоящему важной была встреча с «Динамо» Минск, в которой команда Андрея Козырева одержала победу (2:1). В то же время СКА остался без очков стараниями «Ак Барса».

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.10, а на победу «Северстали» — 2.75.

Прогноз

Последние два матча «Северсталь» провела почти идеально, распрощавшись с серией поражений, от которой страдала ранее. Однако едва ли ее период подъема хоть как-то встревожит «Ладу», которая выдает один из лучших отрезков .

Команде Олега Браташа удалось практически невозможное — возглавить Восток на фоне более статусных конкурентов. И в ближайшее время заряженные на успех тольяттинцы не собираются покидать первую позицию, особенно при домашних трибунах.

Ставка

В каждом матче «Лада» старается не только побеждать, но и делать это красиво, в чем — благодаря высокой реализации — она сейчас преуспевает. Наши прогноз и ставка — «Лада» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

В очном матче 25 октября соперники на двоих забросили 6 шайб. «Северсталь» — при всех своих проблемах — является одной из самых результативных на Западе. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.90.