В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 30 октября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

После крайне провального старта сезона «Вашингтон» начал приходить в сознание: благодаря двум победам в последних матчах, да еще и над крепкими соперниками, положение «Кэпиталз» на Востоке существенно улучшилось.

В семи играх «Кэпиталз» заработали 7 очков, с которыми поднялись на 12-е место в своей конференции, сравнявшись по набранным баллам с 11-ми «Айлендерс». При этом 2 очка отделяют столичный клуб от зоны топ-8.

На стартовом отрезке регулярки команда Спенсера Карбери остается одной из наихудших в плане результативности: 16 заброшенных шайб при 25 пропущенных. Пока ветераны в составе «Кэпиталз» не набрали ту форму, которую хотели бы.

Все прогнозы на НХЛ

В дебюте сезона «Вашингтон» пережил серию из трех подряд поражений, а суммарно в пяти матчах он проиграл четырежды. Но в двух последних ситуация сложилась иначе: в гостях команда Карбери победила «Нью-Джерси» (6:4), а на домашнем льду разобралась с «Миннесотой» (3:2 Б).

«Сан-Хосе»

Мучения команды из одноименного города в штате Калифорния продолжаются: «Сан-Хосе» остается единственным клубом, который не выиграл ни одного матча в новом сезоне, а его серия поражений напоминает стихийное бедствие.

В восьми встречах «Шаркс» досталось всего одно очко, с которым команда рухнула на последнее место в Западной конференции без возможности выбраться оттуда в ближайшее время.

Помимо худшего процента набора очков во всем чемпионате, команда Дэвида Куинна остается последней в плане реализации: 8 заброшенных шайб при 32 пропущенных. Кроме того, оборона «Шаркс» является одной из слабейших на Западе.

В пяти проигранных матчах из восьми «Сан-Хосе» громили с разницей в 3+ шайбы. В четырех случаях калифорнийцы пропускали минимум 4 гола. В двух последних встречах команда Куинна обошлась без результативных действий. В гостях она по-крупному отлетела от «Тампы-Бэй» (0:6) и «Каролины» (0:3).

Коэффициенты

На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.50, а на победу «Сан-Хосе» — 3.35.

Прогноз

На домашнем катке «Вашингтон» примет самую статистически слабую команду Западной конференции, получив таким образом отличный шанс еще немного продвинуться по таблице Востока.

На старте новой кампании «Кэпиталз» и сами выглядят мрачно, но в последних матчах, кажется, начали оживать. При всех своих проблемах столичный клуб должен легко разбираться с максимально деморализованным соперником .

Ставка

При родных трибунах «Кэпиталз» будут заряжены еще на один уверенный матч, который дополнит текущую серию без поражений. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит с форой -1 за 2.00.

Однако даже в потенциально простом матче столичной команде придется потратить время на то, чтобы вскрыть оборону «Сан-Хосе». И когда хозяевам удастся это сделать, они могут успокоиться и не тратить силы на безвольного аутсайдера попусту. Наш альтернативный прогноз — «Вашингтон» не проиграет + ТМ 7.5 за 1.83.