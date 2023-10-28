НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Миннесоты», «Ванкувер» разгромил «Сент-Луис», «Сан-Хосе» проиграл восьмой матч подряд

«Вашингтон» ушел с последнего места в Восточной конференции

«Вашингтон» ушел с последнего места в Восточной конференции Фото: nhl.com

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вегас» — «Чикаго» — 3:4 ОТ

«Вегас» потерпел первое поражение в сезоне. До этого у действующего обладателя Кубка Стэнли была серия из семи побед.

Одну из трех шайб в ворота «Чикаго» забросил российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Дорофеев — 1 (Амадио, Карлссон), 1:35 — 1:0. Карлссон — 3 (Теодор, Макнэбб), 3:52 — 2:0. Донато — 2 (Перри, Кайсер), 13:20 — 2:1. Бедард — 3 (Фолиньо, Власик), 14:39 — 2:2. Рэддиш — 2, 41:11 — 2:3. Теодор — 3 (Айкел), 51:28 — 3:3. Курашев — 1 (бол.), 62:50 — 3:4Вратари: Хилл (62:50) — Мразек (60:29 — 61:03, 62:50)Штраф: 2 — 8Броски: 21 (11+4+6+0) — 24 (8+6+8+2)

«Вегас» — «Чикаго» — 3:4 ОТ

«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог поразить ворота «Миннесоты», но отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом.

Автором победного буллита стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон.

«Вашингтон» благодаря этой победе ушел с последнего места в Восточной конференции.

«Миннесота» проиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Росси — 3 (Фолиньо, Юханссон), 2:17 — 0:1. Уилсон — 1 (мен., Макмайкл, ван Римсдайк), 9:49 — 1:1. Строум — 5 (бол., Овечкин, Кузнецов), 17:14 — 2:1. Хартман — 5, 41:16 — 2:2Победный буллит: КарлсонВратари: Кемпер — ФлериШтраф: 12 — 8Броски: 33 (8+6+18+1) — 41 (13+8+15+5)

«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:0

Лучшим в этом матче был нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, оформивший хет-трик. В эпизоде со вторым голом финну ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

Серия поражений «Сан-Хосе» достигла восьми матчей. «Шаркс» еще ни разу не побеждали в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Терявяйнен — 5 (бол., Джарвис, Ахо), 6:10 — 1:0. Терявяйнен — 6 (Орлов, Чатфилд), 15:10 — 2:0. Терявяйнен — 7 (Джарвис, Ахо), 46:06 — 3:0Вратари: Раанта — КяхкененШтраф: 6 — 10Броски: 40 (15+11+14) — 20 (8+8+4)

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:0

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 5:4

Лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз стал автором одной заброшенной шайбы. Американец набрал 18 (5+13) очков в семи матчах и продолжает возглавлять список бомбардиров текущей «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) Голы: Петерка — 3 (Йокихарью, Пауэр), 6:11 — 0:1. Хольц — 2 (Л. Хьюз, Маклеод), 7:41 — 1:1. Томпсон — 4 (Так, Гринуэй), 15:42 — 1:2. Братт — 4, 16:11 — 2:2. Хаула — 3 (мен.), 33:47 — 3:2. Далин — 1 (Самуэльссон, Скиннер), 37:32 — 3:3. Д. Хьюз — 5 (бол., Л. Хьюз, Майер), 42:09 — 4:3. Козенс — 3 (Окпосо), 52:35 — 4:4. Хаула — 4 (Бол, Марино), 54:17 — 5:4Вратари: Ванечек — Комри (Луукконен, 30:13, 58:21)Штраф: 21 — 16Броски: 39 (15+7+17) — 27 (12+11+4)

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 5:4

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 5:0

Пятую шайбу в ворота «Сент-Луис» забросил Илья Михеев, набравший очки в третьем матче подряд. Одним из его ассистентов снова стал Андрей Кузьменко.

«Ванкувер» продлил победную серию до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Хьюз — 2 (Гронек), 7:59 — 1:0. Хьюз — 3 (Босер, Миллер), 25:48 — 2:0. Ди Джузеппе — 2 (Майерс, Миллер), 26:58 — 3:0. Миллер — 3 (мен., Петтерссон), 28:52 — 4:0. Михеев — 2 (Петтерссон, Кузьменко), 46:35 — 5:0Вратари: Демко — БиннингтонШтраф: 10 — 14Броски: 35 (19+11+5) — 22 (3+11+8)

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 5:0

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:5

«Лос-Анджелес» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:5 (4:1, 0:1, 0:3) Голы: Маччелли — 1 (Бьюгстад, Мозер), 0:37 — 1:0. Андерсон — 1 (Байфилд, Кемпе), 5:56 — 1:1. Мозер — 1 (Шмальц, Келлер), 7:46 — 2:1. Макбэйн — 2 (О`Брайен, Стэчер), 8:21 — 3:1. Дурзи — 3 (Сэнфорд, Веймелка), 8:55 — 4:1. Даути — 2 (бол., Кемпе, Фиала), 36:11 — 4:2. Байфилд — 2 (Калиев, Спенс), 41:50 — 4:3. Копитар — 4, 46:54 — 4:4. Даути — 3 (Мур, Андерсон), 58:01 — 4:5Вратари: Веймелка (59:40) — Копли (Тэлбот, 8:21, 15:01 — 15:36)Штраф: 10 — 4Броски: 23 (7+9+7) — 39 (13+17+9)