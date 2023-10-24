В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Платинум Арене» 24 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Вторая половина октября для «Амура» началась с гостевой серии, в период которой он одержал две победы в трех матчах, но при плотной конкуренции в нижней половине таблицы так и не смог закрепиться в зоне кубковой восьмерки.

В 20 матчах команда Андрея Мартемьянова заработала 21 очко и опустилась на девятую строчку в Восточной конференции. Теперь на один балл она отстает от восьмого «Трактора» и на 2 очка — от седьмой «Сибири». Оба клуба провели на игру больше.

Коэффициенты матча Амур — Спартак 1X2Новым игрокам 2.953.802.30Бонус$9500

За это время хабаровчане отметились 44 заброшенными шайбами, что остается второй самой слабой статистикой на Востоке. Дмитрий Шевченко все еще является лучшим в клубном списке бомбардиров (7+4). Пропустил «Амур» 52 гола. Стоит признать, что его оборона далеко не самая слабая в конференции.

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Как уже было упомянуто, к игре со «Спартаком» команда Мартемьянова готовится после 3-матчевой гостевой серии. На чужом катке «Амур» сумел разобраться с «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (3:1), но не справился с напором «Торпедо» в последней встрече (2:4).

«Спартак»

На данном этапе регулярки «Спартак» находится на небывалом подъеме: в период с 4 по 22 октября он добился восьми побед подряд, забросив в семи встречах по 4+ шайбы. Сейчас ни один другой клуб КХЛ не демонстрирует ничего подобного.

Разумеется, его идеальная серия и игровой спад конкурентов изменили расклад сил на Западе. Так, команда Алексея Жамнова занимает первое место в конференции с 32 очками после 22 матчей. На 3 балла она опережает второй «Локомотив», а на 4 — третье «Торпедо».

В 22 играх «Спартак» забросил 82 шайбы при 61 пропущенной. Больше в чемпионате по-прежнему не забивает никто. Гонку бомбардиров КХЛ возглавляют три представителя столичного клуба: Николай Голдобин (16+17), Иван Морозов (7+17) и Павел Порядин (9+14).

С 14 октября «Спартак» играет исключительно на выезде и провел уже четыре подряд таких матча. Сперва он удачно заехал в гости к «Торпедо» (4:2), затем дважды одержал верх над «Сочи» (5:2, 3:1) и добыл волевую победу над «Адмиралом» (4:3).

Коэффициенты

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.68, а на победу «Спартака» — 2.27.

Прогноз

После двух сильных выездных матчей «Амур» ждала неудача на льду «Торпедо». Это говорит о том, что хабаровчане все еще не готовы к стабильным победам на дистанции .

Но «Спартак» не интересуют проблемы «Амура». На его территорию столичный клуб едет исключительно за победой, которая может стать девятой в регулярке и только укрепит лидерские позиции красно-белых.

Ставка

Пока команда Алексея Жамнова находится в такой фантастической форме, соперники уровня «Амура» не смогут помешать ей добиваться точечных успехов. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.27.

Учитывая страсть красно-белых к результативному хоккею и дерзкую игру «Амура» даже в статусе аутсайдера, предстоящая встреча без особых проблем должна пробивать верх. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.98.