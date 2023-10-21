В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 21 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Пока седьмая игровая неделя складывается для «Витязя» удачно. Особенно это важно для Дмитрия Рябыкина, который добился первой победы с новым клубом. На это тренер потратил пять попыток.

Увы, из-за упущенного ранее турнирная ситуация для «Витязя» существенно не изменится в ближайшие дни. Подмосковный клуб по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции с 12 очками после 20 сыгранных матчей.

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За этот период «Витязь» забросил всего 34 шайбы, что является худшим показателем результативности во всем чемпионате. Лидером команды по очкам стал ее новичок — Дерек Барак (5+5). По игре в обороне в КХЛ в данный момент также нет никого хуже. В 20 встречах подмосковный клуб пропустил 74 шайбы.

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С момента дебюта Дмитрия Рябыкина «Витязь» провел пять матчей. Четыре подряд были проиграны, а победу удалось одержать там, где этого многие не ожидали — во встрече с набравшим неплохую форму «Авангардом» (5:2).

«Локомотив»

Еще недавно у «Локомотива» дела шли отлично: небольшая, но уверенная серия побед, лидерство в Западной конференции и лучший процент набранных очков в чемпионате. Однако два подряд крупных поражения оставили недавние успехи в прошлом.

Теперь «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, хотя и отстает от первого «Спартака» всего на один балл, имея игру в запасе. В 20 встречах ярославцы заработали 29 очков.

На данном этапе регулярки команда Игоря Никитина имеет 55 заброшенных шайб в активе. Лидером клуба по очкам является Максим Шалунов (7+9). Пропустил же «Локомотив» всего 37 голов. И это вторая по надежности защита в конференции.

Как было упомянуто, в период с 9 по 13 октября ярославцы добились трех подряд побед, после чего состоялся крайне неудачный выезд на территорию «Авангарда» (1:4). Вдогонку «Локомотив» был разгромлен ЦСКА в матче, который также прошел в гостях (0:3).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 4.33, а на победу «Локомотива» — 1.70.

Прогноз

Несмотря на крупную победу «Витязя» и серию поражений «Локомотива», которая не разрослась до катастрофических масштабов, расклад сил в предстоящем матче никак не меняется: хозяева остаются явными аутсайдерами на фоне нервных и недовольных собой ярославцев.

Говорить о дополнительной решимости или мотивации команды Игоря Никитина будет лишним, ведь два подряд поражения и потеря первой позиции в конференции — это веские аргументы в пользу того, что «Локомотив» выдаст мощнейший матч на территории последнего клуба Запада.

Ставка

По умолчанию проблемный «Витязь» не станет преградой для ярославцев. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 3.5 за 2.13.

Еще недавно команда Никита поражала своей высокой результативностью, не отказываясь при этом от оборонительного стиля. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 2.03.