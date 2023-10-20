В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» пока что находится в не очень понятном состоянии, поскольку не во всех играх команда Лавиолетта выглядит таким образом, что её можно похвалить.

Мастера в клубе собраны более, чем солидные, а команда выигрывает у такого соперника, как «Аризона», всего лишь с минимальным счетом.

Тренерскому штабу нужно предпринимать действенные меры для повышения эффективности игры во всех линиях.

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Матч против «Нэшвилла» может получиться максимально простым, поскольку дружина Брюнетта выглядит совсем уж какой-то разобранной.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» вроде как претендовал на вполне себе удачный старт в нынешнем сезоне, но этого не случилось.

Новый тренер «Предаторз» является вполне себе прогрессивным коучем, который может ставить игру за довольно короткий срок, но пока что «хищники» совсем никакие.

За четыре проведенных матча клуб из Теннеси смог победить только в одном, и то победа была одержана над «Сиэтлом», выглядящим по старту сезона ещё хуже.

Матч против «Рейнджерс» вполне может продолжить нездоровую тенденцию результатов для приезжей команды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.70, на гостей — 2.46.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нэшвилл» сейчас не настолько хорош, чтоб бороться на равных с «Рейнджерс».

Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной, но посмотреть будет на что.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.69.