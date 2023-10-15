В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 15 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

После мимолетного вдохновения, связанного с изменениями в тренерском штабе, команда, представляющая Казахстан, вернулась к своим будничным проблемам, основанным на оборонительной уязвимости и турнирным потерям.

В 18 матчах «Барыс» заработал 15 очков, с которыми расположился на десятом месте в Восточной конференции. От зоны кубковой восьмерки казахи отстают на 2 балла, а ближайшего преследователя — «Адмирал» — опережают на 3 очка.

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За этот период «Барыс» забросил 43 шайбы при 59 пропущенных. По-прежнему оборона казахов является второй по слабине в конференции. Худшим по данному компоненту игры остается «Нефтехимик» (62).

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После отставки Андрея Скабелки «Барыс», с исполняющим обязанности главного тренера Галымом Мамбеталиевым, добился двух побед — над «Трактором» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2 Б). Но в последнем матче ему снова подрезали крылышки. На своей территории казахи крупно проиграли «Локомотиву» (0:6).

«Металлург» Мг

Кажется, в последней игре магнитогорцам удалось доказать самим себе случайность произошедшего недавно. Речь идет о двух крупных поражениях, которые подкосили «Магнитку» не только психологически, но и в турнирном плане.

В 19 встречах «Металлург» Мг набрал 27 очков и вернул ранее утраченную первую позицию в Восточной таблице. Но дистанция между вторым «Ак Барсом» составляет всего два балла с учетом того, что казанцы провели 17 матчей.

Команда Андрея Разина вновь вырвалась вперед в гонке результативности в конференции. В 19 играх она забросила 59 шайб. Правда, лидер таблицы все еще пропускает много: 51 гол делает «Магнитку» третьей с конца по надежности в защите.

В двух матчах из трех последних «Металлург» Мг был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (2:6) и «Авангардом» (1:4), а тренер команды сказал о том, что они сейчас «немножко в яме». Однако выбираться из нее магнитогорцы начали 13 октября, когда в гостях уверенно разобрались с «Сибирью» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 4.16, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 1.71.

Прогноз

Недавнюю серию поражений «Магнитка» оставила позади, выдав качественную игру в Новосибирске. У «Барыса» же прошел кураж после отставки тренера , а о статусе аутсайдера и проблемах прошлого ему напомнил «Локомотив» забросив шесть безответных шайб.

Казахи на данном этапе своего самосовершенствования явно не готовы к соперникам из категории лидеров, которые при этом находятся в отличной форме. Вот и в предстоящем матче «Барыс», несмотря на домашний лед, не сможет ничего противопоставить магнитогорцам.

Ставка

Команда Андрея Разина, кажется, вернулась к своему привычному стилю, в котором большое количество заброшенных шайб порой выходит на передний план, заставляя меньше думать об игре в защите. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.17.