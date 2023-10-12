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    Матч в Хабаровске запомнится высокой результативностью

    «Амур» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Ак Барс»
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 12 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Амур»

    Хабаровской команде удалось оставить в прошлом (скорее всего, ненадолго) свой отрицательный цикл, благодаря чему она заметно улучшила свое турнирное положение и успела вернуться в гонку за кубковую восьмерку.

    В 15 матчах «Амур» заработал 16 очков и обосновался на восьмой строчке в Восточной конференции. Столько же очков (на момент написания прогноза) имеют сразу несколько других клубов — от девятого «Авангарда» до шестого «Салавата Юлаева».

    Коэффициенты матча Амур — Ак Барс

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    За это время команда Андрея Мартемьянова забросила 31 шайбу при 37 пропущенных. По игре впереди хабаровчане остаются одними из худших в конференции, хотя с защитой у аутсайдера лиги ситуация относительно стабильная.

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    В этом месяце «Амур» провел четыре матча: два поражения, две победы. Проиграли хабаровчане на выезде — «Ак Барсу» (1:5) и «Автомобилисту» (2:1 Б). А домашние стены помогли команде Мартемьянова. На родном катке она разобралась с «Ладой» (4:2, 3:0).

    «Ак Барс»

    После поражения от «Северстали» (1:4), которое стало одним из главных недоразумений игрового дня 3 октября, «Ак Барс» вернул утраченную форму, добился нескольких побед и почти вплотную подошел к лидеру Востока.

    В 16 встречах казанцы заработали 23 очка и поднялись на второе место в Восточной конференции. На 2 балла команда Зинэтулы Билялетдинова отстает от первого «Металлурга» Мг и на одно очко опережает «Автомобилист» (без учета его встречи с «Салаватом» во вторник).

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    • В 16 матчах «Ак Барс» забросил 52 шайбы, что делает его вторым по результативности в конференции и одним из самых забавных во всем чемпионате. Вадим Шипачев (7+10), Александр Радулов (5+11) и Дмитрий Яшкин (9+5) формируют тройку лидеров клуба по очкам.

    За упомянутым выше поражением от «Северстали» (1:4) последовала новая победная серия, которая стартовала с сумасшедшей игры с «Авангардом» в Казани (5:4 ОТ). В двух следующих встречах «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (2:1, 3:0) в рамках дальневосточного выезда.

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.04.

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    Прогноз

    В Хабаровске прервется одна из двух победных серий. Очевидно, что обе команды, решая разной степени важности турнирные задачи, постараются этого не допустить, а значит, их очный матч будет подкреплен высокой результативностью.

    И «Амур», и «Ак Барс» в двух встречах из трех последних забрасывали минимум 3 шайбы. И в очной игре скрывать атакующий потенциал ради осторожного перекатывания шайбы — явная бессмыслица.

    Ставка

    На «Платинум Арене» восторжествует яркий хоккей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.00.

    При этом казанцы даже на фоне окрепших хабаровчан остаются очевидными фаворитами. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит за 2.04.

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    «Амур» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на хоккей. Матч в Хабаровске запомнится высокой результативностью
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