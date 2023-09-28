В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на арене «Балашиха» 28 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

«Витязь» остается одним из самых бедственных клубов чемпионата. Являясь худшим по проценту набора очков, он занимает последнее место в Западной конференции. В его активе 3 балла в 11 встречах.

На данном этапе сезона «Витязь» является слабейшим по всем основным параметрам — от игры в нападении (18 заброшенных шайб) до катастрофы в обороне (41 пропущенная). При этом вокруг клуба ожидаемо ходят слухи о вероятных тренерских перестановках.

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Единственным светлым пятном в мрачной подмосковной команде является игра Станислава Ярового. В свои 20 лет нападающий вдруг оказался лучшим по набранным очкам — 3+3 в 11 матчах по системе «гол+пас».

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В 10 встречах из 11 команда Александра Завьялова проиграла, причем в шести она пропускала минимум 4 шайбы. В первой встрече новой недели «Витязь» принимал «Торпедо», на фоне которого ожидаемо выглядел беспомощно (1:4).

«Лада»

Если «Витязь» гарантировано заслужил место в рейтинге отчаяния, то «Лада» стала одним из главных чудес старта регулярки. На момент написания прогноза она занимает второе место на Востоке с 14 очками после 11 матчей.

При равенстве проведенных встреч тольяттинцы отстают на 2 балла от лидера конференции, а «Ак Барс», который имеет матч в запасе, они опережают по дополнительным показателям, как и «Автомобилист» с его 11 играми.

За это время команда Олега Браташа забросила 26 шайб, а пропустила 20. И если в плане результативных действий у нее нет выдающейся статистики, то оборона тольяттинцев является третьей по надежности в конференции.

В период с 16 по 23 сентября «Лада» одержала четыре победы подряд, ни разу не пропустив больше одной шайбы. А испортил идеальную серию клуба «Трактор», которому команда Браташа уступила в овертайме после нулевой ничьей в основное время (0:1 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.05, а на победу «Лады» — 2.89.

Прогноз

Поражение в домашнем матче от «Трактора», безусловно, расстроило, но не деморализовало «Ладу». Напротив, ее ближайшей задачей станет сохранение лидерских позиций в конференции .

Для этого ей нужны очки, а «Витязь» — в своем глухом положении — является идеальным вариантом извлечения турнирной выгоды. Для команды Браташа два балла в Балашихе — вполне выполнимая задача.

Ставка

Пока «Витязь» останется главным неудачником чемпионата, «Лада» творит сенсацию, в очном матче это и станет ключевой разницей. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой 0 за 2.27.

«Витязь» — слабейший по результативности клуб на две конференции, в то время как «Лада» остается одной из самых непоколебимых в обороне. В качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Витязя» меньше 2 за 2.80.