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    Вторая победа «Динамо» не заставит себя долго ждать

    «Динамо» Москва — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Металлург» Мг
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    Андрей Миронов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Динамо» Москва

    После двух матчей у «Динамо» Москва в наличии 2 балла и восьмая строчка в Западной конференции с довольно скромной разницей забитых и пропущенных 4:3. При этом на льду команда Алексея Кудашова смотрится уверенно, хотя и 100% очков не набрала.

    В дебюте чемпионата «Динамо» Москва у себя дома встретилось со СКА — самым амбициозным и мощным по составу клубом. Но даже на фоне таких званий столичный клуб бился достойно и проиграл с минимальной разницей в счете, имея возможности достичь большего (1:2).

    Коэффициенты матча Динамо — Металлург Мг

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  • 2.183.902.96Бонус$9500
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    В ворота питерцев хозяева забросили единственную шайбу уже ко второй минуте. Отличился Эрик О'Делл, после чего СКА ломал голову над тем, как отыграться, а «Динамо» не особо настаивало на том, чтобы увеличить преимущество. Вероятно, это и стало причиной провала.

    Все прогнозы на КХЛ

    Во второй игре «Динамо» Москва принимало «Амур». Более простой соперник не был проблемой для хозяев, те уверенно, но без излишеств добились победы (3:1). Помимо шайбы Владислава Михайлова, за столичный клуб впервые отличились его новички — Артем Ильенко и Никита Гусев.

    «Металлург» Мг

    В двух матчах начавшегося сезона «Металлургу» Мг достались 3 очка, с которыми он расположился на третьем месте в Восточной конференции, забросив в сумме 6 голов при 5 пропущенных.

    Расписание магнитогорцев на старте чемпионата вряд ли кто-то назовет простым — в первых трех встречах одни топ-соперники. И пока с этим вызовом «Магнитка» справляется с переменчивым успехом.

    В первом матче сезона «Металлург» Мг сыграл с «Автомобилистом». На «Уралец-Арене» команда Андрея Разина потерпела поражение (2:3 ОТ), хотя в третьем периоде вышла вперед, а вторую шайбу пропустила за 5 минут до финальной сирены.

    Но намного искрометнее хоккеисты «Металлурга» Мг провели встречу на льду ЦСКА, которая закончилась уверенной победой (4:2). В этом матче гости идеально разобрали действующего чемпиона, перекрыв тому весь кислород в нападении, а одну из шайб смогли забросить в меньшинстве. Сделал это Семен Кошелев.

    Коэффициенты

    Победу «Динамо» Москва букмекеры рассматривают за 2.10, на ничью дают коэффициент 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.90.

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    Прогноз

    Несмотря на тот факт, что динамовцам не удалось добыть 4 из 4 на старте, игра команды Кудашова свидетельствует о готовности к большим свершениям в регулярке. В то же время «Металлург» Мг потратил приличный запас сил на ЦСКА. И кто знает, как это скажется во время очередного трудного вызова.

    Для «Динамо» противник, разобравшийся с действующим чемпионом, станет еще одним тестом выносливости, который, как кажется, будет пройден успешно.

    Ставка

    На домашнем катке столичный клуб — явный фаворит, поэтому наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.10.

    В первом матче команда Кудашова имела возможности отнять очки у СКА, но подкачала реализация. Зато во встрече с «Амуром» этот компонент игры был улучшен. В заброшенных шайбах динамовцы плавно прибавляют. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.83.

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    «Динамо» Москва — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на хоккей. Вторая победа «Динамо» не заставит себя долго ждать
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