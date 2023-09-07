В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

После двух матчей у «Динамо» Москва в наличии 2 балла и восьмая строчка в Западной конференции с довольно скромной разницей забитых и пропущенных 4:3. При этом на льду команда Алексея Кудашова смотрится уверенно, хотя и 100% очков не набрала.

В дебюте чемпионата «Динамо» Москва у себя дома встретилось со СКА — самым амбициозным и мощным по составу клубом. Но даже на фоне таких званий столичный клуб бился достойно и проиграл с минимальной разницей в счете, имея возможности достичь большего (1:2).

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В ворота питерцев хозяева забросили единственную шайбу уже ко второй минуте. Отличился Эрик О'Делл, после чего СКА ломал голову над тем, как отыграться, а «Динамо» не особо настаивало на том, чтобы увеличить преимущество. Вероятно, это и стало причиной провала.

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Во второй игре «Динамо» Москва принимало «Амур». Более простой соперник не был проблемой для хозяев, те уверенно, но без излишеств добились победы (3:1). Помимо шайбы Владислава Михайлова, за столичный клуб впервые отличились его новички — Артем Ильенко и Никита Гусев.

«Металлург» Мг

В двух матчах начавшегося сезона «Металлургу» Мг достались 3 очка, с которыми он расположился на третьем месте в Восточной конференции, забросив в сумме 6 голов при 5 пропущенных.

Расписание магнитогорцев на старте чемпионата вряд ли кто-то назовет простым — в первых трех встречах одни топ-соперники. И пока с этим вызовом «Магнитка» справляется с переменчивым успехом.

В первом матче сезона «Металлург» Мг сыграл с «Автомобилистом». На «Уралец-Арене» команда Андрея Разина потерпела поражение (2:3 ОТ), хотя в третьем периоде вышла вперед, а вторую шайбу пропустила за 5 минут до финальной сирены.

Но намного искрометнее хоккеисты «Металлурга» Мг провели встречу на льду ЦСКА, которая закончилась уверенной победой (4:2). В этом матче гости идеально разобрали действующего чемпиона, перекрыв тому весь кислород в нападении, а одну из шайб смогли забросить в меньшинстве. Сделал это Семен Кошелев.

Коэффициенты

Победу «Динамо» Москва букмекеры рассматривают за 2.10, на ничью дают коэффициент 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.90.

Прогноз

Несмотря на тот факт, что динамовцам не удалось добыть 4 из 4 на старте, игра команды Кудашова свидетельствует о готовности к большим свершениям в регулярке . В то же время «Металлург» Мг потратил приличный запас сил на ЦСКА. И кто знает, как это скажется во время очередного трудного вызова.

Для «Динамо» противник, разобравшийся с действующим чемпионом, станет еще одним тестом выносливости, который, как кажется, будет пройден успешно.

Ставка

На домашнем катке столичный клуб — явный фаворит, поэтому наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.10.

В первом матче команда Кудашова имела возможности отнять очки у СКА, но подкачала реализация. Зато во встрече с «Амуром» этот компонент игры был улучшен. В заброшенных шайбах динамовцы плавно прибавляют. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.83.