В матче чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с США. Встреча пройдет на «Тампере Дек» 12 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Финляндия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финляндия откатала бомбический чемпионат мира-2022, в котором завоевала золото. Зажигать она начала еще в группе, где оформила шесть побед и допустила всего одну небольшую срезку — в матче со Швецией в буллитах (2:3 Б).

В плей-офф Финляндия на морально-волевых одержала верх над Словакией (4:2), а затем вычеркнула из борьбы за золото США (4:3). В финале команда Юкки Ялонена прикончила Канаду (4:3 ОТ).

На новый турнир Финляндия едет в статусе сильнейшей сборной, которая имеет все шансы защитить титул. В этом году в ее ростере готовы пошуметь форварды НХЛ Каапо Какко и Микко Рантанен. Последний провел разрывной персональный сезон за «Колорадо», набрав 115 очков (62+53).

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В преддверии ЧМ-2023 Финляндия провела три встречи в рамках чешского этапа Евротура. Увы, победы удалось добиться только в первой игре — над хозяевами соревнования (3:2 ОТ). В остальных матчах финны срезались Швейцарии (1:2) и Швеции (3:4 ОТ).

США

На чемпионате мира-2022 сборная США добилась пяти побед. При этом поражениями закончились два матча против европейских представителей премиум-класса. Проиграли Штаты Финляндии (1:4) и Чехии (0:1).

В плей-офф американцы успели протаранить Швейцарию, а затем сошли с дистанции по вине Финляндии (3:4). В матче за третье место команда Дэвида Куинна устроила мясорубку с Чехией, на фоне оказалась слабее (4:8).

Что по раскладам перед текущим турнирном? Кажется, все мрачно. Покорить Европу США планируют за счет талантливой молодежи, которая должна вытащить сборную исключительно на персональных умениях.

Однако отсутствие опыта больших турниров и громких имен в ростере — ключевые факторы не в пользу американцев. Перед стартом чемпионата США успели провести одну товарищескую встречу, в которой порвали Германию (6:3).

Коэффициенты

Победа Финляндии рассматривается букмекерами за 1.74, ничья — за 4.40, а победа США — за 4.00.

Прогноз

Безусловно, Штаты торчат в списке главных претендентов в борьбе за медали, но вклиниться в чемпионат им предстоит в раунде со сборной, которая считается основной силой в золотой гонке.

Статус великих команда Юкки Ялонена планирует подтвердить в дебюте . Хлопнуть на своем льду невнятных американцев — идеальное начало, за которое финны при родных зрителях готовы разрывать.

Ставка

В данный момент Штаты — вполне будничный для финнов соперник. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.

При этом в предстоящем матче вполне вероятен расклад, при котором хозяева презентуют свой лучший хоккей и щелкнут соперника без негативных для себя моментов. Наш альтернативный прогноз — Финляндия не проиграет ни одного периода за 2.16.