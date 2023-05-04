В первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC-арене» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

«Каролина» — победитель столичного дивизиона. В соперники на стадии 1/8 ей достались максимально проблемные «Айлендерс», которые проползли в плей-офф благодаря глупой щедрости «Питтсбурга».

В таком противостоянии статус фаворита перманентно получили «Харрикейнз». Подтвердить его на льду удалось в течение шести матчей, хотя был шанс завалить «Айлс» пораньше. Увы, случилась домашняя срезка (2:3), которая перенесла серию в Элмонт.

В заключительном матче «Каролина» обошлась малой кровью, шлепнув хозяев в овертайме, предварительно откатав мощные, но низовые три периода — 2:1 ОТ. По голу в составе «Харрикейнз» врезали Себастьян Ахо и Пол Штястны.

Все прогнозы на НХЛ

Финский бомбардир является самым продуктивным в ростере «Каролины» с 7 очками в папке персональных достижений (4+3). Что касается последнего матча с «Айлендерс», то в нем гости нанесли 41 удар в створ, а победа досталась благодаря камбэку, который удалось оформить во второй половине третьего периода.

«Нью-Джерси»

После ядерного регулярного сезона «Нью-Джерси» попал в плей-офф на «Рейнджерс» и все равно считался аутсайдером. У ньюйоркцев был премиум-состав с опытными звездами хай-класса, а у «Девилз» — мотивация, хорошая молодежь и коуч.

На этом команда Линди Раффа и вывезла противостояние, которое началось с крупных поражений в «Пруденшал Центре». Сама серия доползла до седьмого раунда. На своей площадке «Нью-Джерси» порвал соперников всухую — 4:0.

Во втором в серии «сухом» матче 22-летний кипер Акира Шмид совершил 31 сэйв. Еще 19 ударов были заблокированы. «Девилз» же для разгрома хватило 24 бросков в створ. А реализация в очередной раз выдала сочный процент — 16.67%.

Гасить «Рейнджерс» команда Раффа начала во втором периоде. Причем прогреть счет удалось шайбой Майкла Маклеода в меньшинстве. Первый плей-офф гол форварда стал отправной точкой в безвольный финиш гостей. Еще по шайбе вонзили Томаш Татар, Эрик Хаула и Йеспер Братт.

Коэффициенты

Победу «Каролины» букмекеры рассматривают за 2.43, ничью — за 4.42, а победу «Нью-Джерси» — за 2.65.

Прогноз

По ходу серии с «Айлендерс» «Каролина» испытывала определенные проблемы, но большую часть матчей подмяла под себя в своем излюбленном стиле — благодаря собранности и сдержанности в обороне .

«Нью-Джерси» тащились по дистанции с «Рейнджерс» также не без умения выжидать и в определенные моменты закрываться.

При этом сенсацией со знаком «плюс» стал вратарь Акира Шмид, который в 22 года оформил два «сухаря». Кажется, в серии, где соперники умеют намертво запечатываться на своей половине площадки, голов по умолчанию много не будет.

Ставка

В Роли команды начнут раунд с тихой разведки боем, а результативность скатится к ТМ. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.06.

Ростер «Нью-Джерси» — это микс опытных хоккеистов и молодежи, которая на волне подъема готова рубить соперника любого уровня сложности.

Несмотря на тяжелый раунд в 1/8, команде Раффа хватит сил и мастерства, чтобы завалить «Каролину» даже на ее территории. Хотя бы одна гостевая победа станет жирным плюсом в статистику «Девилз». Наш альтернативный прогноз — «Нью-Джерси» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.77.