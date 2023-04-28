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    «Рейнджерс» готовы вернуть лидерство в серии

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 3.00) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в четвертом матче серии
    В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2023 года
    Нью-Джерси
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    «Нью-Джерси»

    После двух плюшевых матчей в «Пруденшал Центре» в «Нью-Джерси» взялись за ум. Команда, которая отбомбила мощную регулярку, завалилась в Нью-Йорк и добилась пары побед. Последнюю удалось затащить в основное время — 3:1, а в серии восстановилось равенство — 2:2.

    Первую в игре в шайбу «Девилз» ввалили уже под конец второй минуты стартовых двадцати. Главный бомбардир команды и надежда всего Ньюарка Джек Хьюз вонзил третий в текущем Кубке Стэнли гол.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс

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    При 1:0 команде Линди Раффа дважды кряду пришлось откатать первый период в меньшинстве. С этой задачей «Джерси» справился идеально. Событийность в матче притихла, вторую шайбу в игре публика «Сквер Гарден» лицезрела на старте третьего периода. «Рейнджерс» сравняли.

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    Подписываться на овертайм или вероятный камбэк хозяев «Девилз» не захотели. На 8-й минуте они снова вырвались в лидеры. Отличился Йонас Зигенталер. А за 26 секунд до финальной сирены Ондржей Палат нанес смертельный удар в пустые.

    «Рейнджерс»

    В текущем сезоне «Мэдисон Сквер Гарден» не был территорией, на которой «Рейнджерс» беспощадно рвали всех вокруг. В текущей регулярке большую часть матчей ньюйоркцы выиграли в гостях. Так происходит и в плей-офф.

    После крупных побед на льду «Джерси» команда Жерара Галлана вернулась домой, где отлетела в двух подряд матчах, из-за чего ее двойное преимущество в серии было обнулено — 2:2. Последнюю очную встречу «рейнджеры» слили в основное время — 1:3.

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    • В матче 25 апреля манхэттенские бомбардиры не создали ничего, что помогло бы срубить гостей с соседнего штата: по броскам в створ ничья (23:23), а реализация хозяев упала до 4.35%. Игорь Шестеркин отразил 90.91% ударов «Девилз».

    Единственный гол «Рейнджерс» вонзили на 2-й минуте второго периода. Щелкнул в цель Винсент Трочек, сделавший счет 1:1. Смяли же этот матч хозяева позже — в период с 8-й по 20-ю минуты, пропустив двушку.

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.20, а на «Рейнджерс» — 2.50.

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    Прогноз

    После мощного старта с двумя крупными победами «Рейнджерс» провалили домашний этап и упустили шанс закончить серию пораньше.

    Вероятно, лед «Пруденшал Центра» напомнит ньюйоркцам о том, как они недавно зажигали на этой площадке. Бесспорно, команда Галлана мчит в Ньюарк с целью вернуть лидерство. Шансы на гостевой успех вполне реальны.

    Ставка

    Кажется, сейчас настал тот самый момент, когда манхэттенскому клубу пора возвращаться в игру. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 3.00.

    Если не привязываться к общему тоталу, то хорошим вариантом для ставки будет победа гостей в основное время. Два раза по 5:1 просто так не вычеркнуть из памяти. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят за 2.50.

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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» готовы вернуть лидерство в серии
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