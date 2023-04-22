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    «Каролина» хлопнет «Айлендерс» в третьем матче кряду

    «Айлендерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.75) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Каролина»
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    «Айлендерс» — «Каролина». Второй матч серии
    Во третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2023 года

    «Айлендерс»

    После поражения с минимальной разницей в дебютном матче серии «Айлендерс» откатали вторую встречу на пределе личных ресурсов. Дотянув противостояние до овертайма, ньюйоркцы срезались на 5-й минуте — 3:4 ОТ.

    В лайв-режиме второй игры гости горели 0:2. По голу «Айлс» пропустили в первом и втором периодах, а раскочегарить персональную реализацию им мешали удаления, из-которых пришлось сжечь кучу времени на защиту.

    Но при 0:2 команда Лэйна Ламберта не скисла. На второй перерыв ей удалось убежать в равных условиях — 2:2. По голу за «Айлс» вмазали Кайл Палмьери и Мэттью Барзал, а на 9-й минуте третьих двадцати Брок Нельсон заставил «PNC-арену» притихнуть, так как его бросок выбил гостей в лидеры.

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    Увы, рулить игрой андердогу посчастливилось всего 3 минуты. Затем «Кейнс» восстановили нулевой баланс и прикончили «Айлс» в овертайме. За весь матч ньюйоркцы нанесли 26 ударов в створ с реализацией в 11.54%, а Илья Сорокин выдал 32 сэйва (88.89%).

    «Каролина»

    На домашней территории чемп Столичного дивизиона был нацелен на две победы. Этот челлендж «Каролина» вывезла, но по ходу матчей сталкивался с трудностями. Во второй встрече нужный результат пришлось выкусывать в овертайме — 4:3 ОТ.

    События матча 20 апреля складывались для «Каролины» почти идеально. В двух периодах по голу в составе «Харрикейнз» вонзили Пол Штястны и Стефан Ноусен. Для расчетливой команды из Роли двойная фора — это сочный запас.

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    • Однако комфортный по меркам «Каролины» гандикап был обнулен в конце второго периода, а в третьих двадцати она уже проигрывала. Вытащить ничью в основное время команде Бриндамора помог Джейкоб Славин. В овертайме победную шайбу вмазал Йеспер Фаст.

    Во второй подряд игре «Каролина» статистически превзошла «Айлендерс» по ударам в створ. Нанеся 36 бросков в раму Сорокина, «Кейнс» удалось реализовать 11.11% моментов. Коллега Ильи — Антти Раанта — за весь матч совершил 23 спасения (88.46%).

    Коэффициенты

    На «Айлендерс» букмекеры выкатывают коэффициент 2.55, на ничью — 4.00, а на «Каролину» — 2.44.

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    Прогноз

    В Роли команда Бриндамора взяла серию под полный контроль и сделала максимально жирный запас перед раундами в Нью-Йорке. Но даже на территории «Айлс» «Каролина» останется фаворитом.

    В предыдущих встречах «Харрикейнз» удалось показать свое превосходство и добиться нужного результата. Правда, моментами они сталкивались с проблемами, в которых сами были виноваты. Заигрываться с «Айлендерс» на их площадке — опасная авантюра, на которую «Кейнс» не захотят подписываться.

    Ставка

    На «UBS Арене» гости из Роли постараются откатать максимально чистый матч и не доводить его развязку до критических для себя моментов. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет ни одного периода за 2.75.

    Если парни Бриндамора проведут такую же сильную встречу как в дебюте серии, то смогут сделать 3:0 в этом противостоянии. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» победит за 2.44.

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    «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» хлопнет «Айлендерс» в третьем матче кряду
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