Кубок Стэнли. «Даллас» забросил семь шайб «Миннесоте», «Каролина» одолела «Айлендерс», «Бостон» проиграл «Флориде»

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ

Победный гол в составе «Харрикейнз» забил Йеспер Фаст. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 32 сэйва из 36 бросков соперника.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Каролина» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) Голы: Штястны — 1 (Слэвин, Джарвис), 5:49 — 1:0. Ноесен — 2 (бол.), 27:19 — 2:0. Палмиери — 1 (Добсон, Нельсон), 30:48 — 2:1. Барзал — 1 (Пелек), 39:39 — 2:2. Нельсон — 1 (Палмиери, Добсон), 49:18 — 2:3. Слэвин — 1 (Ахо, Бернс), 52:19 — 3:3. Фаст — 1 (Стаал, Бернс), 65:03 — 4:3Вратари: Раанта — СорокинШтраф: 2-12Броски: 36 (12+9+11+4) — 26 (8+8+7+3)

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч противостояния запланирован на 22 апреля.

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 ОТ

«Бостон» — «Флорида» 3:6

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отметился результативным пасом, а вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел всю игру на скамейке запасных.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Бостон» — «Флорида» — 3:6 (0:0, 2:2, 1:4) Голы: Беннетт — 1 (Ткачак), 21:42 — 0:1. Маршан — 2 (мен., Носек), 32:13 — 1:1. Э. Стаал — 1 (Казинс), 34:18 — 1:2. Бертуцци — 1 (бол., Заха, Орлов), 37:01 — 2:2. Монтур — 1 (Райнхарт, Барков), 40:22 — 2:3. Верхэге — 1 (Ткачак), 47:00 — 2:4. Монтур — 2 (Казинс, Уайт), 52:30 — 2:5. Луостаринен — 1 (п.в.), 57:35 — 2:6. Холл — 1 (Фолиньо, Форборт), 58:50 — 3:6Вратари: Ульмарк (55:03 — 55:25, 56:31 — 57:35) — ЛионШтраф: 60-32Броски: 37 (12+17+8) — 31 (10+10+11)Счет в серии: 1-1

Счет в серии сравнялся — 1-1. Третий матч противостояния запланирован на 22 апреля.

«Бостон» — «Флорида» 3:6

«Даллас» — «Миннесота» 7:3

В составе «Старз» дубль оформил российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эти голы стали первыми за карьеру в плей-офф.Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Даллас» — «Миннесота» — 7:3 (2:1, 4:2, 1:0) Голы: Хинтц — 2 (мен., Кивиранта), 4:14 — 1:0. Сегин — 1 (бол., Робертсон, Хейсканен), 11:20 — 2:0. Сундквист — 1 (Нюквист, Дамба), 16:11 — 2:1. Бенн — 1 (бол., Хинтц, Хейсканен), 24:07 — 3:1. Дадонов — 1 (Джонстон, Бенн), 25:34 — 4:1. Юханссон — 1 (бол., Болди, Зуккарелло), 31:54 — 4:2. Годро — 1 (Нюквист), 32:05 — 4:3. Дадонов — 2 (Хейсканен, Джонстон), 36:08 — 5:3. Хинтц — 3, 36:56 — 6:3. Хинтц — 4 (бол., Робертсон, Хейсканен), 52:16 — 7:3Вратари: Эттингер — ФлериШтраф: 30-32Броски: 31 (10+13+8) — 26 (9+7+10)Счет в серии: 1-1

Счет в серии стал равный — 1-1.Третий матч в серии состоится 22 апреля на льду «Миннесоты».

«Даллас» — «Миннесота» 7:3

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:2

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин забросил победную шайбу в начале третьего периода. Его признали первой звездой встречи. Для Костина этот гол стал первым в дебютном розыгрыше плей-офф НХЛ. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился в этой игре результативным пасом.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37)Штраф: 8-2Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12)Счет в серии: 1-1

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля.