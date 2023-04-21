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    «Сиэтл» провалится во второй игре серии?

    «Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
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    «Сиэтл»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2023 года

    «Колорадо»

    «Колорадо» в первом матче серии явно недооценил соперника, но и выбор плана на игру соперника не стоит недооценивать.

    Беднару и его команде не на руку сыграли травмы некоторых игроков, которые сейчас явно бы пригодились. Сама команда находилась как будто в замедленной съемке, поскольку в движении на льду хозяева явно не успевали за соперником.

    «Колорадо» нужно применять другой план на второй матч серии, поскольку горизонтальный хоккей с выманиванием соперника из своей зоны не сработал, а «Сиэтл» на это совсем не купился.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» победил в своем первом в истории матче плей-офф Кубка Стэнли, но почему-то кажется, что в предстоящем поединке «Колорадо» просто размажет соперника по льду, поскольку учитывает ошибки прошлого очень хорошо.

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    В предстоящей игре Хэкстолу и его парням нужно не стесняться играть в кость своему сопернику, н о в рамках правил. Клуб из Денвера не любит, когда рушат структуру игры, но гости могут залезть под кожу своему сопернику и вывести его из себя.

    Гости не смогут сдержать атакующий потенциал «Колорадо», но им нужно постараться проиграть с максимально приличным счётом, чтобы игроки не разуверились в своих силах.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.78, на гостей — 3.68.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не могу проиграть второй матч на своем льду.

    Альтернативный прогноз: Скорее всего, «Сиэтл» будет ждать разгром.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 3.5 с коэффициентом 1.98.

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    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» провалится во второй игре серии?
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