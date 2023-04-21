«Колорадо»
«Колорадо» в первом матче серии явно недооценил соперника, но и выбор плана на игру соперника не стоит недооценивать.
Беднару и его команде не на руку сыграли травмы некоторых игроков, которые сейчас явно бы пригодились. Сама команда находилась как будто в замедленной съемке, поскольку в движении на льду хозяева явно не успевали за соперником.
«Колорадо» нужно применять другой план на второй матч серии, поскольку горизонтальный хоккей с выманиванием соперника из своей зоны не сработал, а «Сиэтл» на это совсем не купился.
«Сиэтл»
«Сиэтл» победил в своем первом в истории матче плей-офф Кубка Стэнли, но почему-то кажется, что в предстоящем поединке «Колорадо» просто размажет соперника по льду, поскольку учитывает ошибки прошлого очень хорошо.
В предстоящей игре Хэкстолу и его парням нужно не стесняться играть в кость своему сопернику, н о в рамках правил. Клуб из Денвера не любит, когда рушат структуру игры, но гости могут залезть под кожу своему сопернику и вывести его из себя.
Гости не смогут сдержать атакующий потенциал «Колорадо», но им нужно постараться проиграть с максимально приличным счётом, чтобы игроки не разуверились в своих силах.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.78, на гостей — 3.68.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не могу проиграть второй матч на своем льду.
Альтернативный прогноз: Скорее всего, «Сиэтл» будет ждать разгром.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 3.5 с коэффициентом 1.98.