В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» в первом матче серии явно недооценил соперника, но и выбор плана на игру соперника не стоит недооценивать.

Беднару и его команде не на руку сыграли травмы некоторых игроков, которые сейчас явно бы пригодились. Сама команда находилась как будто в замедленной съемке, поскольку в движении на льду хозяева явно не успевали за соперником.

«Колорадо» нужно применять другой план на второй матч серии, поскольку горизонтальный хоккей с выманиванием соперника из своей зоны не сработал, а «Сиэтл» на это совсем не купился.

«Сиэтл»

«Сиэтл» победил в своем первом в истории матче плей-офф Кубка Стэнли, но почему-то кажется, что в предстоящем поединке «Колорадо» просто размажет соперника по льду, поскольку учитывает ошибки прошлого очень хорошо.

В предстоящей игре Хэкстолу и его парням нужно не стесняться играть в кость своему сопернику, н о в рамках правил. Клуб из Денвера не любит, когда рушат структуру игры, но гости могут залезть под кожу своему сопернику и вывести его из себя.

Гости не смогут сдержать атакующий потенциал «Колорадо», но им нужно постараться проиграть с максимально приличным счётом, чтобы игроки не разуверились в своих силах.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.78, на гостей — 3.68.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не могу проиграть второй матч на своем льду.

Альтернативный прогноз: Скорее всего, «Сиэтл» будет ждать разгром.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 3.5 с коэффициентом 1.98.