В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

«Каролина» стала победителем Столичного дивизиона и второй силой в Восточной конференции. В 82 матчах она подняла 113 очков и на 1 балл дистанцировалась от «Нью-Джерси».

В 82 играх «Каролина» добилась 52 побед и разделила второе место по этому показателю на Востоке с теми же «Девилз». По голам у «Харрикейнз» все относительно скромно — 266 заброшенных шайб. Вторая с конца атака в конференции.

Персонально успешным сезон получился для форварда «Кейнс» Мартина Нечаса, который накопил 71 очко (28+43). Для него это самый продуктивный период в карьере. Вторым по полезности оказался Себастьян Ахо (36+31). Неожиданно в ростере клуба из Роли стрельнул 38-летний защитник Брент Бернс (18+43).

Все прогнозы на НХЛ

В апреле на «Каролину» нахлынула короткая минусовая серия. В нее вошли три поражения в основное время. Зато в паре последних матчей команда Рода Бриндамора провела мастер-класс для «Детройта» (4:1) и «Флориды» (6:4).

«Айлендерс»

Тяжелейшая турнирная ситуация вынудила ньюйоркцев с Лонг-Айленда биться за плей-офф до последнего тура. К счастью, фартовым «Айлс» помог «Питтсбург», который умудрился слить два матча аутсайдерам.

В 82 играх «Айлендерс» прикарманили 93 очка и финишировали седьмыми на Востоке. На 2 балла они опередили «Пингвинз», а всего за сезон оформили 42 победы. По голам ньюйоркцы худшие в своей конференции — 243 заброшенные шайбы.

Праймовый сезон в составе «Айлс» отбомбил Брок Нельсон, который накрутил 75 очков (36+39), а россиянин Илья Сорокин выдал в регулярке 6 сухих матчей, став лучшим в лиге по этому показателю.

В трех матчах из четырех последних в чемпионате «Айлендерс» победили, забросив 14 голов в сумме. В турнирной значимой финальной встрече был обыгран «Монреаль» (4:2).

Коэффициенты

На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.00, на ничью — 4.58, а на «Айлендерс» — 3.34.

Прогноз

На своей территории «Каролина» добилась 28 побед в сезоне. Это второй лучший показатель среди участников плей-офф с Восточной конференции. На своем льду «Кейнс» рубили соперников разного калибра. В нынешней форме им ничего не мешает прибить и «Айлендерс» .

Ставка

В последних матчах регулярки «Харрикейнз» расщедрилась на два тотала «больше», но в плей-офф будет более привычная картина, где хозяева выскакивают вперед и максимально закрыто играют на своей половине. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.56.

Хорошим для ставки кажется вариант — «Каролина» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.60. У близких к прайму «Харрикейнз» не будет серьезных проблем дома, да еще и с соперником уровня «Айлендерс».