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    В щадящем режиме «Каролина» дома разберет «Айлендерс»

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.56) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    «Каролина» в игре с «Флоридой»
    В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Апреля 2023 года
    Каролина
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    •  Каролина 02:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Каролина»

    «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона и второй силой в Восточной конференции. В 82 матчах она подняла 113 очков и на 1 балл дистанцировалась от «Нью-Джерси».

    В 82 играх «Каролина» добилась 52 побед и разделила второе место по этому показателю на Востоке с теми же «Девилз». По голам у «Харрикейнз» все относительно скромно — 266 заброшенных шайб. Вторая с конца атака в конференции.

    Персонально успешным сезон получился для форварда «Кейнс» Мартина Нечаса, который накопил 71 очко (28+43). Для него это самый продуктивный период в карьере. Вторым по полезности оказался Себастьян Ахо (36+31). Неожиданно в ростере клуба из Роли стрельнул 38-летний защитник Брент Бернс (18+43).

    Все прогнозы на НХЛ

    В апреле на «Каролину» нахлынула короткая минусовая серия. В нее вошли три поражения в основное время. Зато в паре последних матчей команда Рода Бриндамора провела мастер-класс для «Детройта» (4:1) и «Флориды» (6:4).

    «Айлендерс»

    Тяжелейшая турнирная ситуация вынудила ньюйоркцев с Лонг-Айленда биться за плей-офф до последнего тура. К счастью, фартовым «Айлс» помог «Питтсбург», который умудрился слить два матча аутсайдерам.

    В 82 играх «Айлендерс» прикарманили 93 очка и финишировали седьмыми на Востоке. На 2 балла они опередили «Пингвинз», а всего за сезон оформили 42 победы. По голам ньюйоркцы худшие в своей конференции — 243 заброшенные шайбы.

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    • Праймовый сезон в составе «Айлс» отбомбил Брок Нельсон, который накрутил 75 очков (36+39), а россиянин Илья Сорокин выдал в регулярке 6 сухих матчей, став лучшим в лиге по этому показателю.

    В трех матчах из четырех последних в чемпионате «Айлендерс» победили, забросив 14 голов в сумме. В турнирной значимой финальной встрече был обыгран «Монреаль» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.00, на ничью — 4.58, а на «Айлендерс» — 3.34.

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    Прогноз

    На своей территории «Каролина» добилась 28 побед в сезоне. Это второй лучший показатель среди участников плей-офф с Восточной конференции. На своем льду «Кейнс» рубили соперников разного калибра. В нынешней форме им ничего не мешает прибить и «Айлендерс».

    Ставка

    В последних матчах регулярки «Харрикейнз» расщедрилась на два тотала «больше», но в плей-офф будет более привычная картина, где хозяева выскакивают вперед и максимально закрыто играют на своей половине. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.56.

    Хорошим для ставки кажется вариант — «Каролина» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.60. У близких к прайму «Харрикейнз» не будет серьезных проблем дома, да еще и с соперником уровня «Айлендерс».

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    «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на хоккей. В щадящем режиме «Каролина» дома разберет «Айлендерс»
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