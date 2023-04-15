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    НХЛ. «Колорадо» обыграл «Нэшвилл» благодаря хет-трику Маккиннона, «Баффало» разгромил «Коламбус»

    Обзор матчей заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ

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    Нэтан Маккиннон
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    Нэтан Маккиннон

    «Коламбус» — «Баффало» — 2:5

    «Коламбус» занял 16-е место в Восточной конференции, «Баффало» финишировал десятым. Обе команды не попали в плей-офф по итогам сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Баффало» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Годро — 21 (Берни, Боквист), 0:34 — 1:0. Скиннер — 35 (Миттельштадт), 28:36 — 1:1. Олофссон — 28 (Козенс, Клэйг), 32:35 — 1:2. Так — 36 (Скиннер), 34:01 — 1:3. Энгл — 1 (Пик, Байрейтер), 38:24 — 2:3. Миттельштадт — 15 (Скиннер), 44:03 — 2:4. Кребс — 9, 57:27 — 2:5Вратари: Гиллис (Хатчинсон, 40:00) — ЛевиШтраф: 2 — 2Броски: 31 (8+15+8) — 35 (16+11+8)

    «Коламбус» — «Баффало» — 2:5

    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:4

    «Колорадо» благодаря победе над «Нэшвиллом» выиграл Центральный дивизион.

    Лучшим в этой игре был нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон, оформивший хет-трик.

    Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 21. Российский вратарь одержал 40 побед в регулярном сезоне и разделил первое место с голкипером «Бостона» Линусом Улльмарком.

    Это был заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2022/2023.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
    Голы: Тэйвз — 7 (Маккиннон, Родригес), 0:28 — 0:1. Маккиннон — 40 (Тэйвз, Рантанен), 3:20 — 0:2. К. Шервуд — 6, 5:42 — 1:2. Маккиннон — 41 (Жирар), 13:14 — 1:3. Евангелиста — 7 (Новак, Фут), 22:32 — 2:3. К. Шервуд — 7 (бол., Тренин, Сиссонс), 27:08 — 3:3. Маккиннон — 42 (Рантанен), 58:18 — 3:4Вратари: Ланкинен — ГеоргиевШтраф: 8 — 4Броски: 21 (4+8+9) — 34 (18+5+11)

    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:4
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