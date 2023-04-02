В первом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В плей-офф КХЛ супертоп из Санкт-Петербурга влетел в статусе обладателя Кубка Континента. В 68 играх СКА набрал 105 очков и забросил суммарно 243 шайбы — лучший показатель регулярки.

В таком лютом темпе СКА должен был влегкую уничтожать «Динамо» Минск в четвертьфинальной серии. Белорусы с огромным трудом вползли в топ-8, но в Кубке Гагарина дали мощный отпор фавориту пары.

Коэффициенты матча СКА — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.053.803.40Фрибет$40

В раунде с минчанами команда Романа Ротенберга потерпела поражение на старте (4:6) и в четвертой игре серии (2:4), а саму битву удалось закрыть с шестой попытки — 4:2. Дальше на очереди было «Торпедо».

Все прогнозы на КХЛ

В стычке с нижегородцами ожидался супербыстрый хоккей с голами в обе стороны, но в реальности все оказалось мрачнее: СКА срезал соперника без шансов — 4:0. Лучшим страйкером в ростере Питера стал Марат Хайруллин (6+7), вторым оказался Никитина Гусев (5+6), в топ-3 — Василий Глотов (5+4).

ЦСКА

В плотной борьбе за самую выгодную позицию конференции московская команда забетонировала второе место. В 68 матчах ЦСКА достал 94 очка и оказался вторым по результативности на Западе, забросив 214 шайб.

В четвертьфинале конференции ЦСКА закусился с «Северсталью», от которой отлетал в регулярке. Неприятная традиция перекинулась и на плей-офф. После победы в дебюте (5:2) «армейцам» не удалось смять соперника, а серия затянулась на семь матчей.

Исход решался в московском триллере, который публика наблюдала 14 марта. По ходу встречи столичный клуб затухал 0:2, но врубил камбэк-режим и добился крупной победы — 4:3.

В полуфинале Запада команда Сергея Федорова рубилась с «Локомотивом», разборки с которым также дошли до седьмой игры, в которой интрига была раздавлена пятью голами «армейцев» — 5:0.

В данный момент в составе ЦСКА королевскую кампанию проводит Михаил Григоренко, набравший 14 очков (6+8). 28-летний страйкер возглавляет рейтинг форвардов в плей-офф.

Коэффициенты

Победу СКА букмекеры оценивают в 2.05, ничью — в 4.00, а победу ЦСКА — в 3.25.

Прогноз

После серии срезок и бесчисленного количества убитых нервных клеток в раунде с «Динамо» Минск СКА откатал космическую серию с «Торпедо» и заслужил ранний отдых с большим временем для подготовки к финалу.

ЦСКА же отбомбил две резиновые серии, в которых мог попрощаться с Кубком Гагарина, но на правах фаворита прошел дальше. Кажется, к разборкам в «армейском» стиле москвичи подходят почти без сил и едва ли смогут начать противостояние с победы в Питере.

Ставка

В «Ледовом» хозяева возьмут игру под контроль и разберутся с проблемной столичной командой. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.05.

ЦСКА по-прежнему мало бьет по воротам. Особенно это актуально в играх с топами. Далеко не лучшую атаку соперника парни Ротенберга вмажут в площадку и выиграют через «низ». Наш альтернативный прогноз — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.50.

Дополнительно можно выбрать вариант — СКА не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.50. Трудно представить, чтобы Питер попал в ситуацию, в которой нужно было бы камбэчить.