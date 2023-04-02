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    В дерби «армейских» команд финалом начнет рулить Питер

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Сергей Толчинский
    В первом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Апреля 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    СКА

    В плей-офф КХЛ супертоп из Санкт-Петербурга влетел в статусе обладателя Кубка Континента. В 68 играх СКА набрал 105 очков и забросил суммарно 243 шайбы — лучший показатель регулярки.

    В таком лютом темпе СКА должен был влегкую уничтожать «Динамо» Минск в четвертьфинальной серии. Белорусы с огромным трудом вползли в топ-8, но в Кубке Гагарина дали мощный отпор фавориту пары.

    Коэффициенты матча СКА — ЦСКА

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    В раунде с минчанами команда Романа Ротенберга потерпела поражение на старте (4:6) и в четвертой игре серии (2:4), а саму битву удалось закрыть с шестой попытки — 4:2. Дальше на очереди было «Торпедо».

    Все прогнозы на КХЛ

    В стычке с нижегородцами ожидался супербыстрый хоккей с голами в обе стороны, но в реальности все оказалось мрачнее: СКА срезал соперника без шансов — 4:0. Лучшим страйкером в ростере Питера стал Марат Хайруллин (6+7), вторым оказался Никитина Гусев (5+6), в топ-3 — Василий Глотов (5+4).

    ЦСКА

    В плотной борьбе за самую выгодную позицию конференции московская команда забетонировала второе место. В 68 матчах ЦСКА достал 94 очка и оказался вторым по результативности на Западе, забросив 214 шайб.

    В четвертьфинале конференции ЦСКА закусился с «Северсталью», от которой отлетал в регулярке. Неприятная традиция перекинулась и на плей-офф. После победы в дебюте (5:2) «армейцам» не удалось смять соперника, а серия затянулась на семь матчей.

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    • Исход решался в московском триллере, который публика наблюдала 14 марта. По ходу встречи столичный клуб затухал 0:2, но врубил камбэк-режим и добился крупной победы — 4:3.

    В полуфинале Запада команда Сергея Федорова рубилась с «Локомотивом», разборки с которым также дошли до седьмой игры, в которой интрига была раздавлена пятью голами «армейцев» — 5:0.

    В данный момент в составе ЦСКА королевскую кампанию проводит Михаил Григоренко, набравший 14 очков (6+8). 28-летний страйкер возглавляет рейтинг форвардов в плей-офф.

    Коэффициенты

    Победу СКА букмекеры оценивают в 2.05, ничью — в 4.00, а победу ЦСКА — в 3.25.

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    Прогноз

    После серии срезок и бесчисленного количества убитых нервных клеток в раунде с «Динамо» Минск СКА откатал космическую серию с «Торпедо» и заслужил ранний отдых с большим временем для подготовки к финалу.

    ЦСКА же отбомбил две резиновые серии, в которых мог попрощаться с Кубком Гагарина, но на правах фаворита прошел дальше. Кажется, к разборкам в «армейском» стиле москвичи подходят почти без сил и едва ли смогут начать противостояние с победы в Питере.

    Ставка

    В «Ледовом» хозяева возьмут игру под контроль и разберутся с проблемной столичной командой. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.05.

    ЦСКА по-прежнему мало бьет по воротам. Особенно это актуально в играх с топами. Далеко не лучшую атаку соперника парни Ротенберга вмажут в площадку и выиграют через «низ». Наш альтернативный прогноз — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.50.

    Дополнительно можно выбрать вариант — СКА не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.50. Трудно представить, чтобы Питер попал в ситуацию, в которой нужно было бы камбэчить.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. В дерби «армейских» команд финалом начнет рулить Питер
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