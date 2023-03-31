В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 31 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 73 играх мичиганский середняк достал 73 очка, с которыми застрял на 13-м месте в Восточной конференции. На 3 балла он отстает от 12-го «Вашингтона» без особых перспектив запрыгнуть выше.

У «Детройта» в регулярке все стабильно плохо: команда серийно проигрывает, разбавляя минусовые отрезки эпизодическими победами. В одном из недавних матчей «Ред Уингз» подрезали +2 у «Сент-Луиса» (3:2 Б).

После встречи в Миссури «Детройт» снова остался без накоплений в двух подряд турах. Дома команда Дерека Лалонда получила ответку от «Блюз» (3:4), а в Пенсильвании влетела «Филадельфии» (0:3).

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Последнюю игру «Питтсбург» провел на родной «Литл Сизарс Арене», где закусился с «Питтсбургом». На льду с фаворитом «Ред Уингз» устроили хардкор-замес, в котором достали +2 (7:4).

«Каролина»

«Каролина» продолжает успешно отбиваться от соперников, претендующих на ее вторую строчку. В 73 матчах команда из Роли подняла 103 очка и отскочила от третьего «Нью-Джерси» на 3 балла.

В 20-х числах марта «Каролина» дважды закусались с «Рейнджерс». Стыковые раунды с праймовыми ньюйоркцами она провела с переменчивым успехом. В «Сквер Гарден» удалось победить (3:2), а дома матч закончился поражением (1:2).

После разборок с «рейнджерами» команда Рода Бриндамора откатала еще три встречи, но добилась всего одной победы. При родных трибунах «Кейнс» переехали «Торонто» (5:3).

За игрой с «Лифс» последовали турнирные потери. На «PNC-арене» «Каролина» достала 1 балл в бойне с «Бостоном» (3:4 Б), а затем по-крупному влетела «Тампа-Бэй», не забив ни гола (0:4).

Коэффициенты

Победа «Детройта» рассматривается букмекерами за 4.00, ничья — за 4.50, а победа «Каролины» — за 1.69.

Прогноз

Пытаясь сохранить вторую строчку на Востоке, «Каролина» не будет сбрасывать темп до конца заочных разборок с «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», но при этом два поражения в предыдущих матчах немного подкосили команду из Роли.

Перекрыть часть упущенного ранее парни Рода Бриндамору постараются в Мичигане, где соперник недавно откатал мощную, но энергозатратную встречу с «Питтсбургом».

«Детройт» остается одним из аутсайдеров лиги, который в текущем сезоне уже ничего не добьется . Для «Харрикейнз» — это суперудобрый клуб, с него можно начать плюсовую серию.

Ставка

На «Литл Сизарс Арене» фаворитами будут гости, но, учитывая специфику игры «Кейнс», мегарезультативности в игре не намечается. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 7.5 за 2.45.

Вонзив несколько голов в раму «Рез Уингз», «Каролина» постарается засушить игру и минимизировать шансы соперника, которому едва ли хватит характера на достойную ответку. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2 за 2.55.

Чтобы избежать всевозможных сенсаций и даже третьего подряд поражения, команда Бриндамора не станет затягивать с обеспечением своего преимущества. Еще один вариант для ставки — «Каролина» победит в первом периоде за 2.30.