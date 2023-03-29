НХЛ. «Рейнджерс» и «Тампа» добились побед, «Питтсбург» пропустил семь шайб от «Детройта»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 0:4

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Защитник Михаил Сергачев набрал одно (0+1) очко. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 31 сэйв и его признали второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Стэмкос — 31 (Сергачев, Кучеров), 25:58 — 0:1. Пойнт — 46 (Стэмкос), 34:23 — 0:2. Пойнт — 47 (Стэмкос, Кучеров), 52:17 — 0:3. Киллорн — 23 (п.в., Пойнт, Чернак), 55:39 — 0:4Вратари: Кочетков (53:21 — 55:39) — ВасилевскийШтраф: 4-6Броски: 31 (8+9+14) — 21 (8+6+7)

«Тампа» набрала 92 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. «Каролина» идет на второй строчке — 103 очка.

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 0:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 6:2

Нападающие «Рейнджерс» Владимир Тарасенко и Артемий Панарин забросили по шайбе. В активе Панарина также и голевая передача. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Кирилл Марченко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0) Голы: Хытил — 22 (Лафренье, Миллер), 5:23 — 1:0. Тарасенко — 16 (Шнайдер, Харпур), 6:50 — 2:0. Кейн — 21 (Трочек, Крайдер), 8:00 — 3:0. Марченко — 20 (бол., Рословик, Годро), 11:45 — 3:1. Годро — 19 (Дженнер, Кристиансен), 19:31 — 3:2. Панарин — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 37:36 — 4:2. Зибанежад — 38 (Панарин), 54:27 — 5:2. Трочек — 20 (п.в., Лафренье, Фокс), 56:21 — 6:2Вратари: Шестеркин — Хатчинсон (45:34 — 56:21)Штраф: 8-4Броски: 36 (17+12+7) — 30 (12+10+8)

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 6:2

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Фрост — 15 (Хэйс, Ристолайнен), 23:41 — 1:0. Галлахер — 7, 29:39 — 1:1. Фрост — 16 (Йорк), 57:45 — 2:1. Типпетт — 22 (п.в.), 58:14 — 3:1. Арве-Пинар — 13 (Эванс, Юленен), 59:37 — 3:2Вратари: Сандстрем — Примо (58:07 — 58:14, 58:56)Штраф: 0-4Броски: 27 (8+11+8) — 29 (14+9+6)

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2

«Бостон» — «Нэшвилл» 1:2

Этим фиаско «Брюинз» прервали свою семиматчевую серию побед.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Гласс — 12 (Макдона, Фаббро), 38:11 — 0:1. Смит — 4 (п.в., Лозон, Гласс), 58:41 — 0:2. Пастрняк — 52 (Дебраск, Макэвой), 59:58 — 1:2Вратари: Ульмарк (58:02 — 58:41, 58:49 — 59:58) — СаросШтраф: 10-10Броски: 36 (8+12+16) — 23 (10+9+4)

«Бостон» — «Нэшвилл» 1:2

«Детройт» — «Питтсбург» 7:4

В составе «пингвинов» две передачи отдал российский нападающий Евгений Малкин. «Питтсбург» по ходу игры дважды смог отыграться: с 0:3 и с 3:4, но потерпел итоговое поражение, пропустив три шайбы за 3,5 минуты до сирены.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Питтсбург» — 7:4 (3:0, 0:3, 4:1) Голы: Берггрен — 13 (бол., Чарник, Велено), 11:03 — 1:0. Копп — 9 (Зайдер, Сутер), 11:37 — 2:0. Кубалик — 19 (Линдстрем, Истерли), 16:07 — 3:0. Зукер — 25 (Ракелль, Малкин), 24:40 — 3:1. Гюнцель — 33 (бол., Малкин, Ракелль), 27:46 — 3:2. Картер — 12 (бол., Раст, Питри), 28:41 — 3:3. Перрон — 16 (Ларкин), 44:05 — 4:3. Арчибальд — 6 (О`Коннор, Летанг), 45:26 — 4:4. Перрон — 17 (бол., Зайдер, Копп), 56:20 — 5:4. Перрон — 18 (Ларкин, Истерли), 57:05 — 6:4. Ларкин — 27 (п.в., Сутер), 59:23 — 7:4Вратари: Неделькович — Десмит (57:12 — 59:12, 59:15 — 59:23)Штраф: 12-6Броски: 25 (10+4+11) — 39 (9+14+16)

«Детройт» набрал 73 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на восьмой строчке — 82 очка.

«Детройт» — «Питтсбург» 7:4

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 6:5 ОТ

В составе «Блюз» шайбу по голы забили российские нападающие Алексей Торопченко и Павел Бучневич. Бучневич также отметился результативной передачей.

За «Кэнакс» дубль оформил Андрей Кузьменко. Россиянин стал самым результативным игроком в истории «Ванкувера» за дебютный сезон. Он набрал 67 и 68 очко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0) Голы: Хьюз — 6 (Бесер, Миллер), 6:06 — 0:1. Торопченко — 7, 11:50 — 1:1. Фолк — 10 (Бучневич, Блэй), 16:48 — 2:1. Кузьменко — 36 (бол., Миллер, Петтерссон), 19:41 — 2:2. Врана — 8 (Саад), 27:24 — 3:2. Томас — 17 (бол., Фолк, Саад), 32:08 — 4:2. Бучневич — 25 (Капанен, Блэй), 33:36 — 5:2. Бесер — 16 (бол., Хьюз), 38:28 — 5:3. Кузьменко — 37 (Петтерссон, Майерс), 52:18 — 5:4. Хьюз — 7 (Бесер, Джошуа), 59:06 — 5:5. Врана — 9 (Шенн, Фолк), 60:28 — 6:5Вратари: Биннингтон — Демко (57:21 — 59:06)Штраф: 11-7Броски: 31 (17+8+5+1) — 37 (13+12+12+0)

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 6:5 ОТ

«Чикаго» — «Даллас» 1:4

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Сегин — 18 (Хаканпяя, Факса), 5:45 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Дадонов, Доми), 18:59 — 0:2. Павелски — 22 (Хенли, Сутер), 31:24 — 0:3. Гленденинг — 3 (мен., Делландреа, Линделл), 47:04 — 0:4. Т. Джонсон — 9 (Дикинсон, Кайсер), 50:33 — 1:4Вратари: Стэлок (Мразек, 56:23) — ЭттингерШтраф: 23-7Броски: 18 (4+6+8) — 33 (9+14+10)

«Чикаго» — «Даллас» 1:4

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Манджапане — 15 (бол., Баклунд, Линдхольм), 1:54 — 1:0. Дурзи — 8 (Калиев, Грундстрем), 9:24 — 1:1. Дуэр — 6 (Льюис), 17:59 — 2:1Вратари: Маркстрем — Корписало (58:25)Штраф: 4-6Броски: 32 (15+13+4) — 34 (13+9+12)

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Вегас» — «Эдмонтон» 4:7

В составе «Голден Найтс» ассистом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Его одноклубник Павел Дорофеев очков не набрал.

За «Эдмонтон» хет-трик из передач оформил Коннор Макдэвид, а его партнер по команде Райан Нюджент-Хопкинс набрал пять (1+4) очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Эдмонтон» — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1) Голы: Маршессо — 25 (Барбашев), 1:12 — 1:0. Бушар — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:49 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 35, 8:20 — 1:2. Карлссон — 14 (мен., Пьетранджело), 9:24 — 2:2. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 9:48 — 2:3. Амадио — 13 (Стивенсон, Кессел), 23:13 — 3:3. Нерс — 10 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 26:01 — 3:4. Кейн — 14 (Драйзайтль, Ямамото), 33:30 — 3:5. Хаймэн — 33 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 35:34 — 3:6. Кулак — 3, 44:24 — 3:7. Маршессо — 26 (Пьетранджело, Айкел), 58:28 — 4:7Вратари: Куик (Броссуа, 40:00) — СкиннерШтраф: 6-6Броски: 22 (6+6+10) — 39 (13+21+5)

«Вегас» — «Эдмонтон» 4:7

«Сан-Хосе» — «Виннипег» 3:0

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Грегор — 5 (Петерсон, Зеттерлунд), 9:51 — 1:0. Лабанк — 13 (Штурм, Грегор), 42:23 — 2:0. Каут — 4 (бол., Гертл, Карлссон), 57:57 — 3:0Вратари: Раймер — ХеллибакШтраф: 6-6Броски: 29 (12+8+9) — 41 (16+10+15)