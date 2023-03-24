«Ак Барс»
Статус фаворита пары ничуть не упростил жизнь «Ак Барса» в полуфинале Востока. Сейчас команда ведет в серии 3:1, но легко ей не было ни в одной встрече. Соперник агрессивно реагирует на все выпады Казани.
Противостояние с «Адмиралом» стартовало на «Татнефть-Арене», где «Ак Барс» победил со счетом 3:2. По голу в этом матче врезали Радулов, Галиев и Лямкин. Все три шайбы в раму Владивостока казанцы воткнули в большинстве.
Коэффициенты матча Ак Барс — Адмирал
Вторая попытка «Ак Барса» также оказалась успешной, но результат был скромнее — 2:1. По ходу матча команде Зинэтулы Билялетдинова пришлось отыгрываться. Но Сафонов и Шипачев раскусили эту задачу.
На «Фетисов-Арене» «барсам» было сложнее. В первой встрече они не забили и срезались в овертайме — 0:1 ОТ. Второй гостевой заход также перевалил за час времени, но закончился уже в пользу «Ак Барса» — 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил Александр Радулов, успевший набрать в плей-офф 10 очков (6+4). В ростере Казани 36-летний страйкер остается лучшим.
«Адмирал»
В атомную серию с «Салаватом» «Адмирал» влил немало сил. И практически без отдыха команда влетела в новый раунд, который также катает на пределе, из-за чего она ожидаемо оказалась в шаге от вылета.
Первый в своей истории полуфинал конференции «Адмирал» встретил в Казани, где потерпел два поражения. Ни в одном матче «моряки» не слились крупно. В первом смогли даже зарядить двоечку — 2:3. Во втором ограничились одной шайбой — 1:2.
Единственную победу в разборках с «Ак Барсом» команда Леонида Тамбиева подрезала 20 марта дома. После нулей в трех периодах «Адмирал» завалил соперника в овертайме. Важнейший гол всадил Евгений Лисовец — 1:0 ОТ.
Еще в одной игре во Владивостоке «Адмирал» также дотянул до овертайма, но закрыл его безуспешно — 1:2 ОТ. В основное время «моряки» включили камбэк-режим. Либор Шулак забил гол во втором периоде, ответив на попадание Семенова. На этапе до первого пропущенного хозяева продержались почти 6 минут.
Коэффициенты
На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 1.44, на ничью — 4.70, а на «Адмирал» — 7.00.
Прогноз
Во Владивостоке «Ак Барс» добился важнейшей победы, которая ставит его в максимально выигрышное положение дома. Если бригада Билялетдинова завалит «Адмирал» при родных трибунах, то запрыгивает в финал конференции.
Ради такого шанса «барсы» готовы выдать свой лучший хоккей.
Ставка
В игре «Татнефть-Арене» не будет никаких альтернативных вариантов. Четвертая победа впишется в статистику хозяев. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 4.5 за 2.48.
Несмотря на стопроцентный статус фаворитов, «барсы» не смогут разорвать упертый «Адмирал» с крупной разницей. Встреча снова закроется с тонким преимуществом. Наш дополнительный вариант для ставки — «Адмирал» победит с форой +1.5 за 1.92.