В пятом матче серии 1/2 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Статус фаворита пары ничуть не упростил жизнь «Ак Барса» в полуфинале Востока. Сейчас команда ведет в серии 3:1, но легко ей не было ни в одной встрече. Соперник агрессивно реагирует на все выпады Казани.

Противостояние с «Адмиралом» стартовало на «Татнефть-Арене», где «Ак Барс» победил со счетом 3:2. По голу в этом матче врезали Радулов, Галиев и Лямкин. Все три шайбы в раму Владивостока казанцы воткнули в большинстве.

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Вторая попытка «Ак Барса» также оказалась успешной, но результат был скромнее — 2:1. По ходу матча команде Зинэтулы Билялетдинова пришлось отыгрываться. Но Сафонов и Шипачев раскусили эту задачу.

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На «Фетисов-Арене» «барсам» было сложнее. В первой встрече они не забили и срезались в овертайме — 0:1 ОТ. Второй гостевой заход также перевалил за час времени, но закончился уже в пользу «Ак Барса» — 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил Александр Радулов, успевший набрать в плей-офф 10 очков (6+4). В ростере Казани 36-летний страйкер остается лучшим.

«Адмирал»

В атомную серию с «Салаватом» «Адмирал» влил немало сил. И практически без отдыха команда влетела в новый раунд, который также катает на пределе, из-за чего она ожидаемо оказалась в шаге от вылета.

Первый в своей истории полуфинал конференции «Адмирал» встретил в Казани, где потерпел два поражения. Ни в одном матче «моряки» не слились крупно. В первом смогли даже зарядить двоечку — 2:3. Во втором ограничились одной шайбой — 1:2.

Единственную победу в разборках с «Ак Барсом» команда Леонида Тамбиева подрезала 20 марта дома. После нулей в трех периодах «Адмирал» завалил соперника в овертайме. Важнейший гол всадил Евгений Лисовец — 1:0 ОТ.

Еще в одной игре во Владивостоке «Адмирал» также дотянул до овертайма, но закрыл его безуспешно — 1:2 ОТ. В основное время «моряки» включили камбэк-режим. Либор Шулак забил гол во втором периоде, ответив на попадание Семенова. На этапе до первого пропущенного хозяева продержались почти 6 минут.

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 1.44, на ничью — 4.70, а на «Адмирал» — 7.00.

Прогноз

Во Владивостоке «Ак Барс» добился важнейшей победы, которая ставит его в максимально выигрышное положение дома. Если бригада Билялетдинова завалит «Адмирал» при родных трибунах, то запрыгивает в финал конференции.

Ради такого шанса «барсы» готовы выдать свой лучший хоккей. Лететь еще раз на Дальний Восток команде точно не хочется , ну а «Адмирал», кажется, не вывезет предстоящий раунд. Сил и ресурсов у парней Тамбиева уже не так много.

Ставка

В игре «Татнефть-Арене» не будет никаких альтернативных вариантов. Четвертая победа впишется в статистику хозяев. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 4.5 за 2.48.

Несмотря на стопроцентный статус фаворитов, «барсы» не смогут разорвать упертый «Адмирал» с крупной разницей. Встреча снова закроется с тонким преимуществом. Наш дополнительный вариант для ставки — «Адмирал» победит с форой +1.5 за 1.92.