В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 21 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» снова на ходу и много забрасывает. На данный момент времени у канадского коллектива три победы подряд, за которые он забросил 16 голов. Поэтому гостям можно приготовить ворота для большого количества голов.

Тем более в последнем поединке между этими клубами Макдэвид и компания оформили в ворота «акул» семь голов.

На данный момент времени у «Эдмонтона» 86 очков после 70 матчей и шестое место на Западе. В поединке против «Сан-Хосе» хозяевам нужно все заканчивать ещё до середины игры.

«Сан-Хосе»

От игры «Сан-Хосе» складывается гнетущее настроение, поскольку коллектив Куинна выглядит хуже всех в лиге на данный момент времени. «Акулы» за 12 последних поединков выиграли всего лишь один матч, который пришёлся на начало месяца.

Во всех остальных поединках один мрак, и вероятность увольнения главного тренера после сезона очень высока, хотя что можно поделать с таким слабым составом, который н данный момент имеется у «Шаркс».

Калифорнийский клуб проиграл «Эдмонтону» пять последних очных поединков, поэтому неудивительно, что перед предстоящей встречей расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 5.80, на гостей — 5.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч закончится убедительной победой хозяев в этой встрече.

Альтернативный прогноз: Хозяева уверенно пробьют свой индивидуальный тотал в этом матче.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.98.