ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
  • 22:00
    • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Сколько шайб «Эдмонтон» забросит гостям?

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 21 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 21 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» снова на ходу и много забрасывает. На данный момент времени у канадского коллектива три победы подряд, за которые он забросил 16 голов. Поэтому гостям можно приготовить ворота для большого количества голов.

    Тем более в последнем поединке между этими клубами Макдэвид и компания оформили в ворота «акул» семь голов.

    На данный момент времени у «Эдмонтона» 86 очков после 70 матчей и шестое место на Западе. В поединке против «Сан-Хосе» хозяевам нужно все заканчивать ещё до середины игры.

    «Сан-Хосе»

    От игры «Сан-Хосе» складывается гнетущее настроение, поскольку коллектив Куинна выглядит хуже всех в лиге на данный момент времени. «Акулы» за 12 последних поединков выиграли всего лишь один матч, который пришёлся на начало месяца.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Во всех остальных поединках один мрак, и вероятность увольнения главного тренера после сезона очень высока, хотя что можно поделать с таким слабым составом, который н данный момент имеется у «Шаркс».

    Калифорнийский клуб проиграл «Эдмонтону» пять последних очных поединков, поэтому неудивительно, что перед предстоящей встречей расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 5.80, на гостей — 5.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч закончится убедительной победой хозяев в этой встрече.

    Альтернативный прогноз: Хозяева уверенно пробьют свой индивидуальный тотал в этом матче.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Укаран — Росарио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетико Ланус — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Агуа-Санта — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Эдмонтон» забросит гостям?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры