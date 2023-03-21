«Эдмонтон»
«Эдмонтон» снова на ходу и много забрасывает. На данный момент времени у канадского коллектива три победы подряд, за которые он забросил 16 голов. Поэтому гостям можно приготовить ворота для большого количества голов.
Тем более в последнем поединке между этими клубами Макдэвид и компания оформили в ворота «акул» семь голов.
На данный момент времени у «Эдмонтона» 86 очков после 70 матчей и шестое место на Западе. В поединке против «Сан-Хосе» хозяевам нужно все заканчивать ещё до середины игры.
«Сан-Хосе»
От игры «Сан-Хосе» складывается гнетущее настроение, поскольку коллектив Куинна выглядит хуже всех в лиге на данный момент времени. «Акулы» за 12 последних поединков выиграли всего лишь один матч, который пришёлся на начало месяца.
Во всех остальных поединках один мрак, и вероятность увольнения главного тренера после сезона очень высока, хотя что можно поделать с таким слабым составом, который н данный момент имеется у «Шаркс».
Калифорнийский клуб проиграл «Эдмонтону» пять последних очных поединков, поэтому неудивительно, что перед предстоящей встречей расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 5.80, на гостей — 5.20.
Прогноз и ставка
Прогноз: Матч закончится убедительной победой хозяев в этой встрече.
Альтернативный прогноз: Хозяева уверенно пробьют свой индивидуальный тотал в этом матче.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.98.