В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Болл Арене» 21 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Действующий чемпион НХЛ набрал прекрасный ход и демонстрирует максимально продуктивную игру в атаке даже при наличии травмированных высококачественных форвардов.

В трех их четырех победных встреч подопечных Беднара не забрасывали меньше пяти шайб в ворота соперника. В игре против «Чикаго» также вполне можно серьёзно порезвиться.

На данный момент «Колорадо» размещается на пятом месте в своей конференции, имея в своем активе 86 очков после 68 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл последнюю встречу «черным ястребам», поэтому ему есть за что поквитаться.

«Чикаго»

«Чикаго» постепенно возвращается в свое привычное состояние, поскольку клуб из Иллинойса не показал никакой содержательной игры в последнем своем поединке против «Аризоны», которая сравнима по силам с клубом Ричардсона.

На выезде у «индейцев» всего лишь одна победа за семь последних поединков. Такой результат никуда не годится, и в предстоящем поединке гостям нужно постараться сделать все возможное, чтобы улучшить баланс очков, набираемых на выезде.

«Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 54 очками после 69 сыгранных матчей. В матче против такого резвого «Колорадо» шансов на успех практически нет.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.90, на гостей — 6.30.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не оставят мокрого места от своего соперника по этому матчу, поэтому спокойно можно ставить на уверенную победу хозяев.

Альтернативный прогноз: Хозяева вполне могут оформить много шайб и в ворота «Чикаго», поскольку с обороной и голкипером у коллектива Ричардсона имеются огромные проблемы.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.30.